Le jury estime que Trump a abusé sexuellement d'une écrivaine dans un grand magasin de New York

Madeline Halpert in New York & Max Matza

Le jury a également estimé que M. Trump était responsable de diffamation pour avoir qualifié les accusations de l'écrivaine de "canular et de mensonge".

Le jury de Manhattan a ordonné à M. Trump de lui verser environ 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Le jury, composé de six hommes et de trois femmes, est parvenu à sa décision après moins de trois heures de délibérations mardi.

Étant donné que le procès s'est déroulé au civil et non au pénal, M. Trump ne sera pas tenu de s'inscrire au registre des délinquants sexuels.

Mme Carroll, âgée de 79 ans, a tenu les mains de ses deux avocats lors de la lecture du verdict et a souri lorsque le jury lui a accordé des dommages et intérêts.

L'avocat de M. Trump, Joe Tacopina, lui a serré la main à la fin du procès, en lui disant : "Félicitations et bonne chance" : "Félicitations et bonne chance".

Roberta Kaplan, avocate de la plaignante, a déclaré dans un communiqué : "Il s'agit d'une victoire non seulement pour E. Jean Carroll, mais aussi pour la démocratie elle-même et pour tous les survivants du monde entier.

"Ce verdict est une honte - une continuation de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps !

La norme de preuve dans les affaires civiles est moins élevée que dans les affaires pénales, ce qui signifie que les jurés n'avaient qu'à conclure qu'il était plus probable qu'improbable que M. Trump ait agressé Mme Carroll.

Si le jury a reconnu M. Trump responsable d'agression sexuelle et de diffamation à l'égard de Mme Carroll, il ne l'a pas reconnu responsable de l'avoir violée. Pour cela, le jury aurait dû être convaincu que M. Trump avait eu des relations sexuelles non consenties avec Mme Carroll.

Un essai tendu de deux semaines

Le procès a donné lieu à un contre-interrogatoire tendu entre Mme Carroll et les avocats de M. Trump.

À la barre, Mme Carroll a décrit avec force détails ce qui, selon elle, s'est passé dans le magasin et le traumatisme qu'elle dit avoir subi en conséquence.

"Je suis ici parce que Donald Trump m'a violée et que, lorsque j'ai écrit à ce sujet, il a menti en disant que cela n'était pas arrivé", a-t-elle déclaré à la cour.

M. Trump n'a cité aucun témoin et n'est apparu que dans une vidéo d'une déposition qui a été diffusée aux jurés et dans laquelle il nie avoir été violé.

"C'est l'histoire la plus ridicule et la plus dégoûtante qui soit", a déclaré M. Trump dans cette vidéo. "C'est une histoire inventée".