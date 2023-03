Comment bien s’alimenter pendant le jeûne du mois de Ramadan ?

Crédit photo, CARMEN ABD ALI/AFP via Getty Images Légende image, Des musulmans attendent le moment de la rupture du jeûne dans une mosquée de Freetown en Sierra leone.

28 mars 2023, 10:12 GMT Mise à jour il y a 49 minutes

Le jeûne du mois de ramadan est le quatrième pilier de l’Islam. Il est observé par des millions de musulmans chaque année. Cependant, le jeûne peut être difficile pour beaucoup, surtout lorsqu'il s'agit de maintenir son énergie tout au long de la journée.

A quoi consiste le jeûne musulman ?

Crédit photo, YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images Légende image, Cette photo prise le 24 mars 2023 à Koweït City montre une vue du croissant de lune en cire au deuxième jour du mois sacré musulman du Ramadan.

Pendant le mois de Ramadan, neuvième mois du calendrier hégirien, les musulmans s'abstiennent de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil.

Cependant, le jeûne ne se limite pas à s'abstenir de nourriture et de boisson. Il s'agit aussi de s'abstenir de toute activité qui peut nuire à l'âme et à l'esprit, comme les mensonges, la colère, la jalousie, etc.

Selon la tradition prophétique, les actes cultuels surérogatoires pendant ce mois bénéficient d'une rétribution plus grande.

Le but du jeûne est de se rapprocher de Dieu et de prendre conscience de l'importance de la nourriture et de l'eau.

Le premier repas d’avant l'aube est appelé le « suhoor ». Il est important car il est le dernier repas avant le début du jeûne quotidien et fournit une source d'énergie pour la journée à venir. Ce que mange le musulman à ce moment déterminera dans quelle mesure il se sent ou non fatigué, assoiffé ou affamé pendant son jeûne.

Selon Kéba Tamba, coach sénégalais en nutrition, « les aliments que l’on doit consommer à ce moment de la journée doivent être des aliments qui permettent à nos cellules de produire le maximum d’énergie pour pouvoir faire face à tout le travail de nettoyage, de réparation de récupération que le corps aura à faire pendant le ramadan »

Le suhoor doit être pris avant le lever du soleil et doit contenir des aliments riches en nutriments et en énergie. Les aliments riches en glucides complexes, comme les céréales, le pain complet et les pâtes, sont idéaux pour fournir une énergie durable tout au long de la journée.

Les protéines et les graisses saines, comme celles que l'on trouve dans les noix, les graines et les avocats, sont également importantes pour maintenir l'énergie tout au long de la journée.

Crédit photo, Arx0nt Légende image, Le pain de seigle complet est une des céréales recommandées pour le repas d'avant l'aube.

Le pharmacien nutritionniste syrien Fadi Abbas recommande aux gens de suivre les conseils suivants qui, selon lui, garantiront un jeûne plus facile, moins de déshydratation du corps et un plus grand bénéfice pour la santé : "Vous devez vous concentrer dans le suhoor sur les aliments qui contiennent environ 70% d'eau, et prendre le repas en trois étapes avec un écart de cinq minutes entre l'une et l'autre, et commencer par une assiette de salade (surtout concombre, laitue et céleri) et un seul type d'aliment.

À condition qu'il ne contienne pas un pourcentage élevé de sel, comme c'est le cas de matières telles que le fromage et les noix, qui, malgré leurs riches bienfaits, feront que le corps aura besoin de plus d'eau après quelques heures".

Il ajoute : "Les sucres viennent dans un deuxième temps, et il est préférable de manger deux fruits riches en eau également (comme les fraises, la pastèque et les oranges) ou une tasse de jus frais, puis de terminer le repas en buvant de l'eau."

Et le National Health Service britannique conseille d'éviter de boire du thé et du café car ils sont diurétiques du fait qu'ils contiennent de la caféine (surtout pour ceux qui souffrent du problème de l'incontinence urinaire).

La perte de liquide dans le corps entraîne la nécessité de le remplacer, et la déshydratation, ce qui crée des problèmes de santé tels que des maux de tête, une pression artérielle basse, des problèmes rénaux, et autres.

Quels aliments pour rompre le jeune ?

Le repas qui rompt le jeûne est appelé l’iftar. Il est important de rompre le jeûne avec des aliments sains et nutritifs pour éviter les troubles digestifs. Les dattes sont traditionnellement le premier aliment consommé pour rompre le jeûne car elles sont riches en sucre naturel, en fibres et en potassium.

Les soupes sont également recommandées car elles sont hydratantes et faciles à digérer. Les aliments riches en protéines sont également importants pour aider à maintenir la masse musculaire et fournir de l'énergie.

Les protéines sont associées à des niveaux élevés de satiété (sentiment de plénitude) et peuvent aider à contrôler votre appétit.

Certaines des meilleures sources de protéines contiennent également des fibres, des vitamines et/ou des graisses saines.

Crédit photo, Sergio Amiti

D'autres sources peuvent être riches en graisses et en sel ; les viandes transformées sont particulièrement préoccupantes et doivent être consommées, tout au plus, rarement.

Les bonnes sources de protéines sont le poisson, les viandes maigres non transformées, les lentilles, les yaourts grecs allégés, les œufs, les noix et de nombreux haricots (par exemple, les fèves de soja utilisées pour faire du tofu).

Il est également important de boire suffisamment d'eau pour rester hydraté.

« Le jeune est une forme de purification du corps, donc il faut éviter à la coupure des aliments comme la viande rouge en grande quantité, les charcuteries, les pâtisseries pour ne pas saper le travail de régénération du corps que produit le jeûne. Il faut manger beaucoup de légumes », conseille le coach en nutrition Kéba Tamba.

Pourquoi surveiller sa consommation de sucre ?

Crédit photo, Huw Jones Légende image, Les aliments riches en sucre, comme les pâtisseries, les boissons sucrées et les confiseries, doivent donc être consommés avec modération.

Pendant le mois de Ramadan, il peut être tentant de se laisser aller à la consommation excessive de sucre, en particulier lors du repas de l'iftar.

Cependant, une consommation excessive de sucre peut entraîner une augmentation de la glycémie, suivie d'une baisse brutale, ce qui peut entraîner une fatigue et une sensation de faiblesse. Les aliments riches en sucre, comme les pâtisseries, les boissons sucrées et les confiseries, doivent donc être consommés avec modération.

Il est préférable de consommer des aliments riches en fibres et en nutriments, comme les fruits, les légumes et les grains entiers, qui fournissent de l'énergie de manière durable et soutenue.

Bien s’alimenter pendant le mois de Ramadan est essentiel pour maintenir son énergie et sa force tout au long de la journée. Cela implique de surveiller sa consommation de sucre et de se concentrer sur les aliments sains et nutritifs pour éviter la fatigue et les troubles digestifs.