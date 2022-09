La réponse de l'Irak aux pyramides

Par Geena Truman BBC Travel

Crédit photo, Geena Truman Légende image, La Ziggurat d'Ur est un sanctuaire massif à étages, vieux de 4 100 ans, bordé d'escaliers géants.

L'Égypte a peut-être les pyramides de Gizeh, mais l'Irak a la ziggourat d'Ur, une réalisation technique incroyablement bien conservée qui domine les ruines d'une importante cité antique.

Il y a environ 4 000 ans, cette langue pâle et dure du désert irakien était le centre de la civilisation. Aujourd'hui, les ruines de la grande ville d'Ur, jadis capitale administrative de la Mésopotamie, se trouvent dans un terrain vague, près de la prison la plus célèbre d'Irak.

À l'ombre des immenses clôtures de la prison, Abo Ashraf, le gardien autoproclamé du site archéologique, et une poignée de touristes sont les seuls signes de vie à des kilomètres à la ronde.

Au bout d'une longue passerelle en bois, une impressionnante ziggourat est presque tout ce qui reste de l'ancienne métropole sumérienne.

Pour arriver jusqu'ici, j'ai passé des heures sur la banquette arrière d'un taxi traversant le désert à toute allure, jusqu'à ce que je commence à voir le célèbre monument de la ville se profiler au loin : la ziggourat d'Ur, un sanctuaire massif à étages vieux de 4 100 ans, bordé d'escaliers géants.

Une haute clôture en mailles de chaîne barrant l'entrée et un parking pavé étaient les seuls indices du monde moderne.

Les toutes premières ziggourats ont précédé les pyramides égyptiennes, et on en trouve encore quelques vestiges dans les actuels Irak et Iran.

Elles sont aussi imposantes que leurs homologues égyptiennes et servaient également à des fins religieuses, mais elles différaient sur quelques points : les ziggourats avaient plusieurs niveaux en terrasse, contrairement aux murs plats des pyramides, elles n'avaient pas de chambres intérieures et elles avaient des temples au sommet plutôt que des tombes à l'intérieur.

"Une ziggourat est un bâtiment sacré, essentiellement un temple sur une plate-forme avec un escalier", explique Maddalena Rumor, spécialiste du Proche-Orient ancien à la Case Western Reserve University aux États-Unis.

"Les temples les plus anciens montrent des constructions simples de sanctuaires d'une seule pièce sur une légère plateforme. Au fil du temps, les temples et les plateformes ont été reconstruits et agrandis à plusieurs reprises, gagnant en complexité et en taille, pour atteindre leur forme la plus parfaite dans la Ziggurat [d'Ur] à plusieurs niveaux."

La ziggourat d'Ur a été construite un peu plus tard (environ 680 ans après les premières pyramides), mais elle est réputée parce qu'elle est l'une des mieux conservées, et aussi en raison de son emplacement à Ur, qui occupe une place de choix dans les livres d'histoire.

Selon Rumor, la Mésopotamie est à l'origine de l'irrigation artificielle : les habitants d'Ur ont creusé des canaux et des fossés pour réguler le débit de l'eau et irriguer les terres éloignées des rives de l'Euphrate.

Ur est également considérée comme le lieu de naissance d'Abraham et, comme l'a expliqué Ashraf en nous promenant à travers les murs en ruine de la ville, comme le foyer du premier code de loi, le code d'Ur-Nammu, écrit vers 2100 avant J.-C., soit 400 ans avant le code d'Hammurabi, plus connu en Babylonie.

Crédit photo, Geena Truman Légende image, Les Sumériens ont percé des centaines de trous carrés dans les murs extérieurs pour permettre au noyau interne en briques de boue de rester sec.

"En Mésopotamie, on croyait que chaque ville avait été fondée et construite comme la résidence d'un dieu/déesse... qui agissait en tant que protecteur et autorité politique", explique Rumor.

À Ur, il s'agissait de Nanna, le dieu de la lune, pour lequel la ziggourat a été construite comme une maison et un temple terrestres.

"Le culte de Nanna s'est développé très tôt autour du cours inférieur de l'Euphrate (au centre duquel se trouvait Ur), en relation avec l'élevage des vaches et les cycles de la nature qui augmentaient le troupeau", explique-t-elle.

Les étages inférieurs de la structure subsistent aujourd'hui, mais le temple et les terrasses supérieures ont été perdus. Pour savoir à quoi ils ressemblaient, les spécialistes ont utilisé toutes sortes de technologies et d'écrits anciens (d'historiens comme Hérodote, ainsi que de la Bible).

Dans son article de 2016, A Ziggurat and the Moon, Amelia Sparavigna, spécialiste en imagerie archéologique à l'Université polytechnique de Turin, écrit : "[les ziggourats] étaient des structures pyramidales au sommet plat, avec un noyau composé de briques cuites au soleil, recouvert de briques cuites. Les parements étaient souvent émaillés de différentes couleurs...".

Sur la base des vestiges trouvés sur le site, il est généralement admis que la ziggourat d'Ur abritait un temple céruléen assis au sommet de deux énormes gradins en briques crues.

La base seule était constituée de plus de 720 000 briques de boue méticuleusement empilées, pesant jusqu'à 15 kg chacune.

Reflétant la connaissance sumérienne des cycles lunaire et solaire, chacun des quatre coins de la ziggourat pointait dans une direction cardinale aussi précise qu'une boussole, et un grand escalier menant aux niveaux supérieurs était orienté vers le lever du soleil du solstice d'été.

