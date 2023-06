Le Mali fait partir les troupes de l'Onu et laisse la voie libre à Wagner, mais à quel prix ?

Crédit photo, AFP

il y a 42 minutes

Le résultat du vote du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi sur l'avenir de la force de maintien de la paix au Mali n'a jamais fait de doute - ils n'avaient d'autre choix que de mettre fin à ce qui a été la plus meurtrière de toutes les opérations de l'ONU dans le monde.

Au cours de son déploiement de plus de 10 ans, quelque 187 soldats de la paix ont perdu la vie.

Cependant, ce n'est pas le bilan des victimes qui chasse l'ONU du Mali. C'est le régime militaire du pays qui insiste pour que les 12 000 soldats internationaux partent – ​​malgré une crise de sécurité désespérée qui ne montre aucun signe de disparition.

Une fois les casques bleus de l'ONU partis, le Mali sera encore plus dépendant du groupe de mercenaires russes Wagner, qui compterait 1 000 combattants dans le pays, pour le soutien de la sécurité.

Dans les régions du nord et du centre du Mali, un vaste pays qui s'étend de l'Afrique de l'Ouest tropicale jusqu'au désert du Sahara, des groupes armés djihadistes lancent des attaques régulières.

Malgré la redoutable réputation de Wagner, on doit s'interroger sur son efficacité à combattre les militants, même si les effectifs sont renforcés par des combattants supplémentaires redéployés de la guerre en Ukraine.

La récente brouille entre le président russe Vladimir Poutine et Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe de mercenaires, peut soulever des questions sur les arrangements exacts en vertu desquels ces forces sont déployées.

Pour le président russe, leur présence est un moyen utile d'aiguiller la France et les États-Unis et de renforcer l'empreinte russe en Afrique de l'Ouest.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La présence des forces russes de Wagner a été bien accueillie par certains Maliens

Mais Wagner n'aura pas l'ampleur de la puissance de frappe aérienne, des unités blindées et du soutien logistique, soutenu par le renseignement satellitaire américain, qui était à la disposition de la force française Barkhane - qui s'est retirée l'année dernière après la rupture de confiance entre le Mali et l'ancienne puissance coloniale.

Les unités de Wagner semblent plus susceptibles de donner la priorité à la tenue de quelques bases clés, d'où elles peuvent s'aventurer dans des raids et des patrouilles, plutôt qu'à une poussée stratégique globale.

Les 11 mois pendant lesquels le Mali s'est appuyé sur Wagner plutôt que sur le soutien français ont vu les groupes djihadistes intensifier leurs activités et étendre leur portée.

Une fois l'ONU également partie, cette tendance pourrait s'accélérer, tandis que l'approche intransigeante des mercenaires pourrait aliéner davantage les communautés pastorales touaregs et peules (également connues sous le nom de Fulani).

Les tensions entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs ont déjà alimenté la violence dans certaines parties du centre du Mali, où le fertile delta intérieur du fleuve Niger devrait être le grenier à riz de l'Afrique de l'Ouest.

Au milieu de l'insécurité, plus de 1 500 écoles sont fermées et la vie économique locale est fortement perturbée. L'État malien, l'administration publique de base et les services essentiels sont totalement absents de nombreuses régions du nord.

Le groupe de surveillance Acled rapporte que 1 576 personnes ont été tuées dans 682 incidents jusqu'à présent cette année.

Les conditions sont particulièrement mauvaises dans le nord-est, où des milliers de villageois civils se sont désormais réfugiés dans des camps autour de la petite ville désertique de Ménaka. Ce sont les communautés du nord qui risquent le plus de souffrir du retrait de la mission de l'ONU.

L'armée revendique quelques succès récents mais peine en réalité à faire face. Même les franges de Bamako, la capitale, à des centaines de kilomètres au sud, ont été attaquées.

Le dirigeant militaire malien, le colonel Assimi Goïta - qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en août 2020 - a exigé que la force de l'ONU, connue sous le nom de Minusma, assume un rôle antiterroriste beaucoup plus agressif, en soutien à l'armée nationale.

Mais les troupes de l'ONU ont eu un mandat de maintien de la paix - protéger les civils contre les attaques des militants, soutenir les services publics de base et l'aide humanitaire et soutenir un accord de 2015. Dans le cadre de cet accord, les séparatistes ethniques touaregs du nord ont accepté de rester au sein d'un Mali uni - en échange d'une décentralisation du pouvoir au niveau local.

Crédit photo, AFP Légende image, Ce sont les communautés du nord qui risquent le plus de souffrir du retrait de la mission de l'ONU

Les combats antiterroristes agressifs étaient en fait le travail de l'unité française Barkhane, dont le départ en août dernier a été largement imputé à la décision du Mali d'inviter Wagner dans le pays.

Pourtant, toujours frustré par la réticence de la Minusma à soutenir son programme musclé, le Mali a maintenant décidé que la force de l'ONU devait également sortir "sans délai", bien que le Conseil de sécurité de l'ONU ait déclaré qu'il s'efforcerait de le faire dans les six mois.

