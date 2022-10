Comment les dessins géométriques de l'art islamique sont-ils devenus une source d'inspiration pour Cartier ?

Crédit photo, NILS HARMANN/COLLECTION CARTIER Légende image, Un design Louis Cartier de 1922 montrant l'influence de l'art islamique.

Après une exposition réussie au Musée des Arts Décoratifs de Paris, la nouvelle exposition "Cartier et l'art islamique : à la recherche de la modernité", récemment accueillie par le Dallas Museum of Art, révèle comment les dessins géométriques de l'art islamique sont devenus une source d'inspiration pour Cartier, pour créer une esthétique moderniste pionnière, dans le domaine de la haute joaillerie, début du XXe siècle.

Les créations de Cartier s'inscrivent dans une relation séculaire entre les artistes européens et l'art islamique. Une relation que le directeur du musée des Arts décoratifs, Olivier Gabe, décrit dans la brochure de l'exposition, a toujours été "parentale politique", avec "un mélange d'engouement, de violence et de contrôle".

Bien que pendant des siècles les seuls marchands et diplomates européens puissent visiter les empires du Moyen-Orient, l'avènement de l'ère coloniale et l'augmentation de l'influence occidentale dans la région ont ouvert la voie aux opportunités de voyage au début du XIXe siècle, avec la afflux d'artistes d'Amérique du Nord et d'Europe à Constantinople (Istanbul moderne), Jérusalem, Le Caire et Marrakech.

Les peintures créées par ces artistes allient imagination et réalité, en particulier lorsqu'elles peignent le harem, l'espace interdit aux hommes, et représentent les femmes du peuple du pays, comme l'étrange autre, ce qui reflète un sentiment de supériorité occidentale.

Cependant, bien que l'orientalisme vulgaire de ces œuvres ait été critiqué, les peintures ont donné à un public plus large un premier aperçu de la beauté de l'artisanat islamique, un domaine qui à l'époque n'intéressait guère les musées et les universitaires occidentaux.

Les scènes représentées par ces artistes peuvent être inexactes, mais les objets et artefacts qu'ils ont peints sont présentés avec une précision infinie.

Crédit photo, NILS HARMANN/COLLECTION CARTIER Légende image, Une boîte à bijoux des créations Cartier datant de 1924, décorée de perles et de turquoise, montrant les influences des créations islamiques.

Les motifs floraux sur les carreaux, les éléments architecturaux géométriques, les motifs métalliques, les bijoux saisissants et les tapisseries et tapis finement tissés ont fasciné les collectionneurs occidentaux.

En 2008, Lucien de Guise a été le commissaire d'une exposition intitulée "Au-delà de l'orientalisme", au Musée des arts islamiques de Malaisie, dans laquelle il explore l'influence de l'art islamique sur l'Occident.

Il raconte à BBC Culture : "les peintures sont arrivées avant la diffusion des connaissances. Beaucoup de gens achetaient des choses parce qu'elles étaient populaires et recherchées. La raison de leur popularité était que les artistes, d'une génération antérieure, visitaient ces endroits, apportant avec eux d'énormes quantités de tapis. , armes et autres artefacts. faits à la main".

Alors que les collectionneurs achetaient avec enthousiasme des originaux, les designers se tournaient vers eux pour s'inspirer.

L'influence de la céramique ottomane était évidente dans le travail de Morgan à Villary et Bosch, tandis que de délicats vases Alhambra inspiraient, imitant la porcelaine émaillée de fabricants tels que la porcelaine hongroise et le verrier Zulanaï.

Un livre comme Studies in Design (1876), de Christopher Dresser, a donné des conseils sur l'utilisation de la décoration islamique dans les maisons pour l'esthétique bourgeoise.

Cependant, alors que l'Occident ouvrait les yeux sur la beauté et le savoir-faire des arts du design islamiques, la pratique de ces métiers était menacée dans leur pays d'origine.

Crédit photo, NILS HARMANN/COLLECTION CARTIER Légende image, Les motifs géométriques islamiques, inspirés de Louis Cartier, ont été à la base d'un nouveau mouvement moderniste dans le design occidental.

L'impact du colonialisme occidental, et la transition culturelle et économique de ces pays vers des terres inoccupées, "ont conduit à une période d'inactivité artistique et de stagnation culturelle", selon l'historienne de l'art jordanienne Wijdan Ali, dans un article qu'elle a publié en 1992, intitulé " L'état de l'art islamique au XXe siècle."

Elle a écrit: "l'esthétique occidentale a rapidement éclipsé les traditions artistiques authentiques".

"Ils perdaient leur pouvoir et l'influence occidentale s'accentuait, dit de Gues. Ils étaient avides de modernisation et n'ont prêté attention aux artisans de leur génération qu'au XIXe siècle."

Alors que l'art islamique était de plus en plus apprécié en Occident, il était encore entaché d'interprétations vulgaires.

En 1864, un certain nombre de passionnés par l'étude de l'art islamique en France ouvrent un nouvel institut, l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie.

En 1882, son nom est changé en Union Centrale des Arts Décoratifs, et il participe activement à l'organisation de la première exposition "d'art musulman" au Palais de l'Industrie en 1893.

La qualité des matériaux exposés était incroyable, et il était clair que l'exposition portait une intention sérieuse de retracer l'histoire des arts orientaux, et même de stimuler la créativité occidentale.

Cependant, le spectacle orientaliste et le mélange des genres n'ont pas plu aux collectionneurs sérieux, qui en sont devenus de plus en plus conscients. Ce n'est cependant qu'en 1903 que la première exposition scientifiquement exacte est organisée par le jeune conservateur Gaston Miguen, du Louvre.

Son "exposition d'art musulman" a été accueillie avec un enthousiasme sans précédent. "Ce n'est qu'en 1903 que les yeux se sont vraiment ouverts", a écrit l'antiquaire George Marto.

Crédit photo, NILS HARMANN/COLLECTION CARTIER Légende image, De l'exposition, un parasol doré d'Iran, datant du XVIe siècle.

On ne sait pas si Louis Cartier, le frère aîné de la famille Cartier qui a joué un rôle déterminant dans la construction de la réputation mondiale de l'entreprise, a visité l'exposition, mais un index trouvé dans les archives de Cartier montre qu'il connaissait son contenu.

À l'époque, les bijoutiers étaient coincés dans un cercle vicieux de styles historiques européens. La conservatrice des arts décoratifs et du design au Dallas Museum of Art, Sarah Schloning, a indiqué à BBC Culture : "si vous regardez le travail de Cartier, vous constaterez qu'ils faisaient partie du style néoclassique, ce que nous appelons maintenant le style guirlande, où il y a une sorte de lourdeur et d'ornementation."

Schloning dit que Cartier était "intéressé par la création d'un nouveau style, mais pas par l'esthétique moderne de son temps, qui était l'Art Nouveau".

L'exposition de 1903 lui donne le lexique visuel qu'il recherche. 'Il a vu dans la géométrie, et dans les ornements distillés, une voie étonnante, que l'on retrouve dans son œuvre depuis 1903. Il a commencé à jouer avec, et à la mettre en totale solitude, comme dans cette petite broche étonnamment simple faite d'une chaîne de triangles. Mais dans les autres cas, nous pouvions les voir se glisser dans le style de la couronne, alors qu'ils commençaient à l'incorporer dans leurs conceptions, en jouant et en réfléchissant à la façon de le transformer'.

L'exposition de Paris de 1903 est suivie d'une autre exposition pionnière à Munich en 1910, caractérisée par la classification des objets selon leurs techniques de fabrication et leur origine géographique, avec une intention directe d'inspirer la créativité contemporaine.

Crédit photo, NILS HARMANN/COLLECTION CARTIER Légende image, Exercices sur l'ornementation arabe, extraits des archives des carnets Cartier, 1910.

On pense que cette exposition a été le catalyseur du développement par Louis Cartier de sa propre collection. Il avait un flair particulier pour les manuscrits anciens, les peintures et les pièces incrustées d'Iran et d'Inde des XVIe et XVIIe siècles.

Depuis lors, l'architecture islamique, les manuscrits et les textiles sont devenus une importante source d'inspiration pour les créateurs de Cartier.

Ainsi, les encoches dentelées, les briques empilées, les auréoles en forme d'amande, les couronnes et les volutes font partie des motifs emblématiques de Cartier.

Avec la première décennie du XXe siècle, les matières et les couleurs du monde iranien ont été particulièrement influentes, avec des lapis-lazuli, des saphirs bleu-vert de jade ou d'émeraude apparaissant dans le célèbre motif de paon.

Dans d'autres œuvres, la turquoise iranienne est combinée avec du lapis-lazuli afghan tacheté de bleu foncé, afin de reproduire les teintes observées dans la céramique, le verre et les carreaux d'Asie centrale.

Une autre couleur préférée est le corail et le noir, dans l'un des favoris de Schloning, un bandeau de 1922 fait de corail, d'onyx et de diamants.

"C'est une de ces pièces qui a tout, dit-elle. Nous voyons des designers jouer avec ces formes verticales et ces arcs en fer à cheval, mais ils sont réduits en miniature et enveloppés comme si vous portiez une petite architecture."

Bien que Cartier ait utilisé des motifs islamiques, de manière unique et innovante, pour créer une esthétique moderne époustouflante, tous les domaines de l'art n'étaient pas à l'abri des influences du design islamique.

Tout comme Louis Cartier, Henri Matisse visite la foire de Munich en 1910. Il se dirige ensuite vers le sud de l'Espagne, où il visite l'Alhambra et l'Alhambra de Grenade, célèbre pour sa splendide décoration.

De Gues note qu'après la visite de Matisse en Espagne, ses couleurs sont devenues plus intenses, ses lignes plus spacieuses, et lorsqu'il a créé ses bouts de papier pionniers, "les parallèles avec les décorations de carreaux de mosaïque qu'il avait vus à l'Alhambra sont devenus évidents".

À son tour, Escher était fasciné par l'Alhambra, avec sa symétrie et son ingéniosité géométrique, qui a inspiré ses étonnantes œuvres visuelles.

Crédit photo, NILS HARMANN/COLLECTION CARTIER Légende image, Flacon en bronze d'Iran, datant du IXe ou Xe siècle, présentant des lignes géométriques nettes.

Dans le domaine des arts visuels, les costumes aux motifs orientaux du Ballet russe de Léon Bakst ont fait sensation, influençant le couturier Paul Poiret, qui a transformé sa passion en un style de vie virtuel mêlant mode, mobilier et tissus.

Il en va de même pour Carlo Bugatti, un moderniste de la conception de meubles aux XIXe et XXe siècles, qui a utilisé des influences de conception islamique telles que les muqarnas et les motifs en fer à cheval dans ses créations.

Bien sûr, les influences stylistiques s'estompent et, au milieu du XXe siècle, le design islamique n'était plus populaire en Occident.

Cependant, certaines expositions récentes ont abordé l'impact de l'art islamique et de ceux qui s'intéressent à l'islam sur l'Occident, notamment l'exposition "L'Europe moderne et l'art islamique" au musée des Beaux-Arts de Lyon en 2011, et l'exposition "Inspiré par l'Orient : How the Islamic World Influenced Western Art" au British Museum en 2019, et devait se déplacer à "l'exposition d'art islamique" en Malaisie, mais l'épidémie a perturbé le plan.

Avec cette prise de conscience et cet intérêt croissant, Schloning se demande si une exposition Cartier pourrait servir de catalyseur pour une nouvelle génération d'artistes et de designers.