Est-il temps de quitter l'emploi de vos rêves ?

Crédit photo, Getty Images

Author, Sophia Epstein

Role, BBC Worklife

il y a 53 minutes

Après avoir passé des années à bâtir une carrière dans un domaine qu'ils aiment, certains travailleurs se demandent s'il est temps de quitter le navire.

D'aussi loin qu'elle se souvienne, Vanessa Carpentier, 33 ans, a toujours voulu travailler avec les animaux. "Lorsque j'étais enfant et que je jouais à la famille avec mes amis, j'ai toujours voulu être le chien de la maison", dit-elle.

Vanessa Carpentier, qui vit à Montréal, au Canada, n'avait pas les notes nécessaires pour étudier la médecine vétérinaire à l'université. Mais elle ne s'est pas découragée et a décidé de suivre une formation de technicienne vétérinaire. "C'était parfait", dit-elle. Et lorsqu'elle a obtenu son premier emploi dans ce domaine, elle s'est dit : "J'ai gagné dans la vie : "J'ai gagné dans la vie".

Mais Mme Carpentier s'est vite rendu compte que le travail de ses rêves n'était pas aussi rêvé qu'il n'y paraissait. Elle s'est heurtée à des collègues toxiques, à des propriétaires d'animaux maltraitants, à des salaires dérisoires et à des horaires de travail extrêmement longs. Elle a changé de clinique et de spécialité pour tenter d'atténuer les problèmes. Mais lorsqu'un problème était résolu, un autre apparaissait.

"Nous commencions à sept heures du matin et nous finissions parfois à minuit, et je devais être de retour à sept heures le lendemain", raconte Mme Carpentier. Pendant des années, elle n'a pas su quand elle rentrerait du travail, si bien qu'elle a mis le reste de sa vie - y compris son projet de fonder une famille - en suspens.

Finalement, 13 ans après avoir commencé à exercer le métier de ses rêves, Mme Carpentier a démissionné. "J'ai mis tout ce que j'avais dans mon travail avec ces animaux et j'ai réalisé que je m'étais oubliée", dit-elle. Aujourd'hui, elle travaille comme agent de fraude dans une banque. "Je travaille à distance et je n'ai jamais eu autant de temps pour moi.

Mais repartir à zéro dans un nouveau secteur d'activité n'a pas été facile. Mme Carpentier a non seulement laissé derrière elle les animaux qu'elle aime et cette partie de son identité, mais aussi le travail qu'elle a accompli et la réputation qu'elle s'est forgée au fil des ans. "Auparavant, j'étais au sommet de ma carrière. Lorsque je parlais, les gens m'écoutaient, ils me faisaient confiance", explique-t-elle. "Dans mon nouvel emploi, je ne suis qu'un numéro. Pourtant, dit Mme Carpentier, "je ne veux pas revenir en arrière".

Cette histoire est celle de nombreuses personnes passionnées par leur travail. Nombre d'entre eux ont mis des années à bâtir une carrière digne de ce nom dans un domaine qui les passionne, en travaillant de longues heures et en affrontant des conditions difficiles. Mais dans de nombreux cas, ces emplois de rêve sont devenus intenables, que ce soit pour des raisons de toxicité, d'instabilité économique ou de lassitude totale. Certains travailleurs se posent alors une grande question : est-il temps de quitter le secteur qu'ils aiment ?

Crédit photo, Courtesy of Vanessa Carpentier Légende image, Vanessa Carpentier, 33 ans, a quitté le domaine vétérinaire après un épuisement professionnel et de longues heures de travail.

Conditions difficiles et inquiétudes existentielles

Suivre une carrière basée sur la passion peut être exaltant - après tout, le vieil adage dit que "si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillerez jamais de votre vie". Pourtant, si la poursuite d'une carrière de rêve peut être épanouissante, les experts affirment que cette voie peut aussi présenter des inconvénients majeurs.

L'une des raisons pour lesquelles de nombreux emplois passionnés ne sont pas viables est que les travailleurs dévoués sont souvent sous-évalués et surchargés de travail, tout en étant prêts à supporter des conditions de travail moins bonnes en raison de leur amour pour le travail. "Si une personne est à ce point attachée à son travail et le considère comme un élément essentiel de son identité, il est plus difficile de s'accommoder de la toxicité quotidienne de son lieu de travail", explique Erin Cech, professeur agrégé de sociologie à l'université du Michigan (États-Unis).

