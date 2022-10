Les anciennes pyramides inconnues du Mexique

Par Lina Zeldovich, BBC Travel

Construites par des maçons indigènes, ces pyramides vieilles de 1 500 ans sont encore solides, maintenues par le jus collant du cactus à figues de Barbarie.

De loin, les pyramides de roche volcanique grise et les murs de pierre qui les entourent ressemblent à quelque chose que Mère Nature a fait elle-même.

Situées dans la Cañada de La Virgen (la vallée de la Vierge), une région située à une trentaine de kilomètres de la ville de San Miguel del Allende, dans les hautes terres centrales du Mexique, les formations de pierre se fondaient dans le paysage aride et desséché comme une petite chaîne de montagnes.

Mais lorsque je me suis approché de la plus grande des trois structures, il ne faisait aucun doute qu'elle était artificielle.

Un escalier de marches identiques, gravé dans la roche dure et sombre, avait clairement nécessité la main d'un maçon habile.

Les deux autres pyramides, plus petites et moins bien préservées, portaient une touche humaine tout aussi évidente. Ces édifices usés par le temps ont été érigés par une civilisation disparue depuis longtemps.

Les habitants étaient depuis longtemps au courant de l'existence de ruines à l'extérieur de leur ville.

Certains disaient que des morts étaient enterrés dans les pyramides de pierre, d'autres parlaient d'or caché.

Des fossoyeurs ont pillé les structures et ont même essayé de les faire sauter à la dynamite, mais on ne sait pas s'ils ont trouvé des fortunes.

Non fouillé pendant des siècles, le site est resté largement inconnu du monde au-delà de San Miguel del Allende, jusqu'à ce qu'une équipe d'archéologues mexicains commence à creuser plus profondément au début des années 2000.

Crédit photo, Lina Zeldovich Légende image, La Maison des Treize Cieux est un instrument calendaire basé sur le mouvement du soleil tout au long de l'année.

L'anthropologue local Albert Coffee, qui a également participé aux fouilles, a commencé à guider les visites pour les visiteurs curieux d'archéologie comme moi en 2011.

"Voici la Maison des treize cieux, construite vers 540 de notre ère par les personnes qui vivaient ici à l'époque", a-t-il dit alors que nous faisions le tour du site. Il désignait la plus haute pyramide, qui avait une base rectangulaire, des côtés inclinés et un escalier menant à sa plate-forme plate, haute d'environ 15 mètres. "Ils ont exploité cette roche de tuf dans la carrière voisine".

Les deux plus petites structures, nommées La Maison du vent et La Maison de la nuit la plus longue, ont été construites à partir du même matériau, a-t-il ajouté. Mais la question de savoir quelle société antique a construit le site reste ouverte, même après plus de deux décennies de fouilles.

En effet, il s'est avéré difficile de déterminer qui a construit les pyramides. "À bien des égards, cet endroit est toujours un mystère, et il continue de nous surprendre", a déclaré Coffee. "Nous continuons à trouver de nouvelles informations".

Ce que l'on sait, c'est que la Maison des Treize Cieux était un temple dédié à une tâche d'une importance vitale dans l'Antiquité : la mesure du temps. Il y a des siècles, garder la trace du temps et des saisons n'était pas une tâche facile. Il n'y avait pas d'horloges ni de calendriers, alors les gens se tournaient vers les corps célestes dans le ciel pour rester informés.

"Aujourd'hui, nous gardons l'heure avec des montres et des iPhones, mais à l'époque, les gens devaient utiliser le Soleil et la Lune", explique l'archéologue Rossana Quiroz, directrice du Musée d'astronomie préhispanique de San Miguel del Allende, qui a travaillé sur les fouilles avec Gabriela Zepeda de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique. "Ces gens étaient des gardiens du temps".

Quiroz a expliqué que cette ancienne civilisation a construit la Maison des Treize Cieux pour être un instrument calendaire basé sur le mouvement du soleil tout au long de l'année et l'a utilisé pour identifier les dates importantes pour l'agriculture.

