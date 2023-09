Qu'est-il arrivé aux diplomates de Poutine ?

Author, Par Sergey Goryashko, Elizaveta Fokht et Sofiya Samokhina

Role, BBC Russe

il y a 41 minutes

Les diplomates russes étaient autrefois un élément clé de la stratégie du président Poutine en matière de politique étrangère. Mais tout cela a changé. Dans les années qui ont précédé l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, ils ont perdu leur autorité et leur rôle s'est réduit à se faire l'écho de la rhétorique agressive du Kremlin. BBC Russe demande à d'anciens diplomates et à d'anciens membres du Kremlin et de la Maison Blanche comment la diplomatie russe s'est retrouvée dans une telle crise.

Avertissement : Cet article contient un langage qui peut heurter certaines sensibilités.

En octobre 2021, la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland s'est rendue à une réunion au ministère russe des affaires étrangères à Moscou. L'homme assis en face de la table est le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Ryabkov, que Nuland connaît depuis des décennies et avec qui elle s'est toujours bien entendue.

Mais cette fois-ci, les choses étaient différentes. M. Ryabkov s'est exprimé de manière robotique, lisant la position officielle de Moscou sur un bout de papier et résistant aux tentatives de Nuland d'entamer une discussion. Mme Nuland a été choquée, selon deux personnes qui ont discuté de l'incident avec elle.

Elle a décrit M. Ryabkov et l'un de ses collègues comme des "robots avec des papiers". C'était comme s'ils tenaient une conversation pour des gens qui n'étaient pas dans la pièce, leur a-t-elle dit.

Dans le passé, les homologues américains de M. Rybakov le considéraient comme un négociateur pratique et calme, quelqu'un avec qui ils pouvaient parler même si les relations entre les deux pays s'envenimaient. Mais cela a changé. En dehors de la salle de négociation, les diplomates russes utilisent un langage de moins en moins diplomatique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La diplomate américaine Victoria Nuland aurait été choquée par une réunion avec des diplomates russes qui "parlaient comme des robots"

"Excusez mon langage, mais nous chions sur les sanctions occidentales !"

"Laissez-moi parler. Sinon, vous allez vraiment entendre de quoi sont capables les missiles Grad russes."

"Idiots" - précédé d'un juron.

Toutes ces citations émanent de personnes occupant des postes à responsabilité au sein du ministère russe des affaires étrangères.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Une nouvelle guerre froide

Poutine lui-même a déclaré à la BBC en 2000 : "La Russie est prête à coopérer avec l'OTAN... jusqu'à l'adhésion à l'alliance... Je ne peux pas imaginer mon pays isolé de l'Europe".

Aujourd'hui, alors que la Russie est confrontée à la pression internationale à la suite de l'invasion de l'Ukraine, il est difficile d'imaginer qu'il ait jamais dit cela. Mais à l'époque, au début de sa présidence, M. Poutine était désireux de nouer des liens avec l'Occident, comme l'explique à la BBC un ancien haut fonctionnaire du Kremlin. Même à cette époque plus libérale, le ministère des affaires étrangères ressemblait à "une organisation semi-militaire, où la composante créative était absolument minimale", ajoute l'ancien fonctionnaire.

Néanmoins, les diplomates russes constituaient un élément clé de l'équipe de M. Poutine, aidant à résoudre les différends territoriaux avec la Chine et la Norvège, menant des pourparlers sur une coopération plus approfondie avec les pays européens et assurant une transition pacifique après une révolution en Géorgie.

Mais à mesure que Poutine gagnait en puissance et en expérience, il était de plus en plus convaincu de détenir toutes les réponses, explique Alexander Gabuev.

Le directeur du Carnegie Russia Eurasia Center, qui vit en exil à Berlin, ajoute : "Ces gens [les diplomates] sont devenus inutiles pour lui".

Le premier signal de l'amorce d'une nouvelle guerre froide est apparu en 2007, lors d'un discours de Poutine à la conférence de Munich sur la sécurité. Dans une diatribe de 30 minutes, M. Poutine a agressivement accusé les pays occidentaux de tenter de construire un monde unipolaire.

Les diplomates russes lui ont rapidement emboîté le pas. Un an plus tard, lorsque la Russie a envahi la Géorgie, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aurait injurié son homologue britannique, David Miliband, en lui demandant : "Qui êtes-vous pour me faire la leçon ? "Qui êtes-vous pour me faire la leçon ?"

Les responsables occidentaux continuaient cependant à penser qu'il valait la peine d'essayer de travailler avec la Russie. En 2009, Sergueï Lavrov et Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine, ont appuyé sur un énorme bouton rouge de "réinitialisation" des relations, et les deux pays ont semblé construire une coopération, en particulier sur les questions de sécurité.

