Sébastien Bellin, "l'homme de fer" qui a survécu à une bombe et a participé à l'une des épreuves les plus difficiles au monde

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bellin a choisi l'Ironman Kona comme grand défi alors qu'il était immobile sur son lit d'hôpital.

Author, George Wright

Role, BBC News

il y a 18 minutes

Œuf, fromage, bacon et poivre.

La sauce carbonara est simple : un riche mélange de graisse et de saveur pour accompagner les pâtes.

Pour Sébastien Bellin, cependant, l'ingrédient le plus important ne figure dans aucune recette.

L'aliment qui lui a sauvé la vie était fait d'autre chose.

Le 21 mars 2016, au milieu d'une lumière tamisée et de rires, Bellin s'est assise dans un restaurant de Bruxelles (Belgique) et a englouti trois assiettes de carbonara.

Une douzaine d'heures plus tard, le Belge était allongé sur le dos, sur le sol de l'aéroport de la ville. Il existe une photo étrange de ce moment.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une photo qui a fait le tour du monde : Bellin, blessé au sol après l'explosion.

L'expression de Bellin attire d'abord le regard. Il a l'air calme, presque serein, alors qu'il penche le cou pour regarder son corps. Mais lorsque vous regardez le reste de l'image, il est clair que quelque chose ne va pas du tout.

Une couche de poussière recouvre la moitié du visage de Bellin. Son pantalon est déchiré et en lambeaux. Ses chevilles sont écartées vers le ciel et ses jambes ne semblent pas réagir.

Plus inquiétant encore, une mare de sang s'étend sous lui, épaisse et inquiétante.

Deux valises, placées à chaque extrémité de la zone d'enregistrement, ont explosé, choquant la foule.

Seize personnes ont été tuées dans l'attaque terroriste de l'autoproclamé État islamique, et Bellin aurait pu être le numéro 17.

"Je me souviens être tombé et ma hanche a explosé", raconte Bellin.

"J'ai regardé vers le bas et j'ai vu une masse d'os qui dépassait. On voit des morts, des morceaux de corps, on entend des cris".

Alors qu'il voyait le sang jaillir et ses pieds s'engourdir, Bellin savait que sa vie dépendait des prochains gestes qu'il ferait.

Heureusement, il était préparé.

Gagner la journée

Sept ans plus tard, avec le recul, Bellin constate que tout ce qui s'est passé auparavant l'a préparé à ce matin-là.

Bellin est né à Sao Paulo. Sa mère était kinésithérapeute, "très hippie, très libérale, juste un esprit libre", tandis que son père, cadre supérieur, était plus conservateur et soucieux des affaires.

La carrière de son père a conduit Bellin et le reste de sa famille dans les villes américaines d'Indianapolis et de Philadelphie, puis au Danemark, en Italie et en Belgique.

"J'ai eu une enfance nomade, mais dès mon plus jeune âge, j'ai appris qu'il était important d'avoir un équilibre dans sa vie, de toujours voir les deux côtés de la médaille", se souvient M. Bellin.

"J'ai toujours essayé de tirer profit de ces cultures diverses et différentes.

L'accès direct de Bellin à ces cultures a toujours été le même : le sport.

Au début, c'était le football et le tennis. Pendant son séjour en Italie, il se consacre entièrement au football. Lorsqu'il arrive en Belgique à l'âge de 13 ans, ses amis d'école le convainquent d'essayer le basket-ball.

Cela l'a conduit à la vie universitaire aux États-Unis et à une carrière professionnelle en Europe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bellin a joué au basket-ball professionnel pendant 15 ans pour des équipes en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en République tchèque.

"Le sport est la plus grande académie du monde", déclare Mme Bellin. "Tout ce que vous devez savoir dans la vie s'y trouve.

"Il vous montre qu'il existe de nombreuses façons différentes de faire les choses. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire, il y a toujours une alternative.

Bellin ne savait pas quoi faire sur le sol de l'aéroport. Mais, à l'approche de la mort, il savait comment commencer à chercher une autre option.

