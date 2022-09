L'incroyable histoire du phallus de Napoléon Bonaparte

Stocké dans une petite boîte en cuir, détérioré et desséché par le temps, un pénis humain est conservé sous clé par la fille d'un urologue américain. Mesurant 3,8 centimètres, le fragment humain est considéré comme une relique bizarre. Il s'agirait de l'organe sexuel de l'homme d'État et chef militaire français Napoléon Bonaparte (1769-1821), l'une des personnalités politiques les plus connues de l'histoire de l'humanité.