Mais au fil du temps, il est devenu de plus en plus évident pour les responsables américains que leurs collègues russes ne faisaient que répéter les opinions et les points de vue de plus en plus anti-occidentaux de M. Poutine, explique Ben Rhodes, conseiller adjoint à la sécurité nationale de l'ancien président américain Barack Obama.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ben Rhodes (à gauche) était conseiller adjoint à la sécurité nationale de Barack Obama

M. Rhodes se souvient que M. Obama a pris un petit-déjeuner "à la russe" avec M. Poutine en 2009, accompagné d'un orchestre folklorique. Selon lui, M. Poutine était plus intéressé par la présentation de sa vision du monde que par la discussion sur la coopération et reprochait au prédécesseur de M. Obama, George W. Bush, d'avoir trahi la Russie.

Dans les années 2010, le président russe s'est encore plus concentré sur la politique internationale et s'est montré moins enclin à suivre les conseils de son propre ministère des affaires étrangères. Alors que le printemps arabe, l'intervention américaine en Libye et les manifestations de rue russes se déroulaient en 2011 et 2012, M. Poutine a finalement décidé que la diplomatie ne le mènerait pas là où il le souhaitait, explique M. Rhodes.

"Je pense qu'ils [les diplomates russes] pouvaient travailler sur certains sujets qui n'intéressaient pas Poutine", déclare M. Rhodes, qui a quitté la Maison Blanche en 2017. "Mais sur certaines questions - l'Ukraine en particulier - je n'ai pas eu l'impression que ces types avaient beaucoup d'influence".

Un bon exemple pour démontrer cette tendance serait Lavrov lui-même. Lorsqu'il a été nommé il y a près de 20 ans, il avait une "perspective internationale et sa propre position", a déclaré un ancien haut fonctionnaire du Kremlin à la BBC.

Le Kremlin avait l'habitude de le consulter, même s'il savait qu'il pouvait avoir un point de vue différent de celui de M. Poutine, explique l'analyste politique Gabuev. Mais en 2022, lorsque des troupes ont été envoyées en Ukraine, M. Lavrov n'a appris la nouvelle que quelques heures avant le début de la guerre, selon un rapport du Financial Times.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2009, Poutine aurait été plus intéressé par l'expression de sa vision du monde auprès d'Obama que par des discussions sur la coopération.

Cependant, Andrei Kelin, ambassadeur de Moscou au Royaume-Uni, s'inscrit en faux contre l'idée que les diplomates russes ont perdu leur influence. Tout au long de sa carrière diplomatique, il a travaillé sur les relations avec les pays occidentaux - "malheureusement", commente-t-il, avec une pointe d'amertume.

Dans une interview accordée à la BBC, il refuse d'admettre que Moscou ou les diplomates portent une quelconque responsabilité dans l'effondrement des relations avec l'Occident. "Ce n'est pas nous qui détruisons", déclare-t-il. "Nous avons des problèmes avec le régime de Kiev. Nous ne pouvons rien y faire". Il ne considère pas la décision de la Russie de choisir des moyens militaires au lieu de négociations comme un échec : "La guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens", dit-il.

Langage nouveau

Les responsables de la politique étrangère perdant de plus en plus d'influence, ils ont recentré leurs activités sur la Russie. L'un des symboles les plus marquants de ce nouveau chapitre de la politique étrangère de Moscou est Maria Zakharova, qui est devenue porte-parole du ministère en 2015.

"Avant elle, les diplomates se comportaient comme des diplomates, avec des expressions raffinées", explique l'ancien diplomate Boris Bondarev, qui a démissionné pour protester contre la guerre. "Nous exprimons notre inquiétude quant aux résultats acceptables, en espérant un consensus... Bla-bla-bla".

Avec l'arrivée de Zakharova, les briefings du ministère des affaires étrangères se sont transformés en spectacle. Mme Zakharova a souvent crié sur les journalistes qui lui posaient des questions difficiles et a répondu aux critiques des autres pays par des insultes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, est connue pour ses points de presse "théâtraux".

Ses collègues diplomates suivaient le même chemin. Mme Bondarev, qui a travaillé pour la mission de Moscou auprès des Nations unies à Genève, se souvient d'une réunion au cours de laquelle la délégation russe a bloqué toutes les initiatives proposées, ce qui a incité ses collègues suisses à se plaindre.

Nous leur avons répondu : "Quel est le problème ? Nous sommes une grande puissance et vous n'êtes que la Suisse ! C'est ça la diplomatie [russe]", raconte M. Bondarev.

Selon M. Gabuev, analyste en politique étrangère, ce langage coloré était destiné à un public national plutôt qu'aux partenaires étrangers de la Russie. "Sa tâche consiste à susciter la fierté de l'électorat à l'égard de la politique étrangère de la Russie. C'est un signe de l'évolution de la diplomatie, qui n'est plus l'interface de communication avec le monde extérieur".

Selon M. Bondarev, la rhétorique musclée des diplomates russes a pour cible encore plus cruciale leurs propres patrons. Après les événements internationaux, les participants envoient des télégrammes officiels à Moscou, résumant les réunions. L'objectif principal de ces messages n'est pas de rendre compte des réalisations et des compromis réels, mais de montrer à quel point les diplomates ont défendu avec passion les intérêts du pays, explique M. Bondarev.