Erin Cech explique que les travailleurs passionnés sont non seulement plus enclins à faire plus d'heures et de travail, mais qu'ils peuvent aussi être "prêts à ignorer de nombreux inconvénients potentiels de leur emploi". "Il peut s'agir d'éléments tels que la rémunération, les avantages sociaux et la stabilité, mais aussi de pratiques déloyales au sein de l'entreprise, d'un superviseur ou de collègues difficiles à côtoyer.

Selon Mme Cech, cela peut également conduire à l'exploitation de la passion, lorsque ces travailleurs très engagés ne sont pas rémunérés à leur juste valeur pour leurs efforts supplémentaires (ce qui arrive souvent - à tel point que de jeunes Sud-Coréens ont inventé le terme "salaire de la passion" pour décrire la façon dont les employeurs utilisent la passion comme excuse pour payer moins).

Si vous quittez cet emploi ou si l'organisation disparaît, vous risquez soudain de perdre une partie essentielle de ce que vous pensez être, et cela peut être dévastateur - Erin Cech

De telles conditions, auxquelles s'ajoutent les problèmes de sécurité de l'emploi dans certains secteurs, poussent certains travailleurs à envisager de quitter leur travail passionné pour une autre carrière. Bien qu'il soit toujours difficile de quitter un emploi, M. Cech explique que le fait d'abandonner l'un de ces postes peut être particulièrement stressant lorsque l'identité des travailleurs est étroitement liée à l'emploi qu'ils aiment. Le départ peut avoir des conséquences existentielles.

"Si vous quittez cet emploi ou si l'organisation disparaît, vous risquez soudain de perdre une partie essentielle de ce que vous pensez être, et cela peut être dévastateur", explique-t-elle. Cela peut être particulièrement éprouvant lorsque les travailleurs intériorisent l'idée que "trouver sa passion" est la définition de la réussite.

"Lorsque j'avais l'habitude de dire aux gens quel était mon travail, j'étais tellement fière", explique Mme Carpentier. "Lorsque j'ai ouvert les yeux sur la toxicité de mon travail, j'ai eu beaucoup de mal. Bien qu'épuisée, Mme Carpentier n'a songé à démissionner que lorsque son patron lui a suggéré de prendre un congé. Il m'a dit : "Prenons une pause parce que je ne veux pas te perdre", et j'ai alors décidé d'arrêter complètement", raconte-t-elle. Aujourd'hui, Mme Carpentier ne parle plus de son emploi actuel, car il ne fait plus partie de son identité. "Je ferme mon ordinateur et c'est tout.

Est-il temps de démissionner ?

Dans ces conditions difficiles, il peut être difficile de déterminer s'il est vraiment temps de quitter un travail passionnant. Après tout, mettre des années de travail dans une carrière, pour finalement l'abandonner, peut être terriblement pénible - et, comme le dit Cech, frapper les travailleurs de plein fouet.

Crédit photo, Avec l'aimable autorisation de Maggie Perkins Légende image, Maggie Perkins, 30 ans, a toujours voulu être enseignante, mais elle a décidé d'arrêter.

La première étape peut consister à examiner attentivement l'environnement de travail et à déterminer s'il est viable. Mme Cech suggère aux travailleurs de surveiller activement le temps supplémentaire qu'ils consacrent à leur travail et de vérifier si leur chèque de paie les compense adéquatement ou s'ils se trouvent dans une situation d'exploitation de leur passion. Elle suggère également de réfléchir au repos et de se demander s'il est suffisant. "Si, en raison d'attentes explicites ou implicites, vous n'êtes pas en mesure de récupérer du travail que vous faites, c'est un signal d'alarme important", déclare Mme Cech.

Le fait d'avoir une idée de l'endroit où vous pourriez atterrir ensuite peut également constituer une étape cruciale dans la prise de décision. C'est ce qui a aidé Maggie Perkins, 30 ans, basée à Atlanta (Géorgie), à quitter l'enseignement, le métier qu'elle aimait et qu'elle voulait exercer depuis son plus jeune âge. Profondément épuisée, Maggie Perkins était à bout de nerfs et s'est donc assurée de mettre en place une stratégie de sortie claire.

"Mon plan était d'aller travailler dans une autre école pendant un an, mais de m'y présenter, de m'acquitter de mes tâches et de m'assurer que les enfants sont en sécurité, sans y mettre toute ma passion", dit-elle. "À moins de trouver un meilleur emploi pendant l'été, je partirais". Mme Perkins a fini par trouver cet emploi chez Costco, une chaîne d'entrepôts ; elle a commencé en septembre.

Pour les travailleurs qui décident de quitter ces postes, M. Cech estime qu'il est important de chercher un sens à leur vie en dehors du travail, d'autant plus que le fait de quitter un travail passionnant peut amener une personne à lutter contre son sentiment d'identité.