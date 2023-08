Vacances halal : « Je ne veux pas voir des gens légèrement vêtus dans les hôtels »

La nourriture et l'intimité sont essentielles à un forfait de vacances islamiques.

"J'aime vraiment profiter du soleil, j'aime la vitamine D et j'aime rester bronzée tout au long de l'année. J'aime donc vraiment aller n'importe où et partout où j'ai l'intimité ou la possibilité d'être en vacances", déclare Zahra Rose.

Elle a passé des « vacances halal » dans plus de 30 pays.

Halal en arabe désigne ce qui est permis à un adepte de l'Islam. Les vacances halal sont des endroits où les musulmans peuvent se rendre sans compromettre leurs croyances et pratiques religieuses.

Confidentialité

En Europe occidentale et en Amérique du Nord, les musulmans de deuxième et troisième générations disposent de plus de revenus disponibles – par rapport à leurs parents – à dépenser en vacances.