Mais il y a plus dans cette querelle. Le Col Goïta est également contrarié que les troupes de l'ONU ne se rangent pas à l'appui de sa détermination à réaffirmer la souveraineté nationale du gouvernement central et de son manque d'intérêt à mettre en œuvre correctement la décentralisation promise dans le cadre d'un accord de paix de 2015 avec les rebelles touaregs du nord qui avaient combat pour l'Azawad, une patrie indépendante au Sahara.

De plus, les relations non seulement avec l'ONU, mais avec plusieurs gouvernements occidentaux ainsi qu'avec de nombreux voisins régionaux du Mali ont été aigries par la méfiance et le ressentiment au cours des deux dernières années.

En septembre 2021, le Premier ministre Choguel Maïga a accusé la France à l'Assemblée générale de l'ONU d'abandonner le pays "en l'air", alors même que les troupes françaises continuaient de mourir dans la campagne contre les djihadistes. En quelques mois, le gouvernement s'était plutôt tourné vers Wagner.

Les confrères de l'instance régionale, la Cédéao, déjà exaspérés par les atermoiements du Col Goïta sur un calendrier de restauration de la démocratie, ont condamné la présence des mercenaires comme une menace pour la sécurité de toute la région.

Puis, au cours des 18 mois suivants, le gouvernement a imposé de plus en plus d'obstacles au fonctionnement de la force de l'ONU, par exemple en retardant l'autorisation des rotations de troupes et en limitant les droits de vol de l'ONU - apparemment pour empêcher la surveillance des zones où Les hommes de Wagner étaient actifs, et même là où la vie des soldats blessés était en danger.

De plus, une fois les troupes combattantes françaises parties, les Casques bleus étaient également plus vulnérables aux attaques.

En juillet dernier, au milieu d'un différend persistant avec la CEDEAO sur le délai de transition, le Mali a arrêté 49 soldats ivoiriens qui étaient arrivés pour garder les locaux de l'ONU dans le cadre d'un accord de longue date et les ont accusés d'espionnage. Tous sauf trois sont restés en détention jusqu'en janvier, date à laquelle ils ont finalement été libérés après de longues et interminables négociations.

Alors que les conditions de fonctionnement de la force de l'ONU devenaient de plus en plus difficiles, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède ont annoncé leur intention de retirer leurs contingents.

Mais la rupture définitive des relations est intervenue avec la publication en mai d'une enquête de l'ONU sur le meurtre de civils dans le village de Moura, dans le centre du Mali, en mars 2022.

Bien que la junte ait refusé de laisser la Minusma visiter le site, la force de l'ONU a réussi à atteindre les communautés voisines, à interroger les survivants et à obtenir la preuve de l'identité de 238 victimes.

Son verdict était accablant : plus de 500 personnes avaient été tuées à Moura en mars 2022 par l'armée et des combattants "étrangers" alliés - une claire allusion à Wagner.

Le gouvernement a répondu avec fureur, menaçant d'ouvrir une enquête judiciaire contre les membres de l'équipe d'enquête. Il les a accusés d'espionnage, de complot et de menace à la sûreté de l'État.

Après cela, sa demande de liquidation rapide de la force de l'ONU ne pouvait guère être une surprise totale.

Crédit photo, AFP Légende image, La grande majorité de ceux qui travaillent avec la force de l'ONU viennent d'Afrique

D'ailleurs, l'opinion anti-Minusma se mobilisait depuis des mois.

"C'est toute la nation malienne ensemble qui se redécouvre", a déclaré un contributeur à un récent débat télévisé.

Le présentateur de l'émission télévisée lui-même a décrit la campagne pour faire pression pour le départ de la force de l'ONU - dont la majeure partie est composée de soldats africains - comme "une nouvelle bataille contre l'oppresseur et l'Occident".

Le colonel Goïta vient d'obtenir le soutien par référendum d'une nouvelle constitution renforçant le pouvoir présidentiel et autorisant les chefs militaires à se présenter aux élections prévues l'année prochaine. Avec l'ONU à l'écart, il aura les mains plus libres pour faire avancer son programme.

Cependant, les Maliens ordinaires, en particulier dans le centre et le nord fragiles, peuvent manquer la force de l'ONU. S'il s'est avéré incapable d'arrêter les attaques djihadistes, il a assuré un niveau de confinement, assurant un minimum de calme et de stabilité indispensable dans les villes clés, afin que les services de base, l'administration et la protection sociale puissent fonctionner.

Et sa présence a au moins maintenu en vie l'accord avec les groupes du Nord qui ont perdu toute confiance dans le gouvernement militaire.

Avec le départ des casques bleus de l'ONU, certaines parties du nord où l'armée et Wagner peinent à se faire sentir pourraient en fait dériver encore plus vers une autonomie de facto.

Loin de la vie politique de la ville de Bamako, la vie quotidienne de nombreuses communautés deviendra probablement encore plus difficile.