Ils auraient investi une quantité énorme d'efforts dans l'érection des pyramides, a-t-elle dit, qui ont duré plus de 1 500 ans. Mais ironiquement, leur propre histoire a été presque entièrement perdue dans le temps, en partie parce qu'ils n'ont laissé aucun texte écrit et parce que la conquête espagnole de l'actuel Mexique au XVIe siècle a décimé les sociétés.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les bâtisseurs de pyramides ont utilisé des techniques et des matériaux architecturaux très sophistiqués.

Pourtant, pour les cultures indigènes, préserver et honorer leurs connaissances et traditions ancestrales est d'une importance vitale, d'autant que leur histoire a souvent été mal interprétée ou oubliée.

C'est pourquoi, au cours des deux dernières décennies, Quiroz et Zepeda ont essayé d'accumuler le plus de faits possibles sur les anciens gardiens du temps.

Mais bien qu'ils aient récupéré de nombreux artefacts sur le site, ils n'ont toujours pas réussi à reconstituer son histoire. Et chaque réponse ne semble mener qu'à de nouvelles questions.

Ils savent que les anciens gardiens du temps étaient une civilisation sophistiquée avec une connaissance approfondie de l'astronomie, de l'architecture et des principes de construction.

De nombreuses cultures précolombiennes vénéraient des divinités spécifiques, mais ces gens vénéraient la création de l'espace et du temps, a déclaré M. Quiroz.

Ce que vous voyez dans le temple est une réplique de ce qui s'est passé lors de la première création de l'univers.

Dans leur conception architecturale, ils imitaient ce qui s'est passé lors de la création du monde tel qu'ils le connaissaient. Selon l'histoire orale indigène, explique Quiroz, les entités sacrées ont créé le monde, l'espace et la vie, et ont donné aux humains le Soleil comme référence pour lire l'heure. "Par conséquent, les humains ont dû reproduire cette organisation sur la Terre.

D'abord, vous avez organisé les quatre coins du monde. Ensuite, le Soleil se déplace aux quatre coins du monde pendant l'année. Ainsi, ce que vous voyez dans le temple est une réplique de ce qui s'est passé lors de la première création de l'univers."

Les quatre coins de la Maison des Treize Cieux correspondaient aux solstices d'hiver et d'été, le 21 décembre et le 22 juin, ainsi qu'à deux dates agricoles importantes - le 4 mars et le 9 octobre - indiquant respectivement le moment de planter et de récolter.

Si vous vous tenez devant l'escalier de la pyramide à chacun de ces quatre jours, le soleil s'aligne parfaitement avec le coin correspondant.

Crédit photo, Lina Zeldovich Légende image, Le jus de figue de Barbarie était utilisé comme colle naturelle - une méthode de construction vieille de plusieurs siècles, encore utilisée aujourd'hui par certains peuples indigènes.

Pour ériger les pyramides, les bâtisseurs ont utilisé des techniques et des matériaux architecturaux sophistiqués. Ils ont extrait les roches rugueuses de tuf formées de cendres volcaniques solidifiées et les ont positionnées de manière à ce que chaque pièce aide les autres à rester en place - une méthode appelée hueso.

Et si les pyramides peuvent paraître brutes et peu sophistiquées aujourd'hui, M. Coffee explique que les architectes d'origine n'ont pas ménagé leurs efforts pour les rendre belles, décorant les façades et les escaliers de pierres calcaires soigneusement polies qu'ils faisaient venir de loin. "Ils passaient deux à trois jours à les transporter", a-t-il précisé.

Pour fixer les pièces de calcaire décoratives, ils ont récolté une substance naturellement collante dans les feuilles de nopal - le cactus à figues de Barbarie qui pousse dans la région - et l'ont utilisée comme adhésif naturel.

