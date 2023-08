La psychanalyse est-elle une pseudoscience ? La polémique qui divise l'opinion depuis un siècle

La microbiologiste et communicatrice scientifique Natalia Pasternak a suscité la controverse dans son nouveau livre en décrivant la psychanalyse comme "une pseudoscience".

La déclaration a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, tant pour que contre la spécialiste, qui s'est fait connaître du grand public pour ses propos pendant la pandémie de covid-19.

Dans Quelle bêtise ! Pseudosciences et autres absurdités qui ne méritent pas d'être prises au sérieux (éd. Context), Pasternak et le journaliste Carlos Orsi critiquent également l'homéopathie, l'astrologie et l'acupuncture, les qualifiant de "falsifications de la science".

Mais la polémique soulevée par Pasternak à propos de la psychanalyse n'est pas nouvelle et oppose depuis plus d'un siècle partisans et détracteurs.

Dans un article du journal Folha de S.Paulo , Pasternak et Orsi ont déclaré que "de nombreuses attaques mentent délibérément ou révèlent un degré d'ignorance embarrassant de la part des" critiques "".

Certains experts affirment que le propre travail de Freud était de nature entièrement pseudo-scientifique et que les partisans de sa théorie n'ont pas fait grand-chose pour le réviser.

D'autres soutiennent que l'efficacité de la psychanalyse peut être prouvée scientifiquement.

Ils soulignent également qu'elle a eu une énorme influence sur la culture occidentale et, malgré toutes les critiques, elle a toujours de nombreux fans à travers le monde ( lire la suite ci-dessous ).

Freud, le père de la psychanalyse

Depuis ses débuts, dans les premières années du XXe siècle, il y a eu des discussions animées pour savoir si la psychanalyse est même une science.

Mais, avant de plonger dans cette polémique, il faut d'abord comprendre ce qu'est la psychanalyse, une méthode de traitement des troubles mentaux et une théorie qui explique le comportement humain.

L'Autrichien Sigmund Freud (1856-1939) est considéré comme son père fondateur.

Freud croyait que les événements de notre enfance ont une grande influence sur notre vie d'adulte, façonnant notre personnalité.

Par exemple, pour l'expliquer simplement, l'anxiété résultant d'expériences traumatisantes dans le passé d'une personne est cachée à la conscience et peut causer des problèmes à l'âge adulte (névroses).

Ainsi, lorsque nous expliquons notre comportement à nous-mêmes ou aux autres (activité mentale consciente), nous rendons rarement compte fidèlement de notre motivation.

Freud s'est donc livré à des tentatives pour pénétrer ce "camouflage", souvent subtil et élaboré, qui occulte la structure et les processus cachés de notre personnalité.

Il a insisté sur le fait que ses postulations formaient la base de la science de la psychologie.

Autrement dit, pour Freud, la psychanalyse était une "science naturelle".

D'un autre côté, il disait de lui-même : « La vérité, c'est que je ne suis pas du tout un homme de science. Je ne suis qu'un conquérant, un aventurier.

Popper et le "falsificationnisme"

L'un des principaux critiques des théories de Freud était l'austro-britannique Karl Popper (1902-1994).

L'un des philosophes les plus influents du XXe siècle, Popper considérait la psychanalyse comme une pseudoscience pour produire des hypothèses qui ne peuvent être réfutées empiriquement, même en la comparant à l'astrologie.

Il a fait valoir que la science diffère de la pseudoscience ou de la superstition, car les hypothèses scientifiques peuvent être prouvées fausses par l'observation et les expériences.

C'est le « falsificationnisme de Popper » : selon lui, tout énoncé scientifique basé sur l'observation ne peut jamais être considéré comme une vérité absolue ou définitive.

Popper a soutenu que les théories scientifiques se caractérisent par des prédictions implicites selon lesquelles les observations futures pourraient s'avérer fausses.

Par exemple : dans le passé, pour ne pas connaître l'existence des cygnes noirs, on croyait que "tout cygne était blanc".

Mais pour Popper, peu importe que tous les cygnes observés soient blancs ; l'apparition d'un seul cygne noir suffit à démanteler cette théorie.

Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer scientifiquement que "tous les cygnes sont blancs".

Lorsque les théories se révèlent fausses par de telles observations, les scientifiques peuvent réagir en révisant la théorie ou en rejetant la théorie en faveur d'un rival ou en gardant la théorie telle quelle et en modifiant une hypothèse auxiliaire.

Dans le cas de la psychanalyse freudienne, Popper a fait valoir qu'elle, comme d'autres théories qu'il qualifie de non scientifiques, ne fait aucune prédiction qui permettrait de les « falsifier ».

En ce sens, comme il n'y a pas de prédictions précises, ces théories finissent par être créées pour convenir et fournir une explication supposée de tout comportement observé.

Enfant dans l'eau

Pour illustrer son propos, Popper donne en exemple deux hommes, l'un qui pousse un enfant dans l'eau avec l'intention de le noyer et un autre qui plonge dans l'eau pour le sauver.

Selon lui, la psychanalyse peut expliquer ces deux actions apparemment contradictoires.

Dans le premier cas, le psychanalyste peut affirmer que l'action a été motivée par une composante refoulée du ça (inconscient) et dans le second cas que l'action résulte d'une sublimation réussie de ce même type de désir par le moi et le surmoi.

En d'autres termes : pour Popper, quel que soit le comportement réel d'une personne, la psychanalyse peut être utilisée pour expliquer un tel comportement.

Ceci, à son tour, nous empêche de concevoir des expériences cruciales qui pourraient servir à « falsifier » la psychanalyse.

Pour Popper, la psychanalyse était « simplement invérifiable, irréfutable. Il n'y avait aucun comportement humain concevable qui la contredisait ».

"Le point est très clair. Ni Freud ni Adler ( Alfred Adler, psychologue autrichien, fondateur de la psychologie du développement individuel ) n'excluent l'action d'une personne particulière d'une manière particulière, quelles que soient les circonstances extérieures. Si un homme a sacrifié sa vie pour sauver un enfant qui se noie (un cas de sublimation) ou s'il a assassiné l'enfant par noyade (un cas de refoulement) ne pouvait pas être prédit ou exclu par la théorie de Freud », écrivait-il en 1974.

"Personnellement, je ne doute pas qu'une grande partie de ce qu'ils ( Freud et Adler ) disent est d'une importance considérable et pourrait bien jouer un jour son rôle dans une science psychologique testable."

"Mais cela signifie que ces" observations cliniques "qui, selon les analystes, confirment naïvement leur théorie ne sont pas différentes des confirmations quotidiennes que les astrologues rencontrent", a-t-il ajouté.

Popper, d'autre part, a souligné qu'il y a souvent des raisons légitimes de poser des théories non scientifiques.

Il a fait valoir que les théories qui commencent comme non scientifiques peuvent ensuite devenir scientifiques lorsque nous déterminons des méthodes pour générer et tester des prédictions spécifiques basées sur ces théories.

Un exemple cité par lui est la théorie de Nicolaus Copernicus (1473-1543) d'un univers centré sur le soleil, qui initialement ne produisait pas de prédictions potentiellement falsifiées et n'aurait donc pas été considérée comme scientifique selon les critères de Popper.

Cependant, les astronomes ont finalement déterminé des moyens de tester l'hypothèse copernicienne, la rendant scientifique.

Critiquer le critique

Au fil des ans, la validité scientifique de la psychanalyse a été remise en question par d'autres personnalités telles que le psychologue Steven Pinker, le linguiste Noam Chomsky, le biologiste évolutionniste Stephen Jay Gould et le physicien Richard Feynman.

Certains ont approfondi l'œuvre de Freud, disséquant ce qu'ils considéraient comme ses lacunes, comme le philosophe germano-américain Adolf Grünbaum (1923-2018).

Son livre, Les fondements de la psychanalyse : une critique philosophique , de 1984, l'a rendu mondialement célèbre.

À l'époque, l'ouvrage est vu comme un tournant dans le débat sur la psychanalyse et considéré par certains critiques de Freud comme un « chef-d'œuvre ».

