La fuite des cerveaux des infirmiers des pays pauvres "hors de contrôle"

Légende image, L'infirmière principale Gifty Aryee affirme que les retards dans la consultation des patients entraînent des taux de mortalité plus élevés.

Author, Par Naomi Grimley et Camilla Horrox

Role, BBC News, Accra

il y a une heure

Le recrutement d'infirmiers dans les pays pauvres par les pays à revenu élevé est "hors de contrôle", selon le directeur de l'un des plus grands groupes d'infirmiers au monde.

Ces commentaires interviennent alors que la BBC constate que le système de santé ghanéen est en difficulté en raison de la "fuite des cerveaux".

De nombreuses infirmières spécialisées ont quitté le pays d'Afrique de l'Ouest pour des emplois mieux rémunérés à l'étranger.

En 2022, plus de 1 200 infirmières ghanéennes ont rejoint le registre des infirmières du Royaume-Uni.

Cette évolution intervient alors que le National Health Service (NHS) britannique fait de plus en plus appel à du personnel originaire de pays non membres de l'UE pour pourvoir les postes vacants.

Bien que le Royaume-Uni déclare que le recrutement actif au Ghana n'est pas autorisé, les médias sociaux permettent aux infirmières de voir facilement les postes vacants dans les services du NHS. Elles peuvent ensuite postuler directement à ces emplois. La situation économique désastreuse du Ghana est un facteur déterminant.

Howard Catton, du Conseil international des infirmiers (CII), s'inquiète de l'ampleur du nombre de personnes qui quittent des pays comme le Ghana.

"J'ai l'impression que la situation est actuellement hors de contrôle", a-t-il déclaré à la BBC.

"Nous assistons à un recrutement intensif, principalement dans six ou sept pays à revenus élevés, mais aussi dans des pays parmi les plus faibles et les plus vulnérables, qui n'ont pas les moyens de perdre leurs infirmières."

Légende image, Les patients ghanéens pourraient devoir attendre plus longtemps avant d'être examinés en raison d'un manque d'infirmières.

Gifty Aryee, responsable des soins infirmiers à l'hôpital régional du Grand Accra, a déclaré à la BBC que son service de soins intensifs avait perdu 20 infirmières au profit du Royaume-Uni et des États-Unis au cours des six derniers mois, ce qui a eu de graves conséquences.

"Les soins sont affectés car nous ne sommes plus en mesure d'accueillir de nouveaux patients. Il y a des retards et cela coûte plus cher en termes de mortalité - les patients meurent", a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les patients gravement malades devaient souvent rester plus longtemps au service des urgences en raison de la pénurie de personnel infirmier.

Une infirmière de l'hôpital estime que la moitié de ses collègues diplômés ont quitté le pays et qu'elle souhaite les rejoindre.

"Toutes nos infirmières expérimentées sont parties"

La BBC a constaté une situation similaire à l'hôpital municipal de Cape Coast.

La directrice adjointe des services infirmiers de l'hôpital, Caroline Agbodza, a déclaré qu'elle avait vu 22 infirmières partir pour le Royaume-Uni au cours de l'année écoulée.

"Toutes nos infirmières en soins intensifs, nos infirmières expérimentées, sont parties. Nous nous retrouvons donc sans rien, sans personnel expérimenté pour travailler. Même si le gouvernement recrute, nous devons recommencer à former des infirmières".

Les petites cliniques sont également touchées par la migration du personnel, car le départ d'une seule infirmière dans un petit centre de santé peut avoir d'importantes répercussions.

Légende image, La "fuite des cerveaux" vers les pays riches entraîne une pénurie d'infirmières dans les pays pauvres.

À la clinique Ewim Health Clinic de Cape Coast, une infirmière a quitté le petit service des urgences et une autre l'unité de soins ambulatoires. Ces deux infirmières étaient expérimentées et avaient trouvé un emploi au Royaume-Uni.

Le docteur Justice Arthur, médecin-chef de l'établissement, a déclaré que les conséquences étaient énormes.

"Prenons des services comme la vaccination des enfants. Si nous perdons des infirmières de santé publique, les bébés qui doivent être vaccinés ne le seront pas et des bébés mourront", a-t-il déclaré à la BBC.

Il a ajouté que les patients adultes mourraient également s'il n'y avait pas assez d'infirmières pour s'occuper d'eux après une intervention chirurgicale.

Des salaires plus élevés à l'étranger

La plupart des infirmières avec lesquelles l'équipe de la BBC s'est entretenue voulaient quitter le Ghana parce qu'elles pouvaient gagner plus ailleurs.

Au centre de soins de Kwaso, près de la ville de Kumasi, Mercy Asare Afriyie a expliqué qu'elle espérait trouver bientôt un emploi au Royaume-Uni.

"L'exode des infirmières ne va pas s'arrêter à cause de nos mauvaises conditions de service. Notre salaire n'a rien de mirobolant et nous le dépensons en deux semaines. On est obligé de passer de la main à la bouche".

Les infirmières ghanéennes ont déclaré à la BBC qu'au Royaume-Uni, elles gagnaient plus de sept fois ce qu'elles recevaient au Ghana.

Perpetual Ofori-Ampofo, de l'Association des infirmières et sages-femmes du Ghana, a déclaré que le système de santé de son pays avait besoin de plus d'aide.

"Si l'on regarde les chiffres, il n'est pas éthique pour le Royaume-Uni de recruter au Ghana, car le nombre d'infirmières professionnelles par rapport aux infirmières stagiaires ou auxiliaires est un problème pour nous", a-t-elle déclaré.

Elle a toutefois ajouté qu'il n'était pas possible d'empêcher les infirmières de partir, la migration étant un droit, et que le gouvernement ghanéen devait faire davantage pour les persuader de rester. Le ministère de la santé de la capitale, Accra, s'est refusé à tout commentaire.

Légende image, La diminution du nombre d'infirmières au Ghana affecte les soins intensifs prodigués aux patients, selon les médecins.

Le Ghana figure sur la liste des 55 pays vulnérables de l'Organisation mondiale de la santé, qui comptent peu d'infirmières par habitant. Cette liste, surnommée par certains la "liste rouge", vise à décourager le recrutement systématique dans ces pays.

Le gouvernement britannique a récemment accordé 18,6 millions de dollars au Ghana, au Nigeria et au Kenya pour les aider à renforcer leurs effectifs dans le secteur de la santé.

Mais on sait que le Royaume-Uni envisage de conclure un accord officiel avec le Ghana, en vertu duquel il pourrait recruter de manière plus proactive en échange d'une somme d'argent par infirmière versée au gouvernement de ce pays.

Il a déjà conclu un accord similaire avec le Népal.

"Un vernis de respectabilité éthique"

Mais M. Catton, du CII, s'est demandé si c'était suffisant.

Il a déclaré à la BBC qu'il pensait que de tels accords "essayaient de créer un vernis de respectabilité éthique plutôt que de refléter correctement les coûts réels pour les pays qui perdent leurs infirmières".

Le directeur des personnels de santé de l'OMS, Jim Campbell, a expliqué à la BBC que le Brexit avait été un facteur qui avait poussé le Royaume-Uni à se tourner vers les pays africains pour trouver des infirmières afin de pourvoir les postes vacants au sein du NHS.