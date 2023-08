"Je passe toute la journée à essayer de recharger mon téléphone"

Alors que la BBC rendait compte de tous les rebondissements, de la réaction du bloc régional de la Cedeao et des pays occidentaux, l'ambiance s'est détériorée. Je faisais mon travail, je rendais compte de manière juste et objective de l'évolution de la situation.

Mon travail est devenu de plus en plus difficile, tout comme la vie en général. Je passe maintenant la majeure partie de ma journée sans électricité, car le Nigeria a coupé son approvisionnement. C'est une bataille quotidienne pour recharger mon ordinateur portable et mon téléphone mobile, qui tombe le plus souvent en panne. Je sais que cela ressemble à des problèmes "de riche", mais si je ne peux pas faire mon travail, comment les gens sauront-ils ce qui se passe ?