Fait intéressant, Grünbaum était un critique de Popper avant de devenir un critique de Freud.

En effet, c'est par Popper que Grünbaum s'est intéressé à Freud.

En effet, à la fois en théorie et en pratique, insistait Grünbaum, Freud comprenait et acceptait la logique de falsification de Popper.

"La première impulsion de mon enquête sur les mérites intellectuels de l'entreprise psychanalytique", écrit-il, "est venue de mes doutes sur la philosophie des sciences de Karl Popper", en allusion au falsificationnisme.

Il a également soutenu que le père de la psychanalyse pratiquait ce qu'il prêchait : à plusieurs reprises, Freud a même renoncé à des idées parce qu'elles se sont révélées empiriquement insoutenables.

En d'autres termes, de l'avis de Grünbaum, Freud a agi exactement comme la théorie poppérienne dit qu'un scientifique devrait faire, abandonnant des positions théoriques lorsqu'elles étaient contredites par des faits.

Mais, selon lui, le problème de la psychanalyse résidait dans ce qu'il appelait le "Tally Argument" ("argument d'adéquation").

Brièvement, Grünbaum reprochait à Freud de croire que seule la psychanalyse pouvait produire des effets thérapeutiques.

Selon lui, les patients ne sont pas des sources fiables pour savoir ce qui a vraiment "fonctionné" pour guérir leurs troubles.

Autre côté

De nombreux experts soutiennent que quelque chose mérite d'être considéré comme une science lorsqu'il y a une considération primordiale pour les données, qui sont disponibles pour toutes les parties intéressées, et lorsque la théorie est axée sur les données et change en réponse à de nouvelles observations.

C'est une vision plus traditionnelle. Dans cette optique, les progrès théoriques sont cumulatifs et le modèle original peut servir de base à de nouveaux modèles.

Les allégations doivent également être fondées sur des preuves plutôt que sur l'autorité.

"La psychanalyse, d'autre part, est basée principalement sur des postulations pseudoscientifiques qui sont intrinsèquement non falsifiables", explique Anna Järvinen, psychologue clinicienne, neuropsychologue et thérapeute de tradition non psychanalytique/psychodynamique, dans un article de The Skeptic, un Magazine de scepticisme britannique à but non lucratif . .

Dans une interview avec BBC News Brésil, elle dit que les réactions enflammées quant à savoir si la psychanalyse est ou non une science "sont dues, au moins en partie, au fait que, malgré ses lacunes très débattues et soulignées, la psychologie continue d'avoir une présence assez importante, notamment dans le domaine clinique ».

"Beaucoup trouvent cela inconfortable et carrément menaçant, peut-être en raison du fait que la théorie de Freud n'est pas facile à comprendre au sens intellectuel (et très peu ont lu ses textes de première main), et qu'elle touche à des domaines très sensibles", ajoute celle qui est titulaire d'un doctorat en psychologie du Goldsmiths College de l’Université de Londres au Royaume-Uni.

Selon Järvinen, "la psychanalyse est extrêmement puissante, le patient étant souvent placé dans la position d'un objet, et les traitements sont souvent considérés comme mystérieux et même sombres".

"Parce qu'ils sont difficiles à comprendre, les psychanalystes sont parfois considérés comme "élitistes" dans les rangs des différents professionnels de la santé mentale. Cela n'aide pas qu'il existe des groupes ou des cultes de praticiens qui adoptent une attitude très peu critique envers le travail de Freud", complet.

"Les facteurs susmentionnés rendent la théorie de Freud très émotionnellement provocatrice/évocatrice, et les gens réagissent naturellement avec une attitude défensive."

"De plus, à l'ère du modèle médical et des traitements fondés sur des preuves, beaucoup peuvent trouver incompréhensible pourquoi la psychanalyse fait l'objet d'une attention particulière. Pourtant, le traitement continue de bénéficier à beaucoup", conclut-il.

Bien que, comme de nombreux psychologues, Järvinen ne considère pas la psychanalyse comme une science, elle prévient que les traitements médicaux plus scientifiquement prouvés n'atteignent pas toujours les niveaux les plus profonds de la psyché et manquent de la flexibilité nécessaire, dit-elle.

