Qu'est-ce que Mensa, l'organisation de surdoués à laquelle s'est joint un garçon britannique qui a appris à lire tout seul à l'âge de 2 ans ?

Elle compte plus de 140 000 membres dans le monde entier et l'un des derniers à l'avoir rejoint est Teddy Hobbs, un garçon britannique âgé de seulement 3 ans qui a appris à lire tout seul à l'âge de 2 ans.

L'âge n'est pas un problème pour rejoindre Mensa. Pas plus que la nationalité, la politique, la religion, le statut socio-économique, la race ou la profession. La seule exigence est cependant inatteignable pour la grande majorité des mortels : se situer dans le 98e percentile d'un test d'intelligence.

Mensa est la plus grande organisation internationale de personnes douées créée, selon ses fondateurs, pour établir un environnement social et intellectuel stimulant pour ses membres.

L'association a été fondée au Royaume-Uni en 1946 par l'avocat Roland Berrill et le scientifique et avocat Lance Ware. Les deux se sont rencontrés dans un train, et la connexion intellectuelle a été immédiate.