La technique "primitive" de cicatrisation des plaies par les asticots, devenue une arme contre l'épuisement des antibiotiques

Crédit photo, Getty Images Légende image, Production de larves par la société européenne BioMonde ; ces larves se nourrissent de tissus humains en décomposition et aident à traiter les plaies difficiles

Londres

il y a une heure

De minuscules larves ont déjà été expédiées par la poste d'un laboratoire de Campinas, à l'intérieur de São Paulo, vers des hôpitaux de villes comme Natal, Rio de Janeiro, Petrópolis, Belo Horizonte et Porto Alegre.

Il s'agissait de larves de deux espèces de mouches élevées, nourries et stérilisées par la biologiste Patricia Thyssen, de l'université d'État de Campinas (Unicamp), dans un but médical très précis : traiter les plaies difficiles à cicatriser.

En effet, ces larves se nourrissent de tissus humains en décomposition.

Par conséquent, lorsqu'elles sont placées sur la peau des plaies infectées - causées, par exemple, par le diabète ou les ulcères veineux - les larves mangent les tissus morts et sécrètent des substances cicatrisantes, évitant ou réduisant ainsi l'utilisation d'antibiotiques.

Cette technique, connue sous le nom de thérapie larvaire, qui en est encore à ses débuts au Brésil, est liée à un savoir ancien, bien que d'apparence repoussante : il existe des documents historiques indiquant que des peuples comme les Mayas, en Amérique centrale, et les aborigènes australiens utilisaient déjà des larves pour soigner des blessures, il y a des milliers d'années.

Les Mayas, par exemple, baignaient des tissus dans du sang animal, les laissaient exposés au soleil pour attirer les mouches et les appliquaient ensuite sur des plaies humaines, où les larves proliféraient.

Cette technique a également été documentée de manière empirique par des médecins de l'Europe médiévale, de la guerre civile américaine (1861-65) et de la Première Guerre mondiale (1914-18).

Jusqu'à ce que, au XXe siècle, la pénicilline et la révolution antibiotique entraînent la mise à l'écart des traitements de ce type.

Le problème est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'antibiotiques perdent leur efficacité face aux bactéries résistantes, ce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère comme l'une des dix plus grandes menaces pour la santé publique aujourd'hui.

Ainsi, au cours des dernières décennies, de plus en plus de professionnels de la santé se sont tournés vers les larves pour traiter les plaies chroniques et infectées, résistantes aux antibiotiques et aux pansements traditionnels (lire ci-dessous l'utilisation dans le système de santé publique britannique).

Au Brésil, les chercheurs souhaitent faire valider ce type de thérapie par l'Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa), qui n'encadre actuellement pas ce type de traitement comme un médicament ou un dispositif médical.

Mais il s'agit d'un traitement qui se heurte à de nombreux obstacles - et présente des risques associés - comme l'explique BBC News Brazil ci-dessous.

Des larves qui mangent des tissus infectés

Crédit photo, BioMonde Légende image, Les mouches de l'espèce Lucilia sericata se nourrissent de tissus nécrosés, mais ne présentent pas de risques pour la santé humaine, selon un médecin

La première étude clinique de la thérapie larvaire a été réalisée par le médecin américain William Baer, sur la base de son expérience du traitement des soldats en France pendant la Première Guerre mondiale en 1917.

Dans un hôpital de première ligne, Baer a rencontré deux patients qui, à première vue, semblaient se trouver dans une situation particulièrement difficile : il s'agissait de soldats présentant des blessures apparentes à la jambe et à l'abdomen, qui avaient passé des jours dans la tranchée sans traitement, sans eau ni nourriture, exposés à des conditions insalubres.

Mais Baer a remarqué que les blessures des deux soldats étaient infestées d'asticots. Et malgré ce tableau apparemment sombre, les deux hommes arrivent à l'hôpital sans fièvre ni signes de septicémie ou d'infections graves.

Au contraire, "lorsque j'ai observé l'extension des plaies, en particulier sur la cuisse, je n'ai pu m'empêcher de m'étonner du bon état des patients", écrit Baer dans son étude.

