Ce que l'on sait sur les recherches du submersible Oceangate qui voulait explorer le Titanic

L'entreprise de tourisme OceanGate a déclaré qu'elle explorait toutes les options possibles pour ramener l'équipage sain et sauf, et des agences gouvernementales se sont jointes à l'opération de sauvetage.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant les opérations de sauvetage ?

Les garde-côtes de Boston, qui dirigent les opérations de recherche, ont déclaré sur Twitter que les cinq membres de l'équipage "se sont immergés dimanche matin et que l'équipage du Polar Prince a perdu le contact avec eux environ une heure et 45 minutes après le début de la plongée du navire".

Le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains, a déclaré qu'ils auraient besoin d'une expertise supplémentaire pour sauver le navire s'il était retrouvé sous l'eau et qu'il sollicitait l'aide de la marine américaine et du secteur privé.

Horizon Maritime, copropriétaire du Polar Prince, a confirmé à la BBC que ce navire apportait son aide et qu'un second navire, le Horizon Arctic, avait été envoyé sur place.

Qui était à bord ?

Parmi les cinq personnes à bord du Titan, la présence de trois personnes a été confirmée : Hamish Harding, un homme d'affaires et explorateur britannique de 58 ans, ainsi que Shahzada Dawood, un homme d'affaires pakistanais, et son fils, Suleman Dawood.

M. Harding a annoncé pour la première fois qu'il rejoignait l'équipe en juin de l'année dernière, et a déclaré que l'équipage du navire comprenait "quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 1980".

"Nous sommes très reconnaissants à nos collègues et amis pour la sollicitude dont ils font preuve et nous aimerions demander à tout le monde de prier pour leur sécurité tout en respectant l'intimité de la famille en ce moment".

Que faisait le sous-marin et où se trouve le Titanic ?

Le site se trouve à environ 600 km au large des côtes de Terre-Neuve et se divise en deux parties, la proue et la poupe étant séparées d'environ 800 m. Un énorme champ de débris entoure le navire brisé.

Que lui est-il arrivé ?

“Même si le submersible est encore intact, s'il se trouve à plus de 200 mètres de profondeur, très peu de navires peuvent descendre à cette profondeur, et certainement pas des plongeurs. Les véhicules conçus pour le sauvetage des sous-marins de la marine ne peuvent certainement pas descendre à une profondeur comparable à celle du Titanic”.

Que savons-nous du Titan ?

En plus d'emmener des plongeurs sur l'épave du Titanic, il est utilisé pour l'étude et l'inspection de sites, la recherche et la collecte de données, la production de films et de médias, ainsi que pour les essais en haute mer de matériel et de logiciels.