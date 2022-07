Et si l'internet était dirigé par des femmes ?

Crédit photo, Jonathan Knowles/Getty Images

il y a 25 minutes

Par Sandy Ong

Notre expérience en ligne serait très différente sans les hommes aux commandes, mais ce n'est pas nécessairement une utopie.

Dans la nuit du 29 octobre 1969, Charley Kline, étudiant de 21 ans, est assis penché sur un écran d'ordinateur dans une pièce sans fenêtre aux murs couleur pistache de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Sous le regard de son superviseur en informatique, Leonard Kleinrock, Kline tape soigneusement un seul mot. Quelques instants plus tard, sur un écran situé à 560 km de là, à l'université de Stanford, le message de Kline s'affiche : "Lo", pouvait-on lire.

Les débuts sont laborieux (le système tombe en panne avant que le message complet de Kline, "Login", ait pu être transmis), mais les deux parties se réjouissent : c'est la première fois que deux ordinateurs communiquent virtuellement. Et cela a marqué la naissance de ce qui allait devenir l'internet.

À l'époque, il s'agissait de l'Arpanet, un système de communication conçu par le ministère de la défense américain pour permettre le partage d'informations entre les ordinateurs d'un réseau. Cinquante ans plus tard, l'internet a atteint une maturité civile et commerciale qui forme un vaste cyberespace mondial.

Des milliers de personnes ont participé à la création de la technologie qui vous permet aujourd'hui de lire ces mots sur votre écran. Beaucoup d'entre elles étaient des femmes, notamment Radia Perlman (une ingénieure et mathématicienne américaine qui a contribué à rendre le routage Internet fiable et évolutif), Karen Spärck Jones (l'informaticienne britannique dont les travaux sont à la base de la plupart des moteurs de recherche) et sa compatriote Sophie Wilson (qui a joué un rôle déterminant dans la conception du BBC Micro et des microprocesseurs ARM que l'on trouve aujourd'hui dans plus de la moitié des appareils électroniques du monde).

"Les femmes ont joué un rôle déterminant dans les débuts de l'informatique et de la programmation", déclare Mar Hicks, professeur associé d'histoire à l'Illinois Institute of Technology.

Mais leurs efforts n'ont souvent pas été reconnus, affirme Dame Stephanie Shirley, qui a fondé une société de logiciels exclusivement féminine dans les années 1960. Et bien que de nombreuses femmes aient été impliquées, la conception de l'internet "était, bien sûr, principalement le fait des hommes", dit-elle.

Crédit photo, Tolga Akmen/AFP/Getty Images Légende image, Si de nombreuses femmes ont participé à la construction de la technologie qui sous-tend l'internet, les entreprises qui le dominent aujourd'hui sont principalement dirigées par des hommes

Pour être plus précis : des hommes blancs hétérosexuels, dont beaucoup sont originaires de la Silicon Valley.

Mais que serait l'internet si un groupe plus hétérogène - des personnes de toutes les couleurs, de tous les sexes et de toutes les orientations sexuelles - avait participé à la construction des services et systèmes en ligne que nous utilisons aujourd'hui ?

Et si les femmes et les minorités avaient eu plus de sièges à la table et avaient eu davantage leur mot à dire dans sa conception ?

Aurions-nous eu un internet différent, plus juste et plus sûr pour tous ?

Bien qu'il soit impossible de revenir en arrière et de modifier l'histoire, cette question hypothétique révèle à quel point les hommes ont laissé des traces indélébiles sur l'internet - de la manière dont il est construit et dont il se présente, aux moyens que nous utilisons pour nous exprimer et communiquer avec les autres. Il n'est pas certain, bien sûr, que les femmes et les minorités au sommet de la hiérarchie auraient nécessairement agi différemment, mais beaucoup pensent qu'elles l'auraient fait. Si tel était le cas, à quoi ces décisions différentes auraient-elles ressemblé ? Et aurions-nous eu un internet différent, plus juste et plus sûr pour tous ?

