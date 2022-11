Les 5 principaux bienfaits de l'ail pour la santé

Qu'est-ce que l'ail ?

L'ail est l'une des plus anciennes plantes cultivées au monde et est une plante vivace rustique appartenant à la famille des Liliacées . Les autres membres de cette famille comprennent les oignons, les poireaux, la ciboulette et les échalotes. Ils se distinguent par leur arôme piquant et leur saveur particulière.