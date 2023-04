Comment des contrats pétroliers ont créé une crise diplomatique entre le Tchad et le Cameroun

Ndjamena a rappelé son ambassadeur au Cameroun « pour consultation », alors que le Tchad compte sur le Cameroun pour ses importations et exportations. Décryptage.

Le Tchad y émet « des réserves et des objections à cette cession car le pétrole est un domaine stratégique pour le Tchad représentant plus de 80 % des recettes d’exportation ».

Crise avec le Cameroun

Ce que le Tchad dit ne pas comprendre, c’est qu’après plusieurs relances, le Cameroun, qui constitue la seule voie d’exportation du pétrole tchadien (903 kilomètres de tuyaux du pipeline Tchad-Cameroun passent sur le territoire camerounais pour amener le pétrole tchadien à Kribi dans le sud du pays), soit resté muet après avoir été informé « des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad, posé par ses représentants au conseil d’administration de Cotco/Totco ».

Cotco côté camerounais, et Totco côté Tchadien, sont des sociétés filiales de l’américain Exxon Mobil, avec qui Ndjaména est en froid. Totco, jusqu’à un passé récent, gérait encore les quelque 180 kilomètres du pipeline côté tchadien. Sa filiale camerounaise Cotco continue de gérer les 900 kilomètres de tuyaux qui transportent le pétrole tchadien sur le territoire camerounais.

Ce qui irrite davantage Ndjamena, c’est que selon la présidence, les autorités ont appris le 20 avril 2023, « par voie de presse, la signature d'un accord prévoyant la cession par une filiale de Savannah Energy PLC de 10 % du capital social de Cotco, en contradiction avec les conventions et les statuts de COTCO, à la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) du Cameroun ».

Outre ce dossier, le Tchad, dans le processus de nationalisation de la gestion de son pétrole, validé par le parlement de transition et promulgué par le président Mahamat Idriss Deby, fin mars, a décidé d’acquérir « de commun accord » les 30 % des parts de la compagnie malaisienne Pétronas, qui, avec Exxon et l’Etat tchadien, cogéraient le secteur pétrolier du pays.

Les autorités disent avoir demandé via la CEMAC , les avis des ministres du Commerce de tous les pays de la sous-région, conformément aux lois communautaires. « Plus d’un mois après, seul le Cameroun n’a pas répondu à l’avis de non-objection adressée par la CEMAC ». Une réponse qui devrait, à terme, permettre à Ndjamena de poursuivre l’acquisition des parts de Pétronas.

Les implications du rappel de l’ambassadeur tchadien

Le Tchad dépend majoritairement du port de Douala au Cameroun pour ses importations, qui représentent 80 % d’entrées de marchandises sur le territoire tchadien, selon son ministère des Infrastructures et des Transports. Ndjaména dépend aussi à 100 % du Cameroun pour l’exportation de son pétrole qui transite par une base flottante à Kribi dans le sud du pays via un oléoduc de plus de 1000 kilomètres construit entre les deux pays.