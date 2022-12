Comment prévenir un rhume

Découvrez les meilleurs conseils pour soutenir votre système immunitaire et éloigner les rhumes, des meilleurs aliments à consommer pour faire le plein de vitamines à la quantité d'exercice nécessaire.

Si vous êtes déterminé à ne pas attraper le rhume ou la grippe, il existe des mesures simples qui peuvent vous aider à éviter les microbes. Pour renforcer votre immunité, il ne suffit pas de prendre un supplément de vitamine C.

Il est certainement utile de manger beaucoup de fruits et de légumes qui regorgent de nutriments protecteurs, mais il existe d'autres aliments que vous pouvez consommer et d'autres mesures que vous pouvez prendre pour vous donner les meilleures chances de vous sentir en forme et en bonne santé, en particulier pendant les mois d'hiver, lorsque la saison de la grippe frappe.