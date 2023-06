Une sieste est bénéfique pour le cerveau, selon des chercheurs

Crédit photo, Getty Images

il y a 2 heures

Selon des chercheurs de l'University College London, trouver régulièrement le temps de faire une petite sieste est bon pour le cerveau et permet de le garder plus gros plus longtemps.

L'équipe a montré que le cerveau des adeptes de la sieste était plus volumineux de 15 centimètres cubes, ce qui équivaut à retarder le vieillissement de trois à six ans.

Les scientifiques recommandent toutefois de limiter les siestes à moins d'une demi-heure.

Mais ils ont ajouté qu'il était difficile de dormir pendant la journée dans de nombreuses tâches, la culture du travail étant souvent défavorable à cette pratique.

"Nous suggérons que tout le monde pourrait potentiellement bénéficier des bienfaits de la sieste", a déclaré le Dr Victoria Garfield. Elle a qualifié ces résultats de "tout à fait nouveaux et passionnants".

Il a été démontré que la sieste est essentielle au développement des bébés, qu'elle devient moins fréquente avec l'âge et qu'elle connaît un regain de popularité après la retraite, 27 % des personnes de plus de 65 ans déclarant faire une sieste pendant la journée.

Le Dr Garfield estime que le conseil de faire une sieste est "quelque chose d'assez facile" à faire par rapport à la perte de poids ou à l'exercice physique qui sont "difficiles pour beaucoup de gens".

Le cerveau rétrécit naturellement avec l'âge, mais la question de savoir si les siestes peuvent contribuer à prévenir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer doit encore faire l'objet de recherches supplémentaires.

La santé générale du cerveau est importante pour la protection contre la démence, et cette condition est liée à un sommeil perturbé.

Les chercheurs suggèrent qu'un mauvais sommeil endommage le cerveau au fil du temps en provoquant des inflammations et en affectant les connexions entre les cellules cérébrales.

"La sieste régulière pourrait donc protéger contre la neurodégénérescence en compensant le manque de sommeil", a déclaré la chercheuse Valentina Paz.

Cependant, le Dr Garfield n'est pas près de trouver un endroit confortable pour roupiller au travail et préfère d'autres façons de prendre soin de son cerveau.

“Honnêtement, je préférerais passer 30 minutes à faire de l'exercice plutôt qu'une sieste, et je vais probablement essayer de recommander à ma mère de le faire”.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un petit somme lors de la pause au bureau peut être bénéfique.

Étudier la sieste peut être un défi.

La sieste peut être bénéfique pour la santé, mais l'inverse est également vrai : votre santé peut vous fatiguer au point que vous ayez besoin de faire plus de siestes.

Les chercheurs ont donc utilisé une technique astucieuse pour prouver que la sieste est bénéfique.

Ils ont eu recours à une gigantesque expérience naturelle basée sur l'ADN - le code génétique - avec lequel nous naissons. Des études antérieures ont identifié 97 fragments de notre ADN qui nous prédisposent soit à faire la sieste, soit à être plus énergiques tout au long de la journée.

L'équipe a donc pris les données de 35 000 personnes, âgées de 40 à 69 ans, participant au projet UK Biobank et a simplement comparé ces "siesteurs" et ces " non siesteurs " génétiques.

Les résultats, publiés dans la revue Sleep Health, montrent une différence de 15 centimètres cubes, ce qui équivaut à un vieillissement de 2,6 à 6,5 ans. Le volume total du cerveau était d'environ 1 480 centimètres cubes dans l'étude.

"J'aime faire de courtes siestes le week-end et cette étude m'a convaincue que je ne devrais pas me sentir paresseuse en faisant la sieste, cela pourrait même protéger mon cerveau", a déclaré le professeur Tara Spires-Jones, de l'Université d'Édimbourg et présidente de l'Association Britannique des Neurosciences.

Elle a ajouté que les résultats "intéressants" de l'étude montraient une "augmentation faible mais significative du volume du cerveau" et "ajoutent aux données indiquant que le sommeil est important pour la santé du cerveau".