Henrietta Lacks, la femme d’origine modeste dont les cellules immortelles ont sauvé des millions de vies

il y a 45 minutes

Son nom est reconnu dans le domaine des sciences biologiques, mais elle n’était pas chercheuse ou universitaire, mais une femme ordinaire de peu de ressources, dont les cellules vivent encore et aident à sauver des millions de personnes dans le monde.

Il s’agit d’Henrietta Lacks, l’humble compagnie de tabac afro-américaine dont le matériel génétique a été extrait sans son consentement en 1951 et a servi de base à des milliers d’études qui génèrent des millions pour l’industrie de la biotechnologie.

Lacks était atteint d’une tumeur si bizarre que les médecins de l’hôpital Johns Hopkins dans le Maryland ont décidé d’envoyer un échantillon à un laboratoire et ont découvert que ses cellules pouvaient être cultivées indéfiniment.

Sa famille n’a jamais été indemnisée et la contribution de Lack à la science était peu connue jusqu’à il y a quelques années.

Mais le nom de Lack est de retour dans les manchettes du monde entier, en raison de son importance capitale pour la science et du dilemme éthique représenté par l’extraction de son matériel génétique.

Le cancer

Tout près de l’endroit où Lacks vivait à Baltimore avec son mari et ses enfants, à environ 10 miles de là, se trouvait le laboratoire du Dr George Grey.

Là, le scientifique, obsédé par la guérison du cancer, a essayé pendant 30 ans de cultiver des cellules. Il a mélangé des tissus cancéreux avec du sang provenant du cœur de poules vivantes, espérant que ces cellules malades vivraient et se reproduiraient afin qu’il puisse les étudier à l’extérieur du corps.

Le 1er février 1951, Lacks a été emmené à l’hôpital avec des douleurs abdominales et des saignements. Au début, les médecins pensaient qu’il s’agissait d’un problème menstruel, mais quand ils l’ont examinée, ils ont été surpris.

« Je n’ai jamais rien vu de tel, et je ne l’ai jamais revu », a déclaré Howard Jones, le gynécologue qui l’a examinée, à Adam Curtis de la BBC en 1997.

Le cancer qu’il avait dans le col de l’utérus, selon le médecin, était « violet et saignait facilement au toucher ».

La tumeur n’a pas bien répondu au traitement et la femme est décédée en octobre 1951.

Cellules immortelles

C’était ce qu’il cherchait depuis tant d’années et il leur a même donné un nom: la lignée cellulaire HeLa, par les deux initiales et le nom du défunt.

Le HeLa a reproduit une génération entière en 24 heures et ne s’est jamais arrêté.

« L’exemple le plus classique est le vaccin contre la polio. Pour le développer, il fallait que le virus se développe en laboratoire et pour cela des cellules humaines étaient nécessaires », expliquait en 2017 à la BBC John Burn, professeur de génétique à l’Université de Newcastle, au Royaume-Uni.

Les cellules HeLa se sont avérées parfaites pour cette expérience et le vaccin a sauvé des millions de personnes.

Ils ont également permis le développement d’autres traitements médicaux. Et ils ont même voyagé dans l’espace et ont été utilisés pour tester ce qui se passerait dans le corps humain en gravité 0 et ont été utilisés dans des expériences atomiques.