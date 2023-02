L'effet que les applications de rencontres peuvent avoir sur le cerveau

En 2022, l'année où le pionnier Tinder a célébré ses 10 ans d'existence, 323 millions de personnes dans le monde utilisaient cette application et d'autres applications similaires, selon une étude récente.

Et c'est qu'ils sont "incroyablement addictifs", selon la psychologue et consultante culturelle Zoe Mallett.

C'est parce que si vous trouvez quelqu'un qui vous attire et que vous choisissez cette personne, il n'y a aucune garantie que la même chose arrivera à cette personne, donc quand vous vous correspondez, le gain semble plus important.

"L'incertitude vous pousse à investir davantage", explique-t-elle, notant que même si vous n'obtenez aucune correspondance, vous voudrez "revenir pour plus".

"C'est le même produit chimique libéré lorsque vous avez des relations sexuelles ou que vous gagnez quelque chose. Cela peut vous détendre et vous exciter", explique Mallett.

"Pour engager l'utilisateur, les applications de rencontres sont conçues pour être excitantes et amusantes", dit-elle.

Et tout comme les réseaux sociaux, les applications de rencontres sont soigneusement conçues pour "vous effacer du reste du monde".

Utilisant des couleurs, des polices et un langage soigneusement conçus, ils se concentrent également sur votre côté émotionnel.

Aimer

Les humains sont constamment à la recherche de validation, dit Mallett, et c'est aussi ce à quoi les applications de rencontres font appel.

De plus, le sentiment "d'inconnu" maintient les utilisateurs accrochés. "On ne sait jamais qui sera le prochain et c'est vraiment excitant."