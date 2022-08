Les Asiatiques ougandais se souviennent du traumatisme de leur fuite 50 ans après

Crédit photo, Bhavna Patani Légende image, Bhavna Patani était une écolière lorsque sa famille a été contrainte de fuir son domicile en Ouganda.

Cinquante ans après que les Asiatiques ougandais ont été contraints de quitter leur pays par le dictateur Idi Amin, certains d'entre eux, qui se sont installés en Grande-Bretagne, se souviennent de l'horreur et du traumatisme de leur voyage vers la sécurité. En août 1972, des dizaines de milliers d'Asiatiques ont reçu 90 jours pour partir avec seulement 50 £ et une valise. Bhavna Patani n'avait que 13 ans lorsque l'ordre a été donné. Elle raconte avoir vu des cadavres flottant dans les rivières et avoir été fouillée par des officiers armés alors que sa famille fuyait.

Crédit photo, BHAVNA PATANI Légende image, La famille de Mme Patani est devenue propriétaire d'une usine de yaourts à Coventry

"J'étais à l'école à Kampala et nous étions en pique-nique lorsque nos professeurs nous ont annoncé la nouvelle", a-t-elle déclaré.

"C'était une nouvelle assez incroyable".

Sa famille, qui s'est finalement installée à Coventry, vivait dans la ville de Tororo, dans l'est du pays, où elle exploitait une usine d'huile et de savon, lorsqu'on lui a dit de "faire ses bagages et de partir", a-t-elle expliqué.

Crédit photo, BHAVNA PATANI Légende image, La famille élargie vivait à Tororo dans des logements situés au-dessus de magasins loués.

Ils avaient réussi à mettre quelques articles ménagers dans des malles pour les faire parvenir à leur famille au Kenya, mais ils ont été arrêtés et fouillés à la gare de la ville "par trois soldats armés de mitraillettes". "Ils ont fouillé chaque sac pour s'assurer que nous ne prenions pas d'argent ou d'objets de valeur", a déclaré Mme Patani. "Maintenant, cela semble être un rêve, vous avancez et allez de l'avant dans votre vie, mais à l'époque, définitivement, c'était très effrayant".

Crédit photo, Bhavna Patani Légende image, Bhavna Patani et sa famille se sont installés à Coventry après des séjours à Brighton et Leicester.

Une annonce "horrible" faite par le dictateur Idi Amin pendant cette période de 90 jours, selon laquelle toutes les jeunes filles asiatiques non mariées ne pourraient plus quitter le pays, a semé "la terreur dans toute la communauté asiatique", a-t-elle expliqué, mais n'a jamais été mise en œuvre.

La famille est finalement parvenue à passer en toute sécurité en Grande-Bretagne, et a continué à posséder et à diriger l'usine de yaourts SpringDale à Coventry. "Peu importe que la richesse et les biens soient partis", dit-elle.

"Je pense que l'unité et l'amour de la famille et des amis nous ont vraiment, vraiment rapprochés."

Légende image, Zakyu Bedani a déclaré que sa famille était devenue les premiers Asiatiques ougandais à vivre à Nuneaton.

Quelque 30 000 Asiatiques ougandais possédant un passeport britannique d'outre-mer sont arrivés au Royaume-Uni et presque tous ont obtenu l'asile. Zakyu Bedani, de Nuneaton, était parmi eux. Selon lui, l'annonce du président a d'abord été traitée comme une blague.

"Nous ne le croyions pas", dit-il, mais sa famille a fini par quitter la ville de Masaka en novembre 1972.

Il a vu son père se faire battre par des soldats au bord de la route pour avoir dépassé un véhicule militaire. À son arrivée dans un camp de réinstallation à Gaydon, près de Leamington Spa, dans le Warwickshire, il raconte que sa famille a été informée que "Nuneaton ou Bedworth serait un bon endroit pour vivre". "Nous sommes donc devenus les premiers Asiatiques ougandais à Nuneaton", a déclaré M. Bedani.

"Nous sommes assez heureux maintenant, nous avons fait de cet endroit notre maison."

Légende image, Suresh Shah aide toujours à gérer la Shah's Pan House à Coventry, qu'il a créée en 1976.

Suresh Shah, également originaire de la ville de Masaka, a déclaré que sa famille était "très triste" de quitter l'Ouganda et son épicerie. "Nous avons laissé notre voiture, notre magasin et notre beau pays", a déclaré cet homme de 77 ans. Comme Mme Patini, M. Shah et sa famille se sont installés à Coventry.

En l'espace de cinq ans, la famille a réussi à acheter un magasin de produits indiens, qu'il aide encore à gérer aujourd'hui. "Je suis retourné à Masaka il y a environ trois ans", a-t-il expliqué. "J'ai de bons souvenirs, mais c'était émouvant."