Survivre aux attaques d'hippopotames et de crocodiles sur un lac kenyan

Author, Mercy Juma

Role, BBC News

Reporting from Lake Baringo

il y a 21 minutes

Joseph Atuma pêchait dans le lac Baringo depuis l'âge de 12 ans et, malgré une ou deux rencontres avec des hippopotames et des crocodiles, aucun ne l'avait jamais attaqué, jusqu'à ce qu'un soir de septembre 2018, un hippopotame déchire son canoë, attrape sa jambe gauche et lui en arrache une partie.

"Il se cachait dans les buissons, tout près du rivage, un endroit où je ne me serais pas attendu à voir un hippopotame. Il m'a pris par surprise", raconte l'homme de 42 ans.

"Il a enfoncé ses dents dans le canoë en bois et dans ma jambe. Il ne restait que très peu de viande sur mon os, entre le genou et le pied", ajoute-t-il en montrant les cicatrices qui subsistent.

Le lac Baringo, situé dans la vallée du Rift au Kenya, est l'un des plus grands lacs d'eau douce du pays. Depuis la route principale de la petite ville de Marigat, le beau soleil jaune d'or darde ses rayons sur les eaux à mesure qu'il se lève, faisant miroiter le lac. Les pêcheurs sont déjà sortis, leurs bateaux parsemant les eaux calmes et brillantes.

M. Atuma explique qu'il vient de reprendre la pêche dans le lac, cinq ans après l'attaque des hippopotames.

"C'est mon gagne-pain. J'ai essayé quelques petits boulots ici et là, mais je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille", explique ce père de quatre enfants.

Les eaux montantes

Il explique que le niveau de l'eau a augmenté au fil des ans et qu'il amarre désormais son bateau sur ce qui était la fondation de l'église locale. Celle-ci est désormais recouverte par les eaux du lac, tout comme les maisons, les écoles, les hôpitaux, les routes goudronnées et même les bureaux du département de la pêche du Kenya.

Mais on ne peut pas vraiment dire que ces bâtiments ont existé. Ils ont tous été engloutis par le lac et les communautés ont été repoussées, ce qui les a obligées à vivre plus loin.

Les écologistes affirment que la taille du lac a doublé au cours de la dernière décennie en raison des fortes précipitations liées au changement climatique.

Mais les gens reviennent toujours, car le lac est leur bouée de sauvetage. Des dizaines de femmes descendent chercher de l'eau dans de grands bidons jaunes pour la ramener chez elles.

D'autres lavent leur linge sur les rives ; d'autres encore nettoient le poisson frais que leur apportent les pêcheurs.

Tout cela alors que les hippopotames géants et les crocodiles du Nil, prédateurs furtifs et mortels, sont dans l'eau à proximité.

Les habitants affirment qu'avec l'agrandissement du lac, la population de crocodiles a augmenté et que les eaux sont désormais fortement infestées par ces prédateurs. Ils affirment que le nombre d'hippopotames qui se baignent près des rives a également augmenté et qu'ils se trouvent désormais plus près des habitations.

Des enfants ont été entraînés dans le lac par des crocodiles et n'ont jamais été revus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les crocodiles sont connus pour avoir des mâchoires puissantes.

Winnie Keben, mère de six enfants, a eu la chance de survivre à l'attaque d'un crocodile. Elle porte aujourd'hui une prothèse de jambe attachée à sa hanche gauche.

"Je venais d'aller chercher de l'eau au lac et alors que je me lavais les pieds, j'ai vu un crocodile. J'ai sauté et j'ai crié. J'ai essayé de m'échapper, mais le crocodile a attaqué et a attrapé ma jambe en me tirant dans l'eau", raconte-t-elle.

"J'ai crié et j'ai levé la main pour que les gens me voient. Mon mari se trouvait à proximité. Dès qu'il m'a vue, il s'est précipité à mon secours", poursuit-elle.

"Comme il avait agrippé mon pied, nous avons tous les deux essayé de le combattre. Il a fini par lâcher mon pied et m'a mordu la cuisse, la brisant. Un spectateur s'est emparé d'une machette et m'a sauvée du crocodile, mais ma jambe a été rongée", ajoute Mme Keben.

