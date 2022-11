Les 5 principaux bienfaits des oranges pour la santé

Author, Nicola Shubrook

Role, Nutritionniste

il y a 36 minutes

Crédit photo, Geography Photos/Universal Images Group via Getty Images

Les oranges regorgent de vitamines et de minéraux, mais peuvent-elles vraiment prévenir les rhumes ? Nous examinons de plus près comment ces agrumes peuvent contribuer à votre bien-être.

Que sont les oranges ?

L'orange est un agrume rond, segmenté, à l'écorce dénoyautée.

Leur goût peut varier de juteux et sucré à amer, selon la variété.

Les plus courantes sont les oranges Valencia, Seville et Hamlin.

La plupart des oranges sont disponibles toute l'année, à l'exception de variétés telles que les oranges sanguines, dont la saison est plus courte.

1. Une bonne source d'antioxydants protecteurs

Il est bien connu que les agrumes, et notamment les oranges, sont riches en vitamine C, qui possède de précieuses propriétés antioxydantes et contribue à protéger les cellules des dommages.

Ils sont également riches en caroténoïdes, notamment en bêta-cryptoxanthine, que l'organisme convertit en vitamine A, et l'orange sanguine fournit du lycopène. Les oranges contiennent des composés bénéfiques pour la santé appelés flavanones.

Les études suggèrent que ces composés phytochimiques aident à soutenir l'organisme et à nous protéger contre des affections telles que les maladies cardiaques et le cancer - ils auraient également des effets anti-inflammatoires, antiviraux et antimicrobiens.

De plus, l'écorce d'orange contient des quantités plus élevées de certains nutriments que la chair, de sorte que les recettes qui incorporent le zeste d'une orange donneront un coup de pouce supplémentaire à votre alimentation.

2. Peut favoriser la santé cardiaque

Des études suggèrent que l'un de ces composés antioxydants, appelé hespéridine, peut contribuer à réduire la pression artérielle et le cholestérol.

Ces recherches suggèrent également que la consommation d'agrumes dans le cadre d'une alimentation saine peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Une étude clinique a rapporté qu'un verre quotidien de jus d'orange pendant quatre semaines a un effet fluidifiant sur le sang et peut réduire la pression sanguine. D'autres études suggèrent que l'inclusion des agrumes dans l'alimentation protège contre les maladies cardiovasculaires en réduisant les dommages oxydatifs et l'inflammation, et en améliorant la santé des vaisseaux sanguins.

3. Peut protéger contre les calculs rénaux

Crédit photo, Pascal Deloche/Godong/Universal Images Group via Getty Images

Les oranges sont une bonne source de citrates, qui aideraient à prévenir la formation de calculs rénaux.

4. Peut aider à prévenir l'anémie ferriprive

Les oranges ne sont pas une source réputée de fer, mais elles sont une bonne source de vitamine C et d'acide citrique, deux composés qui, lorsqu'ils sont consommés avec des aliments riches en fer, améliorent notre absorption de ce minéral important.

5. Peut favoriser une meilleure fonction cérébrale

Des recherches prometteuses ont été menées sur le rôle des flavonoïdes dans l'alimentation, notamment sur l'amélioration de la mémoire et de la cognition ainsi que sur la prévention des maladies neurodégénératives.

Cependant, il est trop tôt pour dire si les oranges, en particulier, ont un impact significatif sur la santé du cerveau.

Les oranges sont-elles sans danger pour tout le monde ?

La plupart d'entre nous peuvent consommer des oranges en toute sécurité dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais de rares cas d'allergies ont été signalés.

De plus, si vous souffrez de brûlures d'estomac, vous pouvez trouver que manger des oranges ou boire du jus aggrave vos symptômes. Enfin, si certains médicaments vous sont prescrits, y compris certains médicaments pour la tension artérielle, vous devrez peut-être faire preuve de prudence lorsque vous consommerez des agrumes, y compris des oranges.