Un message typique, selon lui, serait quelque chose comme : "Nous leur avons vraiment donné du fil à retordre ! "Nous leur avons donné du fil à retordre ! Ils n'ont même pas pu faire un bruit ! Nous avons héroïquement défendu les intérêts russes, et les Occidentaux n'ont rien pu faire et ont reculé ! ".

Si tout le monde parle de "remettre les Occidentaux à leur place" et que vous écrivez que vous avez "obtenu un consensus", on vous regardera avec dédain. "Il faut taper sur la table pour qu'ils comprennent", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Boris Bondarev a démissionné de son poste de diplomate russe en raison de l'invasion de l'Ukraine.

M. Bondarev se souvient d'un dîner à Genève en janvier 2022 au cours duquel M. Ryabkov, du ministère des affaires étrangères, a rencontré les Américains. Les États-Unis étaient représentés par la première secrétaire d'État adjointe, Wendy Sherman, qui espérait éviter l'invasion de l'Ukraine grâce à des négociations de dernière minute.

"C'était horrible", raconte M. Bondarev. Les Américains disaient : "Négocions". Au lieu de cela, Ryabkov s'est mis à crier : "Nous avons besoin de l'Ukraine ! Nous n'irons nulle part sans l'Ukraine ! Prenez toutes vos affaires et retournez aux frontières [de l'OTAN] de 1997 ! Sherman est une dame de fer, mais je pense que même sa mâchoire s'est décrochée à ce moment-là".

"[Ryabkov] a toujours été très poli et très agréable à parler. Et maintenant, il tape du poing sur la table et raconte n'importe quoi".

Il convient toutefois de noter qu'au cours des dernières années, le ton a également changé dans d'autres pays, bien qu'à plus petite échelle. Il y a quelques années, le représentant du Japon pour les droits de l'homme à l'ONU, Hideaki Ueda, a demandé à ses collègues étrangers de "se taire" lors d'une réunion. Gavin Williamson a utilisé les mêmes mots à l'encontre de la Russie lorsqu'il était ministre britannique de la défense.

Enfin, l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, Andriy Melnyk, a qualifié l'année dernière le chancelier allemand Olaf Scholz de "saucisse de foie offensée".

"Les États-Unis ne peuvent pas mettre fin à cette guerre en claquant des doigts"

Après un an et demi de guerre, y a-t-il un espoir que la diplomatie puisse aider à mettre fin aux combats ?

La plupart des personnes interrogées par la BBC dans le cadre de ce reportage pensent que c'est très improbable. En règle générale, 95 % du travail des diplomates s'effectue en dehors des dossiers, explique l'ancien diplomate Bondarev, sous la forme de "réunions non officielles et de cafés".

Selon lui, ces contacts ont fortement diminué car il n'y a plus grand-chose à dire.

L'ambassadeur Kelin s'est vu personnellement interdire l'accès au Parlement britannique. À un moment donné, dit-il, l'ambassade russe à Londres a failli être privée de gaz et d'électricité, et les compagnies d'assurance ont refusé d'assurer les voitures de la mission.

Cependant, tôt ou tard, le dialogue devra avoir lieu, estime Samuel Charap, analyste à la RAND. La seule alternative aux négociations est la "victoire absolue", et il est peu probable que Kiev ou Moscou puisse y parvenir sur le champ de bataille, affirme-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov

Mais il ne s'attend pas à ce que cela se produise de sitôt. "Poutine a changé de façon spectaculaire au cours de son mandat", déclare-t-il. "Et franchement, je ne sais pas s'il sera prêt à s'engager.

Les autorités ukrainiennes se plaignent que la Russie propose à nouveau des ultimatums au lieu de compromis, en exigeant par exemple que l'Ukraine accepte l'annexion des territoires occupés. Kiev n'a pas l'intention de négocier dans de telles conditions, et ses alliés occidentaux les soutiennent publiquement dans cette décision.

En août 2023, la Russie semble donc décidée à s'appuyer sur sa machine militaire, ses services de renseignement et sa puissance géoéconomique pour exercer son influence plutôt que sur la diplomatie.

Dans ces circonstances décourageantes, pourquoi les diplomates russes ne votent-ils pas tout simplement avec leurs pieds et ne démissionnent-ils pas du service extérieur ?

"C'est un problème pour tous ceux qui sont bloqués à leur poste depuis 10 ou 20 ans", a déclaré à la BBC un ancien employé du Kremlin. "Il n'y a pas d'autre vie pour vous. C'est terrifiant.

L'ancien diplomate Boris Bondarev peut en témoigner. "Je ne dis pas que je suis quelqu'un de très attaché aux principes", dit-il. "S'il n'y avait pas eu la guerre, je serais probablement resté et je l'aurais supportée. Le travail n'est pas si mal. On s'assoit, on souffre un peu et le soir, on sort... Beaucoup de gens pensent la même chose".