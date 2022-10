Kiev sous le feu de nouvelles attaques de drones kamikazes

il y a 3 heures

Deux des drones se sont écrasés près du centre-ville, alors que des sirènes et des alarmes de voitures retentissaient dans la zone.

Il est difficile de savoir quelles sont les cibles de ces attaques, dit Paul Adams. Le maire affirme que des bâtiments résidentiels et non résidentiels ont été touchés, tandis que les responsables des chemins de fer disent avoir vu des explosions près de la gare principale de la capitale.

Les attaques récentes ont visé l'infrastructure énergétique de l'Ukraine et le correspondant de la BBC affirme qu'il ne serait pas surprenant que ce soit le cas dans les attaques d'aujourd'hui.

Il ajoute que les sauveteurs sont sur place pour éteindre un incendie et conseille aux habitants de rester dans les abris anti-bombes.

Malgré les avertissements, les rues sont loin d'être désertes, rapporte Paul Adams. Entre la première et la deuxième vague d'attaques, un certain nombre de personnes ont été vues en train de vaquer à leurs occupations quotidiennes.

Pour sa part, Andriy Yermak décrit les attaques de drones kamikazes comme les "affres de la mort" de la Russie, et souligne que l'Ukraine a besoin de plus de systèmes de défense aérienne "dès que possible".