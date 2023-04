8 points clés à retenir sur les fuites du Pentagone

Par Paul Adams, Jean Mackenzie et Antoinette Radford

Author, Par Paul Adams, Jean Mackenzie et Antoinette Radford

Complets avec des chronologies et des dizaines d'acronymes militaires, les documents, certains marqués "top secret", divulguent des détails de la guerre en Ukraine et donnent également des informations sur la Chine et ses alliés.