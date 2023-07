Situation confuse à Niamey : un mouvement d'humeur de la garde présidentielle selon les autorités

Les gardes ont bloqué l'accès à la résidence de M. Bazoum et aux bureaux de la présidence à Niamey, bien qu'il n'y ait pas eu de déploiement militaire anormal ou de bruits de tirs dans la zone, et que la circulation ait été normale, selon un journaliste de l'AFP et un reporter de la BBC Hausa.