Wahbi Khazri confiant dans la capacité de la Tunisie à atteindre les huitièmes de finale

il y a 18 minutes

Les Nord-Africains ont été éliminés des groupes lors de leurs cinq dernières participations et n'ont remporté que deux victoires en 15 matches, la première contre le Mexique en 1978 et la seconde contre le Panama en 2018.

Une fois de plus, l'objectif est d'atteindre les huitièmes de finale pour la première fois, Khazri est impatient de bien commencer contre le Danemark et l'Australie étant donné que leur dernier match du groupe D est contre la France, tenante du titre.

"La France nous est supérieure et se bat pour le titre, le Danemark est une bonne équipe et l'Australie aussi. Je pense que nous avons une chance de jouer au prochain tour et nous devrons être efficaces lors des deux premiers matchs.