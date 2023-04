Le violeur sud-africain qui a simulé sa propre mort pour s'évader de prison

L'évasion audacieuse de la prison, la petite amie célèbre et la fuite à travers les frontières avaient tous les éléments d'un thriller fictif.

Mais d'une certaine manière, cette description tentante sert à glorifier et à banaliser ce que le violeur et meurtrier sud-africain Thabo Bester a réellement fait.

Si beaucoup sont restés bouche bée après chaque révélation sur la manière dont cet homme a réussi à s'enfuir de prison et à vivre sans être repéré pendant un an, ses victimes ont vu les choses d'une autre manière.

"L'évasion m'a laissée sous le choc et traumatisée".

"Ma seule prière est qu'il reste en prison et qu'il n'ait plus l'occasion de faire du mal à d'autres personnes".

Il n'a jamais été condamné pour son viol, mais en 2011, Bester a été reconnu coupable d'avoir violé et volé deux femmes.

Un an plus tard, il a été condamné à la prison à vie pour le viol et le meurtre de sa petite amie de l'époque, le mannequin Nomfundo Thyulu.