TikTok et les problèmes que peuvent créer les "filtres de beauté"

L'influenceuse de Tiktok Kelly Strack montre comment un nouveau filtre peut transformer votre look.

il y a une heure

Lorsque que j’ai appliqué pour la première fois le nouveau "filtre de beauté", un outil conçue pour "améliorer" votre apparence, désormais populaire sur Instagram, Snapchat et TikTok j’ai été subjuguée par le résultat.

Avant la pandémie, je me maquillais un peu avant de sortir. Cela me rendait plus attirante, surtout quand je mettais un peu de mascara.

Mais ensuite est venu le confinement. Je travaillais à domicile avec un bébé à entretenir. Trouver du temps et de la motivation pour mettre du rouge à lèvres était impossible.

Alors, quand j'ai vu pour la première fois un filtre qui soigne ma mine et me maquille j'étais impressionnée.

Et j'ai dû me poser les question suivantes : dois-je passer 15 minutes à me maquiller le matin ou mettre un filtre sur mon image et poster la photo sur le internet ? Ou bien c’est un moyen de nous faire gagner du temps ?

Force est de remarquer que les filtres de beauté deviennent plus sophistiqués. Une raison qui explique la publication de plusieurs articles. Ces derniers parlent des effets potentiels de ces filtres de beauté sur notre mental et notre bien-être, notamment notre estime de soi.

Cette semaine, le lancement du filtre Bold Glamour de TikTok - qui donne un effet étonnamment impeccable – a poussé de nombreux utilisateurs à se demander si la technologie n'est pas allée trop loin cette fois.

La technologie permet des améliorations esthétiques

Désormais avec les filtres de beauté, un visage «parfait» est à la portée de tout le monde. Mais cette pratique n’est pas sans danger. A force de voir leur visage transformé sur leurs écrans, plusieurs jeunes peinent à supporter leur image «dans la vraie vie».

Et cela cause un manque de confiance chez de nombreuses personnes.

L’histoire de ces filtres et de tout ce qui tourne autour de la beauté révèlent un malaise profond. En général, on considère que les personnes belles et riches, sont les plus intelligentes. Bien que pour les femmes, dans certaines situations, leur beauté peut se retourner contre elle.

Beauté naturelle vs beauté virtuelle

Notre style vestimentaire, notre coupe de cheveux, nos accessoires ou notre maquillage constituent quel part notre personnalité. Et souvent nous tentons toujours à nous conformer aux règles de beauté du moment.

Bien que nous aimons penser que nous adoptons notre propre style en fonction de nos préférences individuelles, en vérité, notre style est guidé par les tendances actuelles.

Il existe de nombreuses études qui le prouvent.

Il suffit de regarder l'apparence des gens qui nous entourent pour être en phase avec ces études.

Bien sûr, il y a une différence entre suivre les tendances beauté et appliquer des filtres. Les cosmétiques peuvent créer l'illusion de pommettes plus ciselée ; un filtre de beauté les cisèle (virtuellement).

Mais à une époque où les procédures cosmétiques sont très efficaces comme le Botox, elles deviennent de plus en plus populaires, on peut penser que de nombreuses personnes ont fait recours à ces pratiques pour rajeunir.

Aujourd’hui, il existe plusieurs méthodes qui permettent surtout aux femmes de parfaire leur apparence et de se faire belle. C’est la tendance actuelle. Nous assistons au même phénomène sur le net. C’est à l’image des filtres de beauté. Et cela crée une forme de dépendance.

Par exemple, les adolescentes qui utilisent les filtres sont plus susceptibles à envisager la chirurgie esthétique et la chirurgie plastique. La preuve, on constate une augmentation du nombre de personnes qui s’adonnent à ces pratiques.

Une étude indique que les filtres de beauté peuvent rendre les utilisateurs mal dans leur peau.

C'est d'autant plus préoccupant si l'on considère que ces filtres ont des tendances raciste, basées sur des caractéristiques stéréotypées "blanches".

L'effets des filtres de beauté sur notre estime de soi

Hormis les filtres faciaux. Il existe de nombreuses façons de retoucher son corps de façon virtuelle, même en vidéo.

Ce n'est pas nouveau. Les mannequins et photographes professionnels savent depuis longtemps que certaines photos prises selon les angles peuvent allonger les jambes et rétrécir la taille, puis ils retouchent les images en post-édition avec un logiciel informatique.

Les influenceurs sur les médias sociaux font également souvent recours à ces stratégies, comme le confirme Dana Mercer Ricci.

En permettant à quiconque de réduire facilement sa taille ou rendre ses lèvres pulpeuses dans une vidéo ou une photo en ligne, on peut penser que l’industrie des filtres va encore se développer.

Alors que certains saluent les exploits de la technologie, il est également vrai que certains filtres sont trop récents pour que nous sachions comment ils affectent l’estime de soi et la santé mentale à long terme .

Crédit photo, Getty Images

Jusqu'à présent, les recherches estiment que ces filtres peuvent faire en sorte que les utilisateurs se sentent plus mal dans leur peau.

Même avant l'apparition des filtres de beauté les plus sophistiqués, les personnes qui passaient du temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie « idéalisée » des autres étaient plus susceptibles de se sentir mal psychologiquement.

La même chose se produit lorsque nous voyons notre propre image retouchée avec l’aide des filtres.

Les adolescentes, qui sont souvent plus susceptibles à copier ce qu’ils voient sur le net, sont particulièrement vulnérables.

Une étude, par exemple, a révélé que lorsque des selfies originaux ou retouchés étaient montrés à des filles âgées de 14 à 18 ans, elles pensaient que les photos retouchées avaient meilleure apparence . Et elles n’étaient pas satisfaite de leur physique.

Bien que Bold Glamour de TikTok fait parlé de lui, il existe d'autres filtres qui suscite la polémique à l’exemple du filtre Teen de TikTok.

Les experts en protection de l’enfance ont fait part de leurs inquiétudes. Ce filtre, en particulier, peut être utilisé par des adultes.

Et cela met en lumière et aussi amplifie un aspect dangereux de la société : la normalisation de la sexualisation des enfants .