Le sport lui a montré la voie une fois de plus. Il s'est souvenu des paroles d'un ancien entraîneur, Greg Kampe de l'université d'Oakland.

Il avait l'habitude de dire : "Gagnez la journée"", se souvient Bellin.

Kampe faisait référence au fait que trop de joueurs se laissent emporter par leurs exploits passés ou se laissent distraire en pensant à l'avenir, ce qui les empêche de se concentrer sur le présent. Cela les empêche de se concentrer sur le présent, ce qui les rend vulnérables.

Bellin ne pouvait pas se permettre de penser à ce qu'il avait dans la vie ou à ce qu'il risquait de perdre dans la mort.

"Quand je me suis vu à ce moment-là, j'ai vu les choses peut-être un peu différemment des autres : c'est le moment présent, l'instant présent", dit-il.

"Je savais que dans l'heure et demie qui suivait, je jouais pour le championnat. C'est tout ce qui compte. Il faut vaincre le moment présent. Il faut juste gagner la journée.

Bellin a décidé qu'il devait bouger.

Il a demandé à quelqu'un de soulever ses jambes dans une valise pour ralentir l'écoulement et a utilisé un foulard comme garrot de fortune, mais la perte de sang était trop rapide. Il reste à peine assez de temps.

Il y a deux problèmes : il ne peut pas bouger et on lui dit qu'il ne doit pas bouger.

Des policiers ont formé un cordon autour des morts et des blessés dans l'aérogare. Ils ont demandé à Bellin de ne pas bouger pendant qu'ils sécurisaient l'aéroport et appelaient les secours.

Il insiste. Sa façon de faire n'était pas la seule. Ce n'était pas la solution. Pas s'il voulait survivre.

Il a dit à la police qu'il prenait le risque, qu'autrement il aurait sa mort sur la conscience, et il a convaincu un porteur qui passait par là de le mettre sur un chariot à bagages et de le pousser jusqu'à l'entrée de l'aéroport.

Sa stratégie consistait à se trouver là où les secours arriveraient en premier, et elle a fonctionné. Six pompiers se précipitant sur les lieux l'ont trouvé et l'ont emmené dans un centre de premiers soins improvisé.

Bellin a perdu 50 % de son sang. Sa jambe gauche a failli être amputée. Mais il a gagné la bataille.

De l'hôpital au triathlon

Bellin est devenu une sorte de célébrité sur son lit d'hôpital.

La photo prise à l'aéroport par le journaliste géorgien Ketevan Kardava, qui était allé acheter un billet pour Genève le même jour, est devenue virale. Elle apparaît sur les écrans et dans les journaux du monde entier.

Il donne des interviews. Il rencontre à nouveau Kardava dans son quartier. Quarante et un jours après l'attentat, ses jeunes filles ont fait le voyage depuis la maison familiale aux États-Unis pour des retrouvailles émouvantes, retransmises à la télévision américaine.

Mais la plupart des heures ont été difficiles, douloureuses et solitaires.

Bellin a passé trois mois à l'hôpital. Au début, il resta constamment au lit, sa jambe étant maintenue par une combinaison de broches et d'attelles métalliques. Des éclats d'obus ont été projetés le long de sa hanche et des greffes de peau ont recouvert ses plaies ouvertes.

Lentement, il réapprend à marcher, s'adaptant à ses handicaps et à une nouvelle réalité. Il ne sentait plus rien sous le genou de sa jambe gauche. Le métatarse de son pied avait été enlevé lorsqu'une infection avait commencé à se développer.

Malgré ses blessures, Bellin était déterminé à ne pas abandonner le sport.

"Je suis une personne qui aime le mouvement et je me suis retrouvé immobile en apprenant que je serais handicapé pour le reste de ma vie", explique-t-il.

"J'avais besoin d'une chimère pour rester concentré et positif. Je voulais l'opposé de la situation dans laquelle je me trouvais. Pour un athlète explosif, c'était de participer à l'une des courses d'endurance les plus difficiles au monde.

