Peur et dégoût - à quoi ressemble la vie quotidienne dans l'Ukraine occupée ?

il y a 8 minutes

Malgré toute la couverture médiatique de la guerre en Ukraine, on a peu entendu parler de la vie quotidienne des habitants des zones contrôlées par la Russie. Alors que la Russie a officiellement annexé quatre régions la semaine dernière, la BBC s'est entretenue avec des millions de personnes pour savoir à quoi ressemble la vie sous l'occupation.

Boris a vécu à Kherson presque toute sa vie. Il nous a demandé de déguiser son identité - avec les troupes russes qui se retranchent et l'armée ukrainienne qui se rapproche, les civils ont appris à être extrêmement méfiants.

Pendant des mois, il a essayé de maintenir sa vie professionnelle et personnelle, dans une ville grouillante de soldats et de policiers russes.

À en juger par le nombre réduit d'annonces "disparus, à rechercher" affichées sur les murs et circulant sur les médias sociaux, Boris pense que le nombre d'arrestations a progressivement diminué.

Ceux qui sont restés, dit Boris, se sont d'abord bien adaptés - les citoyens ont établi leurs propres règles et évité les autorités à tout prix.

Boris, comme toutes les autres personnes auxquelles nous avons parlé pour cet article, est opposé à l'occupation et à l'annexion par la Russie. Il serait faux de suggérer que tous les habitants de ces régions partagent leur point de vue.

"La ville est vraiment vide maintenant et les gens peuvent faire du vélo en toute sécurité", dit Boris. "C'est assez post-apocalyptique."

La prochaine fois que nous communiquons, il me parle de la visite d'une datcha (maison d'été) de l'autre côté du large fleuve Dniepr. De là, on peut voir le pont Antonovsky, qui a été frappé à plusieurs reprises par l'artillerie ukrainienne depuis juillet.

"Nous cueillions des raisins pour le vin et avions un sauna", dit-il. "C'est quelque chose de profond de la culture de notre ville".

Photo basse résolution d'un panneau d'affichage à Kherson sur lequel figurent une femme enceinte souriante, un passeport russe et le slogan "Kherson - ville russe".

Pendant un certain temps, de petites camionnettes - équipées de connexions wi-fi - ont permis aux clients de se connecter aux banques ukrainiennes et d'effectuer des retraits en hryvnia. Les opérateurs de camionnettes facturaient des frais de transaction de 3 à 5 %.

Aujourd'hui, selon Boris, les camionnettes ne sont plus nécessaires - tout se fait de bouche à oreille, les amis faisant circuler les noms de revendeurs fiables ne prélevant que peu ou pas de commission.

D'autres affiches représentaient des passeports russes avec la devise "Stabilité et sécurité sociales", ou un mari heureux serrant dans ses bras sa femme enceinte à côté d'un message exhortant les citoyens loyaux à avoir plus d'enfants.

Mais il y avait d'autres panneaux d'affichage que Boris trouvait plus insidieux.

"Ils mettent en scène une célébrité et disent que ce type vient de Kherson et a consacré sa vie à la Russie. Vous vous sentez un peu fier [généralement] de ce type, et ils utilisent cette fierté pour vous relier à la Russie."