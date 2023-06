Cette inculpation constitue-t-elle une menace pour la campagne 2024 de Trump ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les partisans de Trump l'ont largement soutenu.

Author, Par Anthony Zurcher

Role, Correspondant Amérique du Nord



il y a une heure

Donald Trump a été inculpé pour la deuxième fois en autant de mois, cette fois-ci pour sa gestion de documents classifiés. Mais ces nouvelles accusations changeront-elles l'avis des électeurs alors que le républicain se présente à l'élection présidentielle ?

Donald Trump a plaidé non coupable d'accusations historiques de mauvaise gestion de dossiers sensibles devant un tribunal fédéral de Miami, en Floride.

M. Trump est le premier président américain - actuel ou ancien - à faire l'objet d'une inculpation pénale fédérale.

Après sa première inculpation en mars, beaucoup ont pensé que M. Trump en paierait le prix politique.

Il n'en a rien été.

Dans les semaines qui ont suivi l'inculpation par un procureur de la ville de New York pour falsification de documents commerciaux, M. Trump a fait un bond dans les sondages républicains.

Il a presque doublé son avance dans la course à l'investiture de son parti pour 2024, selon une agrégation de sondages nationaux d'électeurs républicains réalisée par le site web fivethirtyeight.

M. Trump a conservé sa base fidèle de partisans, tandis que d'autres républicains se sont ralliés au candidat en difficulté.

Dans un sondage réalisé en avril par USA Today/Suffolk auprès des électeurs de M. Trump, deux tiers d'entre eux ont déclaré que la situation juridique de l'ancien président ne faisait pas de différence. Vingt-sept pour cent d'entre eux ont déclaré que cela les inciterait davantage à le soutenir.

Cette fois-ci, il doit répondre de sept chefs d'accusation, dont la rétention non autorisée de dossiers classifiés et l'obstruction à la justice.

Trump a plaidé non coupable.

Crédit photo, Getty Images

Il est également possible que ses ennuis judiciaires s'aggravent en raison de son ingérence présumée dans le décompte des voix lors des élections de 2020. Les procureurs de Géorgie se penchent sur la question.

Le poids des multiples inculpations pourrait commencer à avoir un effet sur la position de M. Trump.

Cela pourrait, par exemple, permettre au message de rivaux du parti comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui se présente comme ayant les politiques de M. Trump sans le bagage de l'ancien président, de trouver un écho.

Après que M. Trump a été reconnu responsable d'agression sexuelle dans un procès civil le mois dernier, le sénateur républicain John Thune a émis l'hypothèse qu'un point de basculement pourrait finalement être atteint en ce qui concerne l'ancien président.

"Cela a un effet cumulatif", a-t-il déclaré à CBS News. "Les gens vont devoir décider s'ils veulent faire face à ce drame.

Même si cet effet cumulatif ne fait pas bouger l'opinion publique, il ne manquera pas de distraire l'ancien président dans sa campagne pour l'investiture républicaine.

Il a déjà une affaire judiciaire qui pèse sur son emploi du temps. Maintenant, il en a deux. Et le procès pour ces accusations pourrait avoir lieu avant la date de mars 2023 pour l'affaire de New York.

Crédit photo, Getty Images

Pour l'instant, ses principaux rivaux républicains se sont ralliés à sa défense depuis l'annonce des dernières accusations - M. DeSantis et Mike Pence ont dénoncé la démarche comme étant motivée par des considérations politiques.

Cet acte d'accusation fédéral pose également à M. Trump des défis que son acte d'accusation précédent n'avait pas posés.

Tout d'abord, elle découle d'une enquête menée par un conseiller spécial nommé par le ministère de la justice, et non par un procureur élu et partisan de New York.

Et même si M. Trump et ses alliés tenteront de lier l'acte d'accusation à l'administration Biden et d'alléguer qu'il s'agit de poursuites politiques à l'encontre d'un opposant présidentiel, il sera plus difficile d'établir une preuve directe de partisanerie que dans l'affaire de la ville de New York.

Le conseiller spécial Jack Smith, qui a déjà poursuivi des démocrates et des républicains, n'est pas le procureur du district de New York Alvin Bragg.

Les chefs d'accusation sont également plus graves : conspiration pour entrave à la justice et mauvaise manipulation de documents sensibles relatifs à la sécurité nationale, en violation de la loi fédérale sur l'espionnage (Espionage Act).

Contrairement à New York, il ne s'agit pas d'allégations de paiements occultes à une star du cinéma pour adultes et de falsification de documents commerciaux internes nécessitant une interprétation inhabituelle de la loi de l'État. Ces dernières années, des personnes ont été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison pour le même type d'accusations que celles auxquelles M. Trump est confronté aujourd'hui.

Les électeurs républicains pourraient rejeter l'affaire de New York comme une affaire personnelle - le genre de drame qu'ils ont écarté en votant pour l'ancien président lors des deux élections précédentes. Mais si de nouvelles informations sont révélées sur les types de documents classifiés que M. Trump a conservés et sur ce qu'il en a fait, l'affaire pourrait être considérée avec plus de sérieux.