Bellin a opté pour un triathlon Ironman, et plus précisément pour la course légendaire de Kona, à Hawaï, où l'histoire est aussi chargée que l'humidité.

Même avant l'événement, il s'agissait d'un défi de taille. Bellin mesure 205 cm. À son apogée en basket-ball, il pesait près de 115 kg. Son entraînement consistait en des sauts courts et explosifs.

"Je pense que j'avais fait six tours de piste en tant qu'athlète professionnel ; je n'avais certainement pas fait de vélo ou de natation", dit-il.

Un Ironman, c'est beaucoup plus : 3,8 km de natation et 180 km de vélo, suivis d'un marathon complet.

Bellin a récupéré lentement et s'est entraîné intelligemment. Il a augmenté la distance en douceur et adapté son équipement avec soin. Il a fait fabriquer une chaussure spéciale pour éviter l'apparition d'ampoules sur son pied gauche engourdi.

Il subit également des revers. Covid-19 a retardé une tentative à Kona. Puis, lorsque les confinements ont pris fin et que l'événement a été re-convoqué, il apprenait encore à faire à nouveau confiance à ses jambes après une intervention chirurgicale visant à retirer des attaches métalliques clouées aux os.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des lésions nerveuses lui ont fait perdre la sensibilité de sa jambe gauche au-dessous du genou.

Mais en octobre 2022, six ans et demi après l'explosion, Bellin a prouvé qu'il avait plus de courage que jamais en franchissant la ligne d'arrivée à Hawaï en 14 heures, 39 minutes et 38 secondes.

"L'objectif n'a jamais été de savoir à quelle vitesse j'allais ; le but était de me prouver que mon corps et mon esprit étaient capables de faire quelque chose malgré ce handicap", explique Bellin.

"Je ne veux pas que mon esprit accepte l'état de victime.

"Je suis une survivante et je le dois aux personnes qui sont mortes ce jour-là, ainsi qu'à mon pays en tant que Belge fière de l'être. Je ne succomberai pas à cela. Je souffre d'atrophie, je ne peux pas bouger mes orteils, mais si vous laissez votre handicap se renforcer, votre état diminuera lentement", déclare-t-il.

Les trois plats de carbonara

La seule chose qui a failli le séparer de la ligne d'arrivée est la même chose qui l'a amené à la ligne de départ : la nutrition.

Bellin, en avance sur ses étapes de natation et de vélo, n'a pas été en mesure d'adapter sa stratégie de ravitaillement. Il a pris une boisson électrolytique plus tôt que prévu et, au moment où il a atteint le marathon, il souffrait de douleurs à l'estomac et de crampes alors que son corps essayait de traiter la surcharge de glucides et de sodium.

En revanche, le 22 mars 2016, l'appétit de Bellin l'a sauvé.

Sans les trois assiettes de carbonara de la veille, sa glycémie aurait probablement été trop basse pour qu'il puisse rester conscient. Il serait resté derrière le cordon de police. Il aurait perdu plus de sang et peut-être la vie.

La chance, le destin, une heureuse coïncidence entre les sucres et le sel dans son organisme ?

Bellin n'est pas de cet avis.

"L'histoire des pâtes carbonara, toute l'histoire ? Ce n'est pas du tout de la chance", affirme-t-il.

Il n'avait pas prévu de sortir dîner ce soir-là. Il venait de rentrer à Bruxelles après une journée de réunions d'affaires à Paris. J'étais épuisé et j'avais réservé le premier vol pour New York le lendemain. Il voulait juste dormir.

C'est alors que son téléphone a sonné.

"C'était un bon ami à moi, Greg. Sa femme enseigne comme moi à l'École internationale de Bruxelles", se souvient M. Bellin.

Il m'a dit : "Hé, allons manger quelque chose dans ce restaurant italien, viens avec nous". J'ai dit que j'étais fatigué et j'ai raccroché.

Greg me rappelle et me dit : "Viens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, on va se voir".

