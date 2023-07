Le chef de Wagner, Prigojine, a rejeté l’offre de rejoindre l’armée russe - Poutine

Les pourparlers ont eu lieu quelques jours seulement après la mutinerie avortée de Wagner les 23 et 24 juin qui a contesté l’autorité de M. Poutine.

Wagner a mené certaines des batailles les plus sanglantes depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Cependant, l’armée américaine estime maintenant que le groupe ne « participe plus à titre significatif à l’appui des opérations de combat en Ukraine ».

« Et Prigozhin, qui était assis devant et n’a pas vu tout cela, a dit après avoir écouté: 'Non, les gars ne sont pas d’accord avec cette décision' », a ajouté le président.