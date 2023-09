Un fort tremblement de terre au Maroc fait des centaines de morts

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que le séisme a tué des personnes dans les provinces et municipalités d'Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, ajoutant qu'au moins 329 personnes ont été blessées.

Des vidéos non vérifiés diffusés sur les réseaux sociaux montrent des bâtiments endommagés, d’autres bâtiments tremblants et des rues jonchées de décombres. On voit des gens fuir alarmés et certains marcher à travers des nuages ​​de poussière.