"Lorsque vous hachez des feuilles de cactus et que vous les laissez reposer dans l'eau, le lendemain, elles deviennent collantes", a déclaré M. Quiroz, expliquant que c'est le procédé que les anciens bâtisseurs ont probablement utilisé. "Si vous le mélangez avec un mortier, vous obtenez une substance collante plus forte", a-t-elle ajouté.

Cette méthode séculaire est encore utilisée aujourd'hui par certains peuples indigènes qui vivent dans la région - et a été adoptée dans l'éco-construction au Mexique. "Nous récupérons le savoir des peuples anciens", a déclaré Mme Quiroz.

En explorant plus avant les structures, les archéologues ont découvert qu'elles contenaient effectivement des objets de grande valeur, mais pas d'or. Ils ont découvert 19 corps enterrés - des hommes, des femmes, un enfant et même un chien - qui sont tous en cours d'examen.

L'hypothèse initiale de l'équipe était que le site avait été construit par le peuple Otomi, dont les descendants vivent aujourd'hui dans la région. Mais jusqu'à présent, les archéologues n'ont pas été en mesure de procéder à l'analyse ADN nécessaire pour le prouver.

"Nous n'avons pas encore l'ADN des Otomis modernes dans notre banque d'ADN", a déclaré M. Quiroz - et ce n'est pas un processus simple à obtenir.

"Vous devez avoir la permission des communautés. Et il y a aussi différents peuples Otomi. Il s'agit donc d'une étude très sophistiquée. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air".

Crédit photo, Alamy Légende image, Dix-neuf squelettes ont été trouvés sur le site, dont un squelette féminin au sommet de la Maison des Treize Cieux.

Cependant, l'un des squelettes - trouvé tout en haut de la Maison des Treize Cieux - a donné aux archéologues plus de matière à réflexion.

En se basant sur diverses marques sur ses os, ils ont d'abord considéré qu'il s'agissait d'un homme : un chasseur ou un guerrier. Mais les dernières analyses ADN ont révélé qu'il s'agissait d'une femme.

Plus surprenant, l'analyse a montré que le corps était bien plus ancien que les structures elles-mêmes. Alors que le temple a été construit en 540 de notre ère, le squelette de la femme date de 400 avant notre ère, soit près d'un millénaire plus tôt.

Ces gens avaient transporté le corps avec eux partout où ils allaient, et ils l'ont transporté pendant au moins 950 ans.

"Ces gens avaient porté le corps avec eux partout où ils allaient, et ils l'ont porté pendant au moins 950 ans", explique Quiroz. "Cela signifie qu'elle était un ancêtre très important. Donc, quand ils ont construit les temples, ils ont placé son corps tout en haut. Mais nous ne savons pas qui elle était et pourquoi elle était si spéciale."

En montant l'escalier, en marchant prudemment puisqu'il n'y avait pas de rampe à laquelle se raccrocher, j'ai essayé d'imaginer la culture mystérieuse qui a fait de la pyramide le dernier lieu de repos de leur ancêtre sacré.

"Ils étaient peut-être une société matriarcale", m'a dit Coffee, ce qui n'était pas une structure sociétale très courante dans l'Antiquité.

Des analyses génétiques plus poussées ont révélé d'autres surprises. Une fois que l'équipe a effectué les analyses génomiques des squelettes, leur ADN a révélé des similitudes génétiques avec plusieurs autres nations mexicaines, notamment les Nahuas, les Purépecha, les Tarahumara et les Mayas.

Il se peut donc que le site ait été un lieu de rassemblement multiculturel où des gens de tout le Mexique venaient se réunir, indique M. Coffee.

Les archéologues espèrent découvrir d'autres secrets sur ce site autrefois oublié et reconstituer le puzzle de ces chronomètres sophistiqués. Une grande partie de l'histoire de cette société s'est perdue dans le temps - dans le temps même que leurs ancêtres savaient si bien conserver.

"C'est pourquoi la science de l'archéologie est si intéressante", rappelle M. Quiroz, car elle peut nous aider à découvrir le passé.