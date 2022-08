Usain Bolt veut faire de son geste emblématique de victoire une marque déposée

il y a 29 minutes

Il est connu dans le monde entier pour le geste– ​​dans lequel il se penche en arrière et pointe vers le ciel – alors qu'il prenait régulièrement la pose après avoir remporté des médailles d'or et établi des records du monde.

M. Bolt détient toujours les records du monde du 100 m et du 200 m, faisant de lui l'homme le plus rapide de l'histoire.

Selon l'Office américain des brevets et des marques , M. Bolt a déposé sa demande de marque le 17 août.

Il représente "La silhouette d'un homme dans une pose distinctive, avec un bras plié et pointant vers la tête, et l'autre bras levé et pointant vers le haut".