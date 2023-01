Nous sommes un membre de facto de l'alliance de l'OTAN - ministre ukrainien de la défense

Author, Hugo Bachega

Role, BBC News

Reporting from Kiev

il y a 11 minutes

Légende image, Oleksii Reznikov a déclaré qu'il pensait que la Russie essayait de rassembler des forces et des armes pour une nouvelle offensive dans le sud et l'est.

Selon le ministre ukrainien de la défense, l'Ukraine est devenue un membre de facto de l'alliance de l'OTAN. Les pays occidentaux, qui craignaient autrefois qu'une assistance militaire ne soit perçue comme une escalade de la part de la Russie, ont modifié leur "approche de réflexion".

Dans une interview accordée à la BBC, Oleksii Reznikov a déclaré qu'il était certain que l'Ukraine recevrait des armes recherchées depuis longtemps, notamment des chars et des avions de combat, alors que l'Ukraine et la Russie semblent se préparer à de nouvelles offensives au printemps.

"Cette préoccupation concernant le prochain niveau d'escalade, pour moi, est une sorte de protocole", a expliqué M. Reznikov.

"L'Ukraine en tant que pays, et les forces armées ukrainiennes, sont devenues [un] membre de l'Otan. De facto, et non de jure (par la loi). Parce que nous avons des armes, et que nous savons comment les utiliser."

Le président russe Vladimir Poutine a présenté son invasion de l'Ukraine comme une bataille existentielle contre les pays occidentaux qui veulent affaiblir la Russie.

Des personnalités russes ont affirmé qu'elles combattent l'OTAN en Ukraine, car l'Occident a fourni des armes au pays dans ce qu'elles appellent une guerre d'agression.

Depuis des années, l'Ukraine cherche à rejoindre l'alliance militaire entre les États-Unis, le Canada et 28 pays européens, ce que le président Vladimir Poutine a décrit comme une menace pour la sécurité de la Russie.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait pression pour une adhésion rapide, mais il n'est pas certain que les membres de l'alliance envisagent sérieusement une adhésion à part entière, même après la fin de la guerre, malgré les promesses de soutien.

L'article 5 du traité de l'OTAN stipule qu'une attaque armée contre un membre doit être considérée comme une attaque contre tous.

M. Reznikov a toutefois démenti que ses commentaires soient considérés comme controversés, non seulement par la Russie, mais peut-être aussi par l'OTAN elle-même, puisque l'alliance a pris des mesures pour ne pas être considérée comme une partie au conflit.

"Pourquoi [cela serait] controversé ? C'est la vérité. C'est un fait", a déclaré M. Reznikov. "Je suis sûr que dans un avenir proche, nous deviendrons membre de l'Otan, de jure".

Crédit photo, Reuters Légende image, Soledar, une petite ville de l'est de la région de Donetsk, est le théâtre des combats les plus intenses de la guerre.

Le ministre de la Défense s'est exprimé dans la capitale, Kiev, alors que les forces ukrainiennes et russes continuaient à se battre pour la petite ville de Soledar, dans la région orientale de Donetsk, dans certaines des batailles les plus intenses de la guerre qui dure depuis près de 11 mois.

L'offensive russe est menée par le groupe mercenaire Wagner, dont le fondateur, Evgueni Prigozhin, allié de longue date de Poutine, est devenu un critique virulent des performances de l'armée russe en Ukraine.

Mardi, M. Prigozhin a affirmé que ses combattants avaient pris le contrôle de la ville, une allégation qui a été rejetée par l'Ukraine et, remarquablement, par le Kremlin, dans ce qui a été considéré comme une rebuffade à M. Prigozhin.

La situation à Soledar était "très difficile", a déclaré M. Reznikov, mais "sous contrôle". Il a déclaré que les combattants Wagner étaient utilisés dans des attaques "vague après vague après vague", entraînant un nombre élevé de morts, et que M. Prigozhin était intéressé par les avantages économiques possibles de la prise de la ville, qui abrite les plus grandes mines de sel d'Europe.

