"J'ai commencé ma vie en dormant dans la rue, mais maintenant j'ai ma propre maison"

il y a 49 minutes

Anne Ngugi

BBC Swahili

Crédit photo, JANE NDWIGA

Sa vie ressemble aux films que nous regardons à la télévision, mais c'est la réalité des événements de sa vie, son histoire. Il y a environ 10 ans, après avoir été abandonnée par son mari, cette mère de 32 ans s'est retrouvée sans nulle part où aller. Il est parti et elle a dû vivre et manger au bord de la route, dans la rue, sans savoir quel serait son sort.

"Mon mariage a commencé à avoir des problèmes, mon ex-mari n'a pas tardé à m'abandonner, sans rien et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre dehors, dans la rue. C'était difficile surtout parce que j'avais mon fils" se souvient Jane.

Crédit photo, Jane Ndwiga

Cette mère a rencontré son mari d'une manière inhabituelle, son mari l'avait appelé par erreur, à cette époque Jane était employée de maison. Malgré le fait qu'ils ne se connaissaient pas, cette jeune femme avoue qu'après seulement quatre jours passés à se connaître, ils ont commencé à vivre comme mari et femme. Elle dit que le manque de familiarité avec son mari était peut-être la source de bon nombre de leurs problèmes conjugaux.

Selon elle, pendant trois ans de vie conjugale, tout était calme même si le mariage avait les défis habituels d'un couple, les efforts pour sauver son mariage ont complètement pris fin lorsque son ex-mari a tout emballé dans la maison qu'ils avaient louée et l'a laissée avec son fils sans rien.

Jane a fini par quitter l'endroit qu'elle considérait comme sa maison après une crise cardiaque et a commencé à vivre dans la rue.

De plus, cette mère dit qu'à cette époque elle vivait comme un oiseau, car manger et boire dépendaient des bons Samaritains dans les rues où elle vivait.

"À un moment donné, je trouvais des ouvriers qui me permettaient d'avoir quelques sous pour acheter de la nourriture et de l'eau pour l'enfant, tandis qu'à un autre moment, les bons Samaritains m'aidaient aussi en me donnant de la nourriture. C'était une vie très stressante."

Et pendant trois mois, cette jeune femme a fait face à une vie très difficile au point de manger dehors sous le froid et la pluie, parfois une telle vie semblait être une chose normale.

Ces moments passés à l'extérieur l'ont affaibli au point qu'il a décidé de se faire examiner à l'hôpital si elle souffrait d'une maladie chronique.

La décision de se présenter dans une clinique lui a donné une autre chance pour une nouvelle vie. Selon cette jeune femme, alors qu'elle était à la clinique, elle a rencontré une infirmière qui l'a interrogée notamment sur son expertise en matière de santé en matière de conseil et de dépistage du virus VIH. .

« Ma lumière a commencé lorsque je suis allée à l'hôpital pour un examen, mais l'infirmière qui m'a soigné était très intéressée par mon expertise en matière de discussion sur les questions de conseil, en particulier pour les patients séropositifs. C'est l'infirmière qui m'a tenu la main jusqu'à ce que je sois embauché pour travailler en tant que conseillère », se souvient Jane.

Sortie de la rue

Crédit photo, JANE NDWIGA

Cette jeune femme se rend compte que ce poste a été pour elle un grand miracle, car cela lui a permis de quitter la rue et de louer une petite chambre où elle et son fils pourraient vivre.

Jane dit qu'en raison des nombreux problèmes auxquels elle a été confrontée dans la rue, plus de la moitié de l'argent qu'elle recevait en guise de salaire s'est retrouvée dans des économies. Cette jeune femme dit que la vie de pauvreté qu'elle a vécue dans la rue l'a poussée à épargner de l'argent pour qu'elle ne se retrouve plus dans la situation dans laquelle elle se trouvait.

"Pendant plus d'un an, j'ai économisé un pourcentage important de mon salaire mensuel, je voulais vraiment acheter un terrain et construire une maison, j'étais encore inquiète pour le loyer", se souvient Jane.

Crédit photo, Jane Ndwiga

En 2021, elle a collaboré avec son ami pour acheter un terrain qu'ils ont divisé. Jane dit qu'elle n'avait aucune idée de comment construire une maison rapidement en raison de la somme d'argent qu'elle avait économisée, mais chaque jour elle prévoyait de dépenser un peu d'argent pour acheter des matériaux de construction.

"J'ai acheté des pierres de construction petit à petit et elles étaient transportées en voiture tuktuk, tout ce qui était nécessaire à la construction j'achetais petit à petit, bref j'ai construit ma maison de cette façon étape par étape" dit Jane.

Jane et son fils ont finalement commencé à vivre dans la maison qu'elle a construite plus tôt cette année et elle trouve très étrange la façon dont elle a pu achever la maison qui, selon elle, a coûté plus de trois millions de shillings kenyans.