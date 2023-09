L'homme qui a survécu 60 heures sur un navire coulé au fond de la mer

Crédit photo, DCN MONDIAL Légende image, Harrison Okene après avoir été secouru en mai 2013.

Author, Redaction

Role, BBC Monde

il y a une heure

Harrison Okene n'a pas oublié le moment où le navire sur lequel il naviguait a commencé à couler.

Le Nigérian, alors âgé de 29 ans, travaillait comme cuisinier à bord d'un remorqueur, le Jascon 4, qui se trouvait à environ 32 kilomètres des côtes du Nigeria lorsque celui-ci a soudainement chaviré en raison d'un dysfonctionnement.

"Je venais d'aller aux toilettes. J'ai fermé la porte et j'étais assis sur les toilettes lorsque le navire a tourné vers la gauche", se souvient-il dans une récente interview accordée à l'émission de radio Outlook de la BBC.

Le naufrage a été si rapide qu'aucun des 13 membres d'équipage n'a réussi à monter sur le pont avant que le navire ne se remplisse d'eau.

"La prochaine chose que j'ai vue, c'est que les toilettes sur lesquelles j'étais assis étaient soudainement au-dessus de ma tête", a déclaré Harrison.

"La lumière s'est éteinte et j'ai entendu tout le monde crier, crier, crier. J'ai réussi à ouvrir la porte et à sortir, mais je n'ai trouvé personne. La force de l'eau m'a poussé dans l'une des cabines et j'ai été coincé là . »

Ce qu’il n’aurait jamais imaginé dans ce moment de panique, c’est que ce coup d’eau serait aussi un coup de chance. Cela le poussa vers une bulle d'air , une oasis d'oxygène qui allait lui permettre de réaliser un exploit impensable : survivre près de 3 jours au fond de la mer.

Un naufrage qui coûtera la vie à tout le reste de l’équipage du Jascon 4 en ce fatidique 26 mai 2013.

Légende image, Reproduction de la façon dont le Jascon 4 a été laissé, au fond de la mer, et de l'endroit où se trouvait la poche d'air qui a permis à Harrison Okene de rester en vie.

Marin inexpérimenté

Contrairement à plusieurs de ses collègues, Harrison n’avait pas beaucoup d’expérience en tant que marin.

Le cuisinier a déclaré à Outlook qu'il n'avait en fait "jamais mis les pieds sur un bateau " avant de décrocher un emploi à bord d'un navire en 2010.

Harrison avait été chef cuisinier d'un hôtel et avait ainsi réussi à subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants.

Mais à mesure que le boom pétrolier offshore se développait dans son État d'origine, l'État du Delta, il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner beaucoup plus d'argent en tant que chef à bord de l'un des nombreux navires utilisés pour extraire le pétrole brut des fonds marins.

Il se souvient que sa première expérience n'a pas été très favorable.

"Même si j'aimais l'eau, dès que je suis monté à bord du bateau, j'ai eu des vertiges et j'ai passé trois jours à ramper sur le sol , à vomir et à cuisiner en même temps", a-t-il déclaré.

"Mais au bout de trois jours, c'était parfait et depuis, je n'ai plus jamais eu le mal de mer ."

Après ce petit écart, il a découvert qu'il était beaucoup plus heureux de travailler sur un bateau, où il ne devait servir que 12 personnes et non les centaines auxquelles il était habitué à l'hôtel.

En outre, l'emploi maritime présente d'autres avantages.

"Plus le voyage est long, plus ils vous paient et vous ne le dépensez pas, vous n'avez aucun moyen de le dépenser. Ensuite, quand vous arrivez à terre, vous pouvez compter sur tout cet argent. J'ai donc apprécié mon travail", a-t-il déclaré.

Légende image, Les forages pétroliers dans l’Atlantique, au large de la côte où vit Harrison, offrent des emplois lucratifs aux locaux.

Malgré son manque d’expérience, Harrison n’avait pas peur de vivre en mer.

"Je me sentais très bien parce que j'aime l'ambiance, c'est très calme, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, la seule chose qu'on ressent, c'est le balancement du bateau", décrit-il.

Il s'était même habitué à devoir attacher toutes ses casseroles et poêles avec des cordes, pour qu'elles ne tombent pas avec la marée.

Pas même un cauchemar dans lequel son navire coulait ne parvenait à le rendre nerveux.

"J'ai ri en me réveillant, j'ai pensé : 'Ce n'était pas réel'", a-t-il déclaré, précisant que " dans le rêve, je ne suis pas mort ".

Le naufrage du Jascon 4

En mai 2013, il commence à travailler sur le Jascon 4. Même s'il ne connaît pas le bateau, il a déjà navigué avec le reste de l'équipage.

"Nous étions amis, nous étions très proches", dit-il, affirmant que beaucoup "me traitaient comme une mère, partageant avec moi leurs idées et leurs peines. Je leur donnais les petits conseils que je pouvais leur donner pour les aider".

Le 25 mai, le remorqueur avait été à pied d'œuvre pour stabiliser un pétrolier sur une plateforme Chevron au milieu d'une mer agitée par la tempête.

Ce matin-là, Harrison se réveilla et se rendit à la cuisine pour tout préparer, comme toujours. Jusqu'à ce qu'il aille aux toilettes et que soudain tout change.

Il se souvient avoir senti le navire couler. "Ça tombait très vite. J'étais paniqué. J'entendais des gens crier, pleurer. Il était dix heures moins cinq du matin donc certains de mes compagnons dormaient encore. Ils criaient au secours. On entendait l'eau bouillonner en entrant dans les différents espaces et puis, le silence ."