Charlotte Webb, qui enseigne l'égalité sur l'internet à l'université des arts de Londres et est cofondatrice de l'association à but non lucratif The Feminist Internet, pense que le monde en ligne pourrait reposer sur un modèle économique entièrement différent, avec des femmes et des minorités aux commandes. Aujourd'hui, la plupart des plateformes en ligne sont animées par une seule volonté : recueillir des informations auprès des utilisateurs, les bombarder de publicités ciblées et générer des revenus.

"Les réseaux sociaux donnent la priorité à la publicité, aux revenus, à l'attention, à l'économie", explique Mme Webb, ce qui, selon elle, découle d'une orientation "patriarcale", "capitaliste" et très majoritairement "blanche". Bien sûr, les femmes et les minorités à la tête d'entreprises peuvent aussi être motivées par le profit (il est intéressant de noter que, dans certains pays, les entreprises dont le conseil d'administration est composé d'un plus grand nombre de femmes ont tendance à obtenir de meilleurs résultats que celles dominées par des hommes, y compris certaines des plus grandes entreprises du monde). Mais Mme Webb pense qu'ils pourraient être plus ouverts à l'adoption de modèles d'entreprise différents - par exemple, ceux qui font preuve de durabilité environnementale, de justice sociale, de responsabilité des entreprises, de droits de l'homme et d'émancipation collective.

"Je pense que ces modèles ont plus de chances d'émerger si des personnes plus diverses occupent des postes de pouvoir, avec des perspectives, des traditions et des motivations différentes", explique-t-elle.

Une femme qui s'est imposée dans un secteur d'hommes au Sénégal 16 juin 2022

Un internet plus international dans ses perspectives,

Une équipe plus variée pourrait également donner naissance à un internet plus international dans ses perspectives, avec une plus grande sensibilité et une meilleure connaissance des cultures non occidentales. Cela permettrait d'éviter des situations embarrassantes de "pied dans la bouche", comme en 2016, lorsque la Cour suprême indienne a ordonné à Google, Yahoo et Microsoft Bing de supprimer les publicités proposant des échographies et des tests prénataux - des services illégaux dans un pays où le rapport entre les sexes est l'un des plus déséquilibrés et où le taux d'infanticide féminin est le plus élevé au monde. Les moteurs de recherche ont également été contraints de bloquer 43 mots-clés liés à ces tests.

"S'il y avait eu plus de personnes de couleur, on aurait sans doute mieux reconnu que, lorsque nous opérons dans un pays, nous devons avoir une expertise pour comprendre la situation locale", explique Anupam Chander, professeur de droit et de technologie à l'université Georgetown de Washington. "Il faut une connaissance culturelle très spécifique pour comprendre que quelque chose est problématique".

Avec une bande plus hétérogène en charge de la création de l'internet, nous pourrions également voir un paysage en ligne plus multilingue. Actuellement, certains critiquent le fait qu'internet soit dominé par l'anglais et une poignée d'autres langues. Il existe près de 7 000 langues et dialectes dans le monde, mais seuls 10 d'entre eux représentent près de 80 % de l'ensemble du contenu en ligne.

Les outils de sécurité sur l'internet peuvent également être différents. Par exemple, les utilisateurs de réseaux sociaux pourraient être en mesure de vérifier leurs comptes sans donner leur numéro de téléphone, comme l'exigent actuellement Facebook - la plateforme la plus populaire au monde aujourd'hui - et WhatsApp, qui appartient également à Meta, la société mère de Facebook. Les utilisateurs seraient ainsi moins exposés aux messages non sollicités ou à la fuite de leur adresse personnelle et d'autres informations liées à leur numéro de téléphone lors de piratages informatiques.

Les outils de sécurité sur l'internet

Crédit photo, Aimee Dilger/Getty Images Légende image, Les femmes noires ont été très tôt la cible des trolls en ligne sur les réseaux sociaux

Elles pourraient également avoir la possibilité d'utiliser un pseudonyme sur leurs comptes. La plupart des autres plateformes le permettent déjà, mais "à l'heure actuelle, Facebook a toujours besoin de connaître votre vrai nom", explique Anja Kovacs, directrice de l'Internet Democracy Project, une ONG basée à Delhi. Or, "il existe de nombreuses preuves que cela nuit aux personnes vulnérables", ajoute-t-elle. Par exemple, une femme transgenre en pleine transition, ou une personne en Inde qui pourrait être ciblée en raison de sa caste. Certaines études indiquent que l'anonymat peut en fait conduire à un meilleur comportement en ligne.