À partir de cet épisode, le médecin américain a décidé de tester en laboratoire l'effet des larves sur les plaies, en identifiant la capacité curative de certaines d'entre elles - bien qu'il soit important de souligner que le manque de stérilisation des larves utilisées par Baer a fini par provoquer de graves infections secondaires, comme le tétanos, chez certains de ses patients.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La première étude sur la thérapie larvaire était basée sur le cas de soldats blessés dans les tranchées de la Première Guerre mondiale

Stérilisation

Plus d'un siècle plus tard, la thérapie larvaire d'aujourd'hui est très différente - et beaucoup plus hygiénique - de celle pratiquée par Baer ou les Mayas, mais l'intrant de base est toujours le même : les mouches.

En fait, des mouches très spécifiques. Parmi des centaines de milliers d'espèces de mouches, le Royaume-Uni n'en utilise qu'une seule - Lucilia sericata - pour les traitements médicinaux.

Il s'agit d'une espèce connue pour se reproduire dans les déchets et les corps en décomposition. C'est ce qui permet à ses larves de traiter les plaies humaines chroniques, explique à BBC News Brésil le médecin Yamni Nigam, professeur de sciences biomédicales à l'université de Swansea (Royaume-Uni).

"Elles se nourrissent de ces tissus infectés et nécrosés, nettoient la plaie et stimulent la formation d'une peau saine", explique M. Nigam.

L'utilisation principale concerne les patients diabétiques, dont les plaies, si elles ne sont pas traitées, peuvent conduire à l'amputation d'un membre ou à la mort.

"Il s'agit de plaies qui ne guérissent tout simplement pas, et parfois le patient ne s'en aperçoit même pas parce que les nerfs (dans la zone blessée) ne fonctionnent pas - il y a une neuropathie. C'est un cas classique pour l'utilisation d'asticots", explique M. Nigam.

La larve de la mouche Lucilia sericata appartient à une espèce non invasive, incapable de parasiter le corps humain, précise le médecin. "De plus, elle ne mange pas de tissus sains, ce qui la rend idéale pour ce travail".

Au Royaume-Uni, le traitement est effectué avec des larves désinfectées en laboratoire et recueillies dans de petits sachets biologiques perméables, semblables à des sachets de thé. Sous contrôle médical, ces sachets sont placés sur la plaie infectée pendant cinq jours au maximum, puis jetés avec les déchets hospitaliers.

La porosité des sachets permet aux larves d'entrer en contact direct avec la plaie. En se nourrissant de ces déchets malades, elles peuvent quadrupler de taille, passant de 3 millimètres à 12 millimètres.

"Les larves n'ont pas de dents : elles sécrètent un liquide qui passe dans la poche, digère et nettoie la plaie. Ensuite, elles avalent à nouveau le liquide, toujours à l'intérieur de la poche", poursuit M. Nigam, citant des études qui montrent que le traitement peut prévenir les amputations et réduire le besoin d'antibiotiques.

Crédit photo, BioMonde Légende image, Les larves doivent être stérilisées pour éviter toute infection secondaire

La thérapie larvaire est utilisée par certains hôpitaux britanniques du service de santé publique (NHS) depuis les années 2000, à peu près au moment où elle a été approuvée par l'agence américaine de réglementation des médicaments (FDA).

Les larves britanniques sont cultivées, stérilisées et conditionnées par la société galloise BioMonde, qui explique à BBC News Brazil qu'elle fournit chaque année plus de 5 000 poches biologiques au NHS. La société possède également une installation en Allemagne qui exporte des larves vers des pays européens.

Selon les hôpitaux du NHS, les risques du traitement dans certains cas sont une douleur locale accrue, une irritation de la peau ou un saignement, auquel cas les larves doivent être retirées.

"Les larves produisent des anticoagulants, nous ne pouvons donc pas les utiliser chez les patients présentant un risque élevé d'hémorragie", précise le Dr Nigham.

Enfin, il est important de noter qu'un traitement de ce type ne devrait jamais être effectué en dehors de la sphère médicale, nécessairement avec des larves stérilisées en laboratoire, prévient la Brésilienne Patricia Thyssen.

"Il ne faut jamais utiliser une larve sauvage, car (un profane) n'a aucun moyen de savoir s'il s'agit d'une larve sûre et inoffensive, ni de connaître la quantité de bactéries que cette larve peut apporter", explique-t-elle.

Mais lorsqu'il s'agit de risques gérables face à des bénéfices potentiels - prévenir les amputations et les infections généralisées, par exemple - pourquoi la thérapie est-elle si restreinte ?

Crédit photo, BioMonde Légende image, Les larves restent à l'intérieur d'une poche poreuse, semblable à un