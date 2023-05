Tension maximale au Pakistan avant l'audition de l'ancien Premier ministre Imran Khan

il y a 46 minutes

Dans les heures qui ont suivies l'arrestation d'Imran Khan, la police a effectué des descentes et a arrêté des partisans de sa formation politique.

L'ancienne star internationale du cricket fait face à des dizaines de chefs d'accusations dont des accusations de corruption et de sédition, qu'il estime motivées par des considérations politiques.

Le parti de l'ancien Premier ministre, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), indique qu'il n'a pas eu accès à un avocat et qu'il contesterait la légalité de son arrestation devant les tribunaux.

D'autres images montrent des dizaines de voitures brûlées et fortement endommagées à Karachi, la plus grande ville du Pakistan, après des manifestations nocturnes.

Les écoles restent fermées, certaines autoroutes sont fermées et la circulation est faible dans les grandes villes.

"Voilà comment c'était hier soir, et les foules seront plus nombreuses aujourd'hui pour protéger Imran Khan !", a écrit le mouvement sur son compte officiel Twitter, commentant un clip vidéo publié lors d'une manifestation de masse mardi soir.

Les partisans d'Imran Khan sont également descendus dans la rue au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays pour protester contre son arrestation.

Intervenant dans l'émission "News Hour" de la BBC, le porte-parole de l'ancien Premier ministre, Rauf Hassan, a déclaré qu'il s'attendait "au pire" et que l'arrestation pourrait plonger le pays "dans le chaos et le désordre".

"Nous sommes confrontés à de multiples crises. Il y a une crise économique, une crise politique et une crise du coût de la vie. Par conséquent, ce qui se passe aujourd'hui sera l'occasion pour eux de manifester, et je crains qu'un bon niveau de violence ne revienne à la suite de cela", a-t-il ajouté.

Une nouvelle affaire au coeur de cette arrestation.

L'arrestation de mardi faisait suite à un nouveau mandat d'arrêt dans une autre affaire de corruption liée à une affaire de transfert de terrains à l'université Qadir, près d'Islamabad. Il s'agit du dernier épisode en date d'une bataille politique de plus en plus intense entre Khan et la puissante armée pakistanaise.