Kim Jong-un déclare que la Corée du Nord est prête à mobiliser ses forces nucléaires

il y a 49 minutes

L'essai nucléaire le plus récent de la Corée du Nord remonte à 2017. Cependant, les tensions ont augmenté dans la péninsule coréenne.

Les célébrations annuelles du "Jour de la Victoire" sont marquées par des parades militaires, des feux d'artifice et des danses.

La stratégie dite de la "chaîne de mise à mort", élaborée pour la première fois il y a dix ans, prévoit des frappes préventives contre les missiles de Pyongyang et éventuellement contre ses hauts dirigeants.

Certains analystes ont prévenu qu'elle comportait ses propres risques et qu'elle pourrait alimenter une course aux armements.

Lors de la célébration du jour de la Victoire, M. Kim explique que le gouvernement et l'armée du président sud-coréen Yoon Suk-yeol seraient "anéantis" s'il menait des frappes préventives.

La Corée du Nord est-elle "au bord de la guerre" ?

Depuis son entrée en fonction en mai, le président Yoon a défini une nouvelle politique de défense plus agressive.

Cette stratégie dite de la "chaîne de mise à mort" permettrait à la Corée du Sud de lancer des missiles balistiques et des frappes aériennes préventives sur des cibles nord-coréennes, et notamment de détruire les structures de commandement et de contrôle nord-coréennes. En d'autres termes, de tenter de tuer Kim Jong-Un lui-même.