En 2015, Facebook a annoncé un compromis sur sa politique en matière de noms réels afin de permettre à certains membres de demander à utiliser des pseudonymes s'ils peuvent prouver qu'ils ont une "circonstance spéciale", mais ils doivent toujours vérifier leur véritable identité. Des groupes de campagne ont critiqué cette mesure, car elle oblige des personnes potentiellement vulnérables à révéler des détails intimes de leur vie personnelle.

Un porte-parole de Facebook affirme qu'un nom réel est requis sur son site pour empêcher les usurpations d'identité et identifier les fausses déclarations : "Nos politiques d'authenticité visent à créer un environnement sûr où les gens peuvent se faire confiance et se tenir mutuellement responsables."

Webb estime toutefois que cette position est à courte vue.

"Si vous êtes un homme blanc dans la Silicon Valley ou le Silicon Roundabout à Londres, si vous n'avez jamais fait l'expérience de quoi que ce soit, des petites microagressions jusqu'à la violence très grave, tout au long de votre vie, alors ce n'est pas votre tendance naturelle de penser à ces choses lorsque vous concevez des technologies", dit-elle.

Mais ce sont les femmes et les minorités qui sont les plus touchées par les abus en ligne. Dans l'ensemble, près de six femmes sur dix dans le monde sont victimes d'une forme de violence en ligne, comme l'a révélé une enquête menée en 2020 auprès de plus de 14 000 jeunes femmes de 22 pays.

Une autre étude portant sur plus de 1 600 cas de revenge porn a révélé que 90 % des victimes étaient des femmes.

Et en 2020, un sondage du Pew Research Center a révélé que les femmes aux États-Unis étaient trois fois plus susceptibles que les hommes d'être victimes de harcèlement sexuel en ligne. Sept adultes lesbiennes, gays ou bisexuels sur dix ont été victimes d'abus, contre quatre adultes hétérosexuels sur dix. Et plus de la moitié (54 %) des cibles noires ou hispaniques pensent que la race est un facteur déterminant de leur harcèlement, contre 17 % des cibles blanches.

En raison de ces disparités, les femmes et les minorités sont plus susceptibles de "penser aux cas limites" où des groupes de personnes pourraient être négligés, de "prévoir les problèmes et de prédire les façons dont les technologies pourraient être utilisées à mauvais escient", explique Mme Webb.

Si elles avaient été chargées de créer l'internet, elles auraient sans doute donné la priorité aux mesures de sécurité. Et ils auraient pu le faire dès le début. Les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Twitter et Reddit, par exemple, interdisent désormais la pornographie de vengeance sur leurs sites. Mais elles ne l'ont fait qu'en 2015, soit environ dix ans après leur lancement respectif, après avoir été confrontées à la pression de militantes de premier plan, explique Mme Chander. "Cela aurait dû être la politique dès le début".

Aucune des plateformes contactées par la BBC n'a voulu expliquer pourquoi il avait fallu 10 ans pour mettre en place ces politiques.

Crédit photo, Tolga Akmen/AFP/Getty Images Légende image, Les femmes ont souvent une vision du monde qui les rend plus à même de déceler des problèmes qui échapperaient aux hommes

Les femmes et les minorités

Lors de son lancement en 2006, Twitter a "fièrement déclaré qu'il serait l'aile libre du parti de la liberté d'expression", explique Mme Chander. Ses créateurs - quatre hommes blancs, dont deux ex-Googlers - imaginaient une plateforme où les gens pourraient diffuser ouvertement leurs pensées, quelles qu'elles soient.

Mais 10 ans plus tard, Twitter a mis en place des politiques de répression des discours haineux, qui étaient devenus incontrôlables - une analyse de 2016 a révélé que sur 19 millions de tweets émis sur une période de quatre ans, 40 % contenaient des propos racistes.

Aujourd'hui, Twitter est une plateforme "beaucoup plus protectrice", selon Chander. "Mais ils sont arrivés tard dans le jeu".

"Je pense que si elle avait été dirigée par des femmes, elles auraient reconnu ce problème beaucoup plus tôt, car une grande partie de l'animosité sur Internet est dirigée contre les femmes, en particulier les femmes de couleur qui sont doublement visées", dit-il.

