Le professeur qui a été traité de "fou et d'alarmiste" pour ses avertissements sur l'intelligence artificielle et qui a vu juste dans ses prédictions

"Quelque chose d'incroyable est en train de se produire dans le monde de l'intelligence artificielle, et tout n'est pas rose", écrivait il y a six mois Gary Marcus, l'une des principales voix du débat actuel sur l'IA.

Meurtre par chatbot

Pendant des décennies, Hollywood s'est demandé ce qui se passerait si l'intelligence artificielle devenait incontrôlable. La vision de James Cameron, dans Terminator, est l'une des plus sombres.

La femme de l'homme affirme que le contact avec le programme l'a conduit à mettre fin à ses jours. Pour le gouvernement belge, cette affaire constitue "un précédent à prendre au sérieux" et "le danger de l'utilisation [de l'intelligence artificielle] est une réalité qu'il faut prendre en compte".

Il s'agit d'un scénario possible décrit quatre mois plus tôt par Marcus dans un article pour le magazine Wired : "Peut-être qu'un chatbot blessera quelqu'un si profondément que cette personne sera poussée à mettre fin à ses jours ? (...) En 2023, nous pourrions assister au premier meurtre commis par un chatbot.

"Je pense que ces systèmes peuvent être très destructeurs. Et ce potentiel de destruction s'explique en partie par le fait qu'ils ne sont pas fiables. Ces programmes peuvent inventer quelque chose et dire [à l'utilisateur] que c'est un fait. Et ils peuvent également être utilisés par des personnes à cette fin", explique M. Marcus.