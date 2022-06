L'Afrique est l'otage de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, selon Zelensky

L'Ukraine est généralement un grand producteur de céréales telles que le maïs et le blé.

il y a une heure

L'invasion de la Russie et le blocus des exportations de céréales de l'Ukraine ont provoqué des pénuries de céréales et d'engrais et mis des millions de personnes en danger de famine.