Hicks ajoute : "Beaucoup de femmes, en particulier des femmes noires, avaient mis en garde contre la façon dont ces plateformes étaient utilisées pour promouvoir la désinformation et attaquer les personnes noires". Par exemple, le hashtag #YourSlipIsShowing a été lancé en 2014 pour éliminer les faux comptes Twitter créés par des trolls se faisant passer pour des féministes noires. Les trolls ont rapidement dissous leur campagne de désinformation, mais sont réapparus deux ans plus tard sous la forme de l'alt-right, diffusant des fake news à l'approche des élections américaines de 2016.

"Les femmes noires ont vu venir les tactiques de l'alt-right sur Twitter à des kilomètres à la ronde", explique Hicks. "Mais les gens ne les ont écoutées qu'après l'élection de Donald Trump".

Lire plus : Une Rwandaise ouvre la voie aux femmes dans la construction 15 février 2022

Outre le fait de se concentrer sur les dispositifs de sécurité, les femmes et les minorités pourraient modérer le contenu en ligne de manière très différente si elles étaient aux commandes. Les moteurs de recherche et les plateformes de médias sociaux s'appuient sur une combinaison de modérateurs humains et d'intelligence artificielle pour signaler les contenus illégaux, obscènes, offensants ou faux sur leurs sites.

"Les règles de modération du contenu tendent à censurer de manière disproportionnée tout contenu qui ne correspond pas aux traditions hétéronormatives qui sont intégrées à la fois dans le système et dans les personnes chargées de la modération", explique Ari Waldman, professeur de droit et d'informatique à la Northeastern University.

Carolina Are, une chercheuse qui étudie les abus en ligne à l'université de Northumbria, au Royaume-Uni, partage cet avis. La modération du contenu "reproduit ce que fait le patriarcat, à savoir décider de ce que les femmes doivent ou ne doivent pas faire de leur corps, puis les punir si elles s'écartent de la trajectoire acceptée".

Elle pense que si les femmes avaient eu plus de contrôle sur l'internet, la situation serait très différente sur le plan visuel.

Are est une passionnée de pole dance qui publie régulièrement des photos et des vidéos d'entraînement en ligne. Elle ne sollicite pas de rapports sexuels et ne fait jamais de nudité, mais ses comptes TikTok et Instagram ont été supprimés ou prohibés - où le contenu est bloqué d'une manière qui n'est pas immédiatement évidente pour l'utilisateur - à de nombreuses reprises. Récemment, Instagram a contacté Are un jour plus tard pour lui dire que son compte avait été rétabli après une "erreur de modération du contenu".

"Parfois, les femmes, juste en existant dans leur corps, sans même effectuer un acte sexuel, sont interdites", dit Are.

Certaines de ses amies noires de grande taille qui ont posté des selfies en bikini ont également été signalées "avec des menaces de suppression de leurs comptes", dit-elle. "Cela s'est produit dès que l'image a été postée, ce qui me fait penser qu'il s'agissait d'une modération algorithmique".

"Cela n'a pas tendance à arriver aux hommes", ajoute Are. "Il est clair qu'aux yeux de ceux qui ont créé les plateformes de réseaux sociaux, être une femme signifie le sexe."

Si les femmes et les minorités étaient aux commandes, les gens pourraient se sentir plus libres de s'exprimer sans craindre la censure ou les représailles, estime Are.

Les résultats de recherche pourraient également être moins sexistes. "Ce que nous voyons sur internet renforce beaucoup de stéréotypes négatifs chez les femmes, qui sont souvent hypersexualisées", explique Suzie Dunn, professeur adjoint de droit à l'université Dalhousie au Canada.

Crédit photo, Renata Angerami_Getty Images Légende image, Les dispositifs de sécurité qui contribuent à protéger les groupes vulnérables en ligne auraient pu être intégrés plus tôt

Dans son livre Algorithms of Oppression publié en 2018, Safiya Noble, professeure agrégée en études de l'information à UCLA, déplorait que la recherche de filles noires, latines, asiatiques ou hispaniques conduise souvent à des sites pornographiques. Et que la fonction d'autocomplétion de Google remplissait les demandes de recherche "les femmes devraient..." par "rester à la maison, être esclaves, être à la cuisine" (taper "les femmes ne devraient pas..." donnait des résultats tout aussi sexistes "avoir des droits, voter, travailler") - une tendance que les Nations unies ont soulignée dans une campagne de sensibilisation en 2013.