Lorsque le navire s'est finalement échoué au fond de la mer, à environ 30 mètres de la surface, Harrison était le seul encore en vie. J'étais coincé dans un petit endroit, avec de l'eau jusqu'à la taille. Il faisait sombre et froid.

Crédit photo, DCN MONDIAL Légende image, Harrison Okene a passé trois jours ainsi, coincé à l'intérieur du navire.

À ce moment-là, il pensait que quelqu'un viendrait le secourir, mais deux jours se sont écoulés et rien.

Il a réussi à trouver une lampe de poche attachée à un gilet de sauvetage. Désespéré de s'échapper, il a traversé à la nage une porte submergée jusqu'à la cabine suivante à la recherche d'une sortie. Mais il n'a rien trouvé. Puis sa lampe de poche s'est éteinte et il s'est retrouvé dans l'obscurité totale.

Il se souvient avoir senti des poissons lui manger la peau blessée par les coups lors du naufrage. "J'étais habillé uniquement en boxer", explique-t-il.

"Je pensais à ma femme, à ma mère. Je passais mon temps à chanter des louanges", se souvient-il.

C'était comme ça pendant 60 heures. Sans nourriture ni boisson, et conscient que l'oxygène de sa bulle d'air miraculeuse était en train d'être consommé.

Au sol, les familles de l'équipage ont été informées qu'ils étaient tous morts et la société propriétaire du Jascon 4, West African Ventures, a engagé des experts pour récupérer les corps.

La personne chargée de mener à bien cette mission était la société de plongée néerlandaise DCN Global .

L'entreprise a envoyé trois plongeurs sur le navire coulé, coordonnés par un superviseur qui pouvait suivre leurs actions par caméra depuis un navire en surface.

Les plongeurs ont été emmenés au fond de la mer dans une chambre pressurisée.

Harrison pouvait les entendre alors qu'ils brisaient les portes pour entrer dans le navire. Il a commencé à frapper sur les murs de la cabane pour attirer son attention.

J'étais désespéré. " Il n'y avait presque pas d'oxygène dans la bulle d'air , j'avais du mal à respirer. "

La première chose qu’il vit fut le reflet d’une lampe de poche. "Je suis allé sous l'eau pour essayer de retrouver cette lampe de poche, et quand j'ai vu l'eau bouillonner, j'ai su que c'était un plongeur."

Crédit photo, DCN MONDIAL Légende image, Une caméra sous-marine a capturé le moment où le plongeur Nicolaas van Heerden a pris la main d'Harrison, après une première frayeur.

L'homme en question, Nicolaas van Heerden, dira plus tard à Outlook que sentir quelqu'un l'attraper " a été le moment le plus effrayant de toute ma carrière , même si évidemment la terreur a été rapidement remplacée par l'adrénaline et l'excitation d'avoir trouvé quelqu'un vivant."

"Je voulais juste le toucher et m'enfuir parce que je savais qu'il allait avoir peur et je ne voulais pas me faire de mal", explique Harrison, qui dit qu'il "avait aussi peur" et qu'il était tellement surpris que il avait survécu et "n'était même pas sûr que c'était un humain".

Nicolaas explique que le retrouver vivant n'était que le début de l'opération de sauvetage.

"Nous ne pouvions pas simplement le ramener à la surface. Nous avons dû le décompresser et trouver un moyen sûr de le faire sortir."

Les sauveteurs lui ont apporté du matériel de plongée et lui ont expliqué comment l'utiliser. Puis ils le conduisirent lentement à travers le navire coulé.

"Tout était plein de boue, on ne voyait rien", raconte Harrison, qui a vécu ce moment sereinement.

Lorsqu’il entra dans la chambre pressurisée et réalisa qu’il était le seul survivant, il se mit à pleurer.

"J'ai survécu, mais c'est une expérience que je ne souhaite à personne ", dit-il.

Après trois jours au fond de la mer, Harrison a dû passer encore trois jours dans une chambre de décompression sur le navire, pour normaliser ses niveaux d'azote, qui sous haute pression s'accumulent dans les tissus et peuvent provoquer une crise cardiaque.

Entre-temps, ils ont informé sa famille qu'il avait été retrouvé vivant. "Ma femme s'est évanouie et a dû être emmenée à l'hôpital, mais elle allait bien."

Après le troisième jour, ils l'ont emmené en hélicoptère à l'hôpital et après l'avoir examiné, ils l'ont laissé rentrer chez lui, où l'attendaient non seulement sa famille, mais aussi de nombreuses personnes qui avaient entendu parler du miracle.

Crédit photo, Reuters Légende image, Harrison est devenu une célébrité médiatique dans les jours qui ont suivi son sauvetage.

Dans les jours suivants, son incroyable récit de survie a fait le tour du monde après que les plongeurs qui l'avaient retrouvé ont publié la vidéo de l'incroyable sauvetage sur les réseaux sociaux.

Incroyablement, bien qu'Harrison ait juré de ne plus jamais s'approcher de l'eau, un accident quelque temps plus tard, au cours duquel sa voiture est sortie d'un pont et a coulé dans un lac (il a de nouveau réussi à sortir et a même sauvé son passager), l'a fait prendre une décision. ... inattendu : il devient plongeur professionnel .

"Après le premier incident, j'avais dit que je ne retournerais jamais dans l'océan, mais je suis toujours là parce que je sais que c'est là que je devrais être, c'est mon environnement et je serai toujours proche de lui", dit-il.