Elle est restée à l'hôpital pendant six mois et, à sa sortie, elle a découvert que sa maison et son terrain avaient été submergés par les eaux. Elle vit désormais à plusieurs kilomètres du lac et n'est jamais retournée près de ces eaux.

"Beaucoup de choses ont changé progressivement. Il y a longtemps, nous n'avions pas d'inondations, les saisons des pluies étaient prévisibles, nous faisions de l'agriculture et obtenions notre nourriture", dit-elle.

"J'ai peur que si je m'approche des eaux, une attaque puisse se reproduire, et j'ai également peur que le lac me trouve même ici, parce qu'il ne cesse de se déplacer", ajoute Mme Keben.

Légende image, La montée des eaux a provoqué des destructions massives dans les zones situées autour du lac.

Agissant au nom de la communauté, 66 résidents ont intenté une action en justice contre le gouvernement, l'accusant de ne pas répondre à la crise climatique. Une plainte similaire a été déposée l'année dernière, mais elle n'a pas encore été finalisée.

Sommet en Afrique sur le climat

Cette dernière action en justice coïncide avec l'organisation par le gouvernement et l'Union africaine (UA) du tout premier sommet africain sur le climat dans la capitale, Nairobi, où le président William Ruto est arrivé dans une voiture électrique à faible consommation d'énergie.

Selon les Nations unies, l'Afrique ne représente que 2 à 3 % des émissions mondiales de carbone, mais elle est le continent le plus touché par le réchauffement climatique.

Dans son discours d'ouverture du sommet, M. Ruto a déclaré que le continent aurait besoin de billions de dollars en "opportunités d'investissements verts" pour atténuer les effets du changement climatique.

"Nous devons voir dans la croissance verte non seulement un impératif climatique, mais aussi une source d'opportunités économiques de plusieurs milliards de dollars que l'Afrique et le monde sont prêts à exploiter", a déclaré M. Ruto aux délégués.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont promis de fournir à l'Afrique 4,5 milliards de dollars (3,6 milliards de livres sterling) en investissements dans les énergies propres, en plus des investisseurs du pays qui ont accepté d'acheter 450 millions de dollars de crédits carbone par le biais de l'Initiative des marchés du carbone en Afrique (Africa Carbon Markets Initiative).

Le gouvernement britannique s'est engagé à investir 61 millions de dollars (49 millions de livres) dans de nouveaux projets pour aider le continent à gérer l'impact du changement climatique. Cela comprend 43 millions de dollars pour de nouveaux projets dans 15 pays afin d'aider les femmes, les communautés à risque et plus de 400 000 agriculteurs à renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique.

Les habitants qui ont intenté une action en justice affirment que le gouvernement kenyan n'a pas encore réagi à la crise climatique et qu'ils souffrent de la pauvreté et de la maladie en raison de la taille croissante du lac.

Ils réclament une compensation financière pour eux-mêmes et pour d'autres familles qui ont perdu des terres ancestrales, des fermes et du bétail, et qui ont été exposés à des maladies d'origine hydrique telles que le paludisme et le choléra.

"Les entités chargées de mettre en place des politiques pertinentes en matière de changement climatique afin de garantir le droit à un environnement propre et sain ont échoué, refusé ou négligé de le faire", selon les documents judiciaires déposés en leur nom par un centre de conseil juridique, Kituo Cha Sheria.

"Lorsque la Cour rendra finalement sa décision, elle pourrait établir certains principes et constituer un précédent révolutionnaire dans le domaine du changement climatique", déclare Omondi Owino, avocat spécialiste de l'environnement au sein du centre.

Le gouvernement n'a pas encore répondu à l'action en justice.

Quant à M. Atuma, le lac reste sa source de revenus, mais il vit dans la crainte constante des crocodiles et des hippopotames.

"Le niveau de l'eau est assez élevé maintenant. Les animaux du lac [hippopotames] s'approchent des rives. Certains d'entre eux veulent marcher sur le sol là où les eaux sont peu profondes et cela signifie qu'ils s'approchent des gens.