Les recherches sur Internet peuvent également être racistes, écrit Mme Noble. Elle cite des exemples de la façon dont des mots tels que "beau" et "professeur" ont donné des images de personnes blanches, et comment la recherche sur Google de "coiffures non professionnelles pour le travail" a donné des images de femmes noires - ce qui a provoqué un tollé en 2016. Selon des chercheurs tels que Jonathan Cohn, qui étudie la culture numérique à l'université d'Alberta, même la recherche de "femme" ou de "fille" donne lieu à des images qui sont en grande majorité blanches, ce qui est le résultat de pratiques biaisées qui ont été "adoptées sans réfléchir" à partir d'industries et de technologies antérieures.

Les résultats de recherche peuvent être biaisés lorsque les programmeurs utilisent des ensembles de données d'entraînement qui ne sont pas suffisamment diversifiés - ce qui pourrait être évité s'il y avait davantage de femmes et de codeurs issus de minorités, qui pourraient fournir un cadre de référence plus large.

Cela dit, l'internet n'est pas toujours un endroit sombre pour les femmes et les minorités. Il leur a donné une plateforme pour partager leurs expériences. Par exemple, #MeToo et #BlackLivesMatter ont déclenché des mouvements mondiaux contre les abus et le harcèlement sexuels et le racisme, respectivement.

Il a également permis à des personnes auparavant sous-représentées de s'exprimer et de créer un contenu qui "représente fidèlement qui elles sont et ce qu'est leur vie", explique Mme Dunn.

Plus important encore, il procure à beaucoup un sentiment d'appartenance à une communauté. "J'ai grandi dans le nord du Canada et si vous étiez, disons, un adolescent transgenre au Yukon, vous pouviez être le seul", dit Dunn, en faisant référence à la province la moins peuplée de son pays. "Mais avec internet, vous pouviez trouver vos pairs".

"Des groupes de personnes qui, par le passé, auraient pu se sentir seuls, trouvent maintenant leurs espaces en ligne", ajoute-t-elle.

Mais lorsqu'il s'agit d'imaginer un internet alternatif géré par les femmes et les minorités, il est important de ne pas idéaliser la situation, mettent en garde les experts. La recherche du profit - un aspect essentiel de l'internet d'aujourd'hui - resterait probablement une force motrice essentielle. Que l'on soit homosexuel ou noir, on peut "toujours être un capitaliste extracteur de données", affirme M. Waldman.

Et rien ne garantit que les femmes et les minorités agiront différemment des hommes si elles parviennent au sommet. "Si nos sociétés étaient organisées en matriarcat ou quelque chose comme ça où elles avaient tout le pouvoir, elles pourraient faire ce qu'elles veulent, au mépris des conséquences", dit Hicks. "Nous pourrions nous retrouver avec une situation tout aussi problématique".

Un internet alternatif "serait beaucoup plus inclusif", ajoute Abigail Curlew, doctorante à l'université Carleton d'Ottawa qui fait des recherches sur le trolling dans les réseaux sociaux. "Mais je ne sais pas si ce serait utopique".

C'est parce que la majorité des problèmes de l'internet proviennent du monde réel. "Les réseaux sociaux ne sont qu'un miroir de la société", affirme Lilian Edwards, professeur de droit, d'innovation et de société à l'université de Newcastle. Pour résoudre les problèmes auxquels les femmes et les minorités sont confrontées en ligne, nous devons nous attaquer à la discrimination et à la violence dont elles sont victimes hors ligne.

Cela signifie leur donner accès à une meilleure éducation, à des soins de santé, à un logement, etc. "Les personnes qui ont un intérêt dans la société ne la déterrent généralement pas sous leurs pieds", déclare M. Edwards.

M. Curlew est d'accord. "Lorsque les communautés deviennent plus fortes, les gens deviennent moins violents et moins enclins aux conflits."