Je lui ai dit que j'avais un vol tôt pour New York et je lui ai raccroché au nez une deuxième fois."

Greg est tenace. Il rappelle Bellin. Bellin raccroche à nouveau.

Ce n'est qu'au quatrième appel qu'il a finalement cédé.

Greg a fini par dire : "Seb, il faut que tu dînes. Je t'aime, je veux juste te voir.

"Je suis donc allé le retrouver au restaurant avec sa femme Cara et j'ai mangé ma première assiette de pâtes si vite que le serveur en a apporté deux autres".

"Si Greg ne m'avait pas rappelé, je me serais couché directement, je me serais levé, j'aurais bu un verre d'eau et peut-être une banane, et je me serais dépêché de prendre mon vol.

"Tout le monde pense que ce sont des pâtes carbonara, mais je n'aurais même pas été là pour les manger si je n'avais pas eu l'affection d'un ami à qui j'ai raccroché au nez trois fois. La clé, c'est la qualité de ma vie. L'amour et la passion.

C'était l'ingrédient secret de la carbonara de Bellin, un ingrédient qu'il ajoute à tout ce qu'il peut.

"C'était la même chose dans le sport. Je ne me suis jamais concentré sur les statistiques", explique-t-il.

"Je n'étais pas doué pour les sauts, je n'avais pas de bons chiffres ou quoi que ce soit de ce genre, mais j'avais de la passion et de la discipline, ces attributs que l'on ne peut pas mesurer. Il en va de même dans la vie : peut-on mesurer l'amour, la passion, l'empathie, la tolérance, l'ouverture d'esprit ? On ne peut pas mesurer ces choses. Ce sont des qualités, pas des quantités.

Face à face avec l'accusé

M. Bellin s'est rendu dans des endroits où d'autres auraient pu trouver ses limites.

Le mois dernier, il a franchi les contrôles de sécurité et est entré dans l'ancien siège de l'OTAN, à quelques kilomètres à l'ouest de l'endroit où il a été blessé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bellin s'est retrouvée face aux personnes accusées d'avoir planifié l'attaque terroriste lors du procès en mars 2023.

Dix hommes y étaient jugés, dont un par contumace, accusés d'avoir aidé à planifier les attentats à l'aéroport de Bruxelles et, le même jour, à la station de métro Maelbeek, où 16 autres personnes ont été tuées.

Mohamed Abrini était l'un d'entre eux. Il a apporté une bombe à l'aéroport de Bruxelles mais, contrairement à deux de ses acolytes, il ne l'a pas fait exploser, est sorti du bâtiment et est passé devant les blessés et les mourants avant d'être arrêté deux semaines plus tard.

M. Bellin s'est présenté à la barre et a demandé à l'accusé de le regarder en face et d'écouter ses paroles.

"Aujourd'hui, j'ai décidé de vous pardonner", a-t-il déclaré.

"Je mets de côté les horreurs dont vous êtes accusé. J'ai décidé de réserver plus de place à l'amour dans ma vie".

En réfléchissant à sa journée au tribunal, Bellin se souvient : "Il y avait une part d'inconnu et de nervosité en moi.

"Vous ne savez pas ce que cela va vous faire - allez-vous ressentir de la colère, quelles seront les conséquences ? Mais dès que je suis sortie de la salle d'audience, j'ai ressenti un grand soulagement et un élan de confiance".

M. Bellin affirme que "justice doit être faite" et que les responsables "doivent payer le prix" de leurs actes, mais il se concentre désormais sur sa famille et sur lui-même.

"Je suis très fier du chemin que nous avons parcouru", déclare-t-il.

"Nous avons reconstruit et nous nous sommes adaptés à ce que la vie nous a donné. Je veux me détacher de tout ce gâchis.

"Je serai handicapé pour le reste de ma vie, mais en même temps, ces sept dernières années ont apporté beaucoup de bonnes choses : j'ai l'impression d'être un meilleur ami, un meilleur mari, un meilleur père, une meilleure personne.