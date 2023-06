Ousmane Sonko condamné à deux ans de prison ferme

il y a une heure

Le verdict du procès de l’opposant sénégalais accusé de viol et de menaces de mort est tombé ce jeudi 1er juin 2023 au tribunal de Dakar. Ousmane Sonko est condamné à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" et acquitté des faits présumés de viols et de menaces de mort.