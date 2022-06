Qu'est-ce que Roe v. Wade et que signifie l'arrêt de la Cour suprême américaine ?

Dans cette affaire dite Roe contre Wade, la Cour avait statué que les femmes enceintes avaient droit à un avortement pendant les trois premiers mois de leur grossesse, tout en autorisant des restrictions et des interdictions légales au cours des deuxième et troisième trimestres.

L’arrêt Roe v. Wade (410 US 113) est une décision historique rendue par la Cour suprême des Etats-Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l’accès à l’avortement.

Jane Roe perd son procès devant la cour de district mais son avocat interjette appel. Son argumentation s’appuie sur l’imprécision des lois anti-avortement du Texas, sur leurs contradictions avec les 1er, 4e, 5e, 9e et 14e amendements de la Constitution des Etats-Unis.

L’arrêt a marqué le débat américain sur la légalisation ou non de l’avortement, mais il a aussi mis en lumière le rôle de la Cour suprême des Etats-Unis et les opinions sur la place de la religion dans la sphère politique.

La classe politique américaine et l’opinion publique sont divisées entre les "pro-choix" qui défendent le droit à la femme à choisir et les "anti-avortement" .

L'avortement ne deviendra pas automatiquement illégal aux États-Unis, mais chaque État sera désormais autorisé à décider s'il autorise l'avortement et comment.

Que signifie l’arrêt rendu par la Cour suprême des Etats-unis ?

Au total, plus de 20 États prennent des mesures pour limiter l'accès à l'avortement, selon Guttmacher. Certains États ont l'intention d'interdire l'avortement dès le moment de la conception, tandis que d'autres introduisent des interdictions à six semaines ou plus.