"Nous avons besoin d'une grande variété d'options de traitement pour faire face à l'énorme hétérogénéité de la population humaine et de ses divers symptômes, et la psychanalyse est sans doute une option utile", souligne-t-il.

Järvinen rappelle également qu'il était « d'une importance cruciale » de replacer la théorie de Freud dans son contexte culturel propre : « il a vécu et a été élevé dans le monde sexiste, raciste et impérialiste du XIXe siècle, dans la Vienne privilégiée, et cela se reflète certainement dans sa théorie ; cependant, il mettrait probablement à jour sa théorie s'il pouvait assister à l'évolution de la psychologie ».

"Cependant, à mon avis, la contribution de Freud au domaine de la psychologie est irréfutable", conclut-elle.

Concept "non uniforme"

Pour Érico Andrade, psychanalyste, philosophe et professeur à l'Université fédérale de Pernambuco (UFPE), la conception de la science "n'est pas uniforme".

"La conception même de la science variera au cours de l'histoire. L'attaque contre la psychanalyse repose sur un modèle strictement empirique de preuves scientifiques, démontrable en termes d'observation en laboratoire. L'idée d'empirisme est également liée dans ce contexte à quelque chose que nous pouvons montrer en termes physiques, c'est-à-dire que la preuve est matérielle », souligne-t-il.

« Avec l'avènement des sciences humaines, nous avons eu une réélaboration de la conception même de l'évidence. L'évidence empirique n'est plus dans le plan matériel, mais dans l'observation des comportements humains à partir d'analyses sociologiques, anthropologiques, etc., autour du lien avec la psychiatrie et les neurosciences et commence à dialoguer davantage avec les sciences humaines », ajoute-t-il.

"Quand on dit que la psychanalyse n'est pas une science, on se méprend sur la production des Sciences Humaines. Et, plus grave, quand on dit que la psychanalyse est une pseudoscience, on avance l'idée que ses effets reposent sur des choses mystérieuses, qui n'ont rien à voir avec la réflexion que la psychanalyse elle-même propose ».

Selon Andrade, la psychanalyse ne se propose pas d'être "la seule vérité, une solution transcendantale, car des mécanismes immatériels, ni une substance physique ne peuvent changer l'être humain".

"La base de la psychanalyse est l'idée que, grâce à un processus d'analyse personnelle, nous pouvons mieux comprendre notre désir et cela a des implications sur notre vie, car une partie de notre souffrance est liée à des problèmes psychiques et non matériels."

Dans une interview au journal Folha de S.Paulo , Ana Cláudia Zuanella, directrice de la Febrapsi (Fédération brésilienne de psychanalyse), a défendu la psychanalyse en tant que science.

"Pas une science dure, qui implique des réfutations par la réplicabilité, mais une science qui englobe un corpus de connaissances solidement établies par la recherche clinique et des débats théoriques sans fin", a-t-elle déclaré.

Pour Zuanella, la psychanalyse « n'a cessé de montrer son efficacité, non pas à l'intérieur des laboratoires, mais à l'intérieur du sujet ».

Problèmes de méthodologie

Pour Martin Hoffmann, chercheur associé au département de philosophie de l'Université de Hambourg, en Allemagne, "même si Freud lui-même considérait la psychanalyse comme une théorie scientifique valable, sa propre méthodologie de recherche se heurte à de sérieux problèmes".

"Mais - contrairement à la critique éminente de Popper - on ne peut nier que de nombreuses affirmations de la théorie psychanalytique sont empiriquement vérifiables et que, depuis les années 1950, un ensemble remarquable de preuves répondant aux normes de la recherche scientifique a été généré dans le but de confirmer les revendications théoriques centrales de la psychanalyse et l'efficacité de la thérapie psychanalytique », écrit-il dans l'article « La psychanalyse comme science » du livre Manual de Psicologia da Medicina , publié en 2017.

"Ainsi, dans un sens procédural ou méthodologique, la psychanalyse d'aujourd'hui est incontestablement une science."