"Ils gagneront de l'argent grâce au sang", a-t-il déclaré.

Soledar se trouve à environ 10 km de Bakhmut, une ville stratégique où les forces ukrainiennes et russes sont engagées dans une guerre d'usure qui dure depuis des mois et qui a causé des destructions considérables et de lourdes pertes des deux côtés. Là, des mercenaires Wagner ont également été déployés en grand nombre, et M. Prigozhin aurait fait de la prise de Bakhmut un objectif personnel.

Le groupe, a déclaré M. Reznikov, "doit fournir une sorte de preuve pour déclarer qu'il est meilleur que les forces armées régulières de la Fédération de Russie". S'il est capturé, Bakhmut pourrait ouvrir la voie à une poussée russe vers Kramatorsk et Slovyansk, deux bastions ukrainiens à Donetsk, une région qui a été une cible clé pour le président Poutine.

Tout gain serait, plus que toute autre chose, d'une extrême valeur symbolique pour la Russie. Ils interviendraient après une série de revers humiliants, notamment un retrait chaotique de la région de Kharkiv, au nord-est, et le retrait de la ville de Kherson, au sud, la seule capitale régionale que les forces russes aient conauises au cours de la guerre.

M. Reznikov a affirmé qu'"environ 500 ou 600" combattants russes étaient tués chaque jour dans le pays, tandis que l'Ukraine en perdait un dixième, des chiffres qui n'ont pu être vérifiés de manière indépendante. Il pense que la Russie pourrait tenter de rassembler "des forces, des munitions et des armes" pour une offensive à partir des zones qu'elle occupe déjà dans le sud et l'est.

L'Ukraine, entre-temps, avait besoin de temps pour se regrouper et se réarmer en attendant la livraison d'armes occidentales. "Le printemps est la meilleure période pour rafraîchir le mouvement pour toutes les parties", a-t-il dit. "Nous comprenons qu'ils seront prêts à commencer et, sûrement, nous devons être prêts à commencer".

Cependant, il n'a pas répété l'affirmation selon laquelle la Russie pourrait préparer une autre invasion depuis la Biélorussie, un avertissement qui a été rejeté par le chef de l'agence de renseignement militaire ukrainienne. Le mouvement depuis le nord, a souligné M. Reznikov, "prendrait beaucoup de temps et ils [les Russes] n'ont pas de ressources".

M. Reznikov s'est exprimé un jour après que le ministère russe de la Défense a remplacé le commandant de ses forces en Ukraine, une annonce surprise qui a été considérée comme le signe d'une lutte de pouvoir. Le général Valery Gerasimov, l'un des architectes de l'invasion de l'année dernière, reprendrait le poste occupé par le général Sergei Surovikin, qui avait été nommé en octobre.

Selon M. Reznikov, ce changement est le résultat du "conflit entre M. Prigozhin et les forces armées de la Fédération de Russie". Le général Surovikin a supervisé les récentes attaques brutales contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine qui, selon M. Reznikov, ont "réduit les stocks de missiles [russes] sans aucun résultat", répétant une affirmation ukrainienne selon laquelle "ils sont à court de missiles".

Alors que la Pologne et la Grande-Bretagne ont révélé leur intention de livrer des chars de combat pour la première fois, M. Reznikov a déclaré qu'il était certain que l'Ukraine recevrait "des chars, des avions de combat ou des jets, ainsi que des armes à longue portée pour atteindre des cibles à 300 km", car "les choses changent" dans les pays occidentaux.

Il a rejeté les inquiétudes selon lesquelles ces annonces pourraient déclencher une réponse russe, malgré les menaces désormais familières de Moscou. "J'ai une guerre dans mon pays", a-t-il affirmé. "Ils frappent mes villes, mon hôpital, mes jardins d'enfants, mes écoles. Ils ont tué beaucoup de civils, beaucoup de civils. C'est une armée de violeurs, de meurtriers et de pillards. Quel est le prochain niveau d'escalade ?"