J'ai pu voir les restes de cette grande réalisation alors qu'Ashraf nous a conduits, moi et les quelques autres touristes, vers l'escalier principal. Il connaît bien le site : il s'est installé ici avec son père il y a 38 ans pour participer à des fouilles archéologiques, et sa maison familiale se trouve à quelques pas de l'entrée.

Une fois arrivé au sommet, j'ai pu imaginer l'ancien royaume s'étendant dans toutes les directions il y a des milliers d'années.

Crédit photo, Geena Truman Légende image, Chacun des quatre coins de la ziggourat pointait dans une direction cardinale, et un grand escalier était orienté vers le lever du soleil du solstice d'été.

Le roi Ur-Nammu a posé la première brique de la ziggourat en 2100 avant J.-C. La construction a ensuite été achevée par son fils, le roi Shulgi, et la ville était alors la capitale florissante de la Mésopotamie.

Mais au 6e siècle avant J.-C., la ziggourat était en ruine à cause de la chaleur extrême et du sable dur du désert.

Le roi Nabonide de Babylone s'est mis au travail pour la restaurer vers 550 avant J.-C., mais au lieu de recréer les trois niveaux d'origine, il en a construit sept, s'alignant ainsi sur d'autres structures babyloniennes grandioses de l'époque, comme la ziggourat Etemenanki, dont certains pensent qu'elle était la célèbre tour de Babel.

La plus grande partie de la ziggourat reste intacte aujourd'hui, en grande partie grâce à trois innovations ingénieuses des premiers ingénieurs sumériens.

La première était la ventilation. Comme les autres ziggourats, celle-ci a été construite avec un noyau de briques de boue entouré d'un extérieur de briques cuites au soleil.

Et comme ce noyau retenait l'humidité, ce qui aurait pu entraîner la dégradation générale de la structure, les Sumériens ont percé des centaines de trous carrés dans les murs extérieurs pour permettre une évaporation rapide.

La rumeur explique que sans ce détail, "l'intérieur en briques de boue pouvait se ramollir lors de fortes pluies, et finalement se bomber ou s'effondrer".

Deuxièmement, les murs étaient construits avec une légère inclinaison. Cela permettait à l'eau de s'écouler le long des côtés de la ziggourat, empêchant ainsi la formation de flaques aux niveaux supérieurs ; l'angle faisait paraître la structure plus grande de loin, intimidant les ennemis de l'empire.

Enfin, le temple situé au sommet était construit avec des briques de boue entièrement cuites et maintenues par du bitume. Ce goudron naturel empêchait l'eau de s'infiltrer dans le noyau non cuit.

Malgré ces réalisations, au VIe siècle de notre ère, la métropole autrefois florissante s'était métaphoriquement et physiquement asséchée.

L'Euphrate avait changé son cours, laissant la ville sans eau et donc inhabitable. Ur et la ziggourat ont été abandonnées, puis ensevelies sous une montagne de sable par le vent et le temps.

Ce n'est qu'en 1850 que les vestiges de la ziggourat ont été retrouvés ; plus tard, dans les années 1920, l'archéologue britannique Sir Leonard Woolley a mené des fouilles approfondies du monument, mettant au jour ce qui restait de la structure et déterrant des poignards en or, des statues sculptées, de délicates lyres et des coiffes complexes provenant des tombes environnantes.

Mais comme l'a noté M. Ashraf, "avec seulement 30 % du site fouillé, il reste encore beaucoup à découvrir."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ur est considérée comme le lieu de naissance d'Abraham et le lieu du premier code de loi.

Malgré tout, la ziggourat est suffisamment importante pour avoir été utilisée comme un pion dans les guerres modernes.

Pendant la guerre du Golfe en 1991, Saddam Hussein a garé deux de ses avions de chasse MiG à côté de la ziggourat, dans l'espoir que le site historique empêcherait les États-Unis et d'autres nations étrangères d'attaquer ses avions.

Malheureusement, la ziggourat a tout de même subi des dommages mineurs.

En 2021, l'Irak a ouvert ses portes à toute une série de pays occidentaux, et le tourisme a émergé lentement (bien que de nombreux gouvernements déconseillent encore les voyages dans ce pays).

Janet Newenham, journaliste irlandaise spécialisée dans les voyages et propriétaire de Janet's Journeys, s'est rendue en Irak peu après le lancement du programme de visa d'entrée.

Depuis lors, elle a dirigé plusieurs voyages de groupe dans la région. "Lors de notre premier voyage en juillet 2021, nous n'avons pas vu un seul autre touriste", dit-elle.

"Lorsque mon voyage d'avril 2022 est arrivé, nous avons souvent rencontré de petits groupes de touristes aventureux... mais nous n'avons jamais vu plus de quatre ou cinq autres touristes à la fois.

Pourtant, presque chaque jour, Ashraf brave la chaleur pour aider les touristes à comprendre l'importance de la ziggourat. Il dit avoir appris l'anglais en "étudiant le dictionnaire" et comme la plupart de ses visiteurs étrangers étaient japonais, il s'est mis à apprendre des bribes de japonais également.

En gravissant avec précaution le grand escalier menant à l'étage supérieur plat, je pouvais encore voir des morceaux de bitume entre les briques cassées. J'ai également repéré une petite brique inscrite qui reconnaît Saddam Hussein pour sa reconstruction partielle du monument en 1980.