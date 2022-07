Les 1 400 ans d'exil qui marquent le début de l'Islam

"A la Mecque, les musulmans avaient été persécutés. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup de disputes, beaucoup d'agressions. Un groupe de convertis à l'islam [de Médine] est allé voir le prophète Mouhamed pour lui dire qu'il pouvait y réaliser [son projet], qu'il y aurait de l'importance car il y avait un conflit entre les juifs et les idolâtres", explique l'anthropologue Francirosy Campos Barbosa, professeur à l'université de São Paulo (USP-Ribeirão Preto) et auteur du livre intitulé Hajj, hajja : l'expérience du pèlerinage.

"En termes généraux, l'Hégire a été l'immigration des premiers musulmans, historiquement, dans la ville de Médine et aussi en Abyssinie, plus précisément là où se trouvent l'Érythrée et l'Éthiopie", explique Atilla Kus, chercheur et maître de l'Université pontificale catholique de São Paulo (PUC-SP), et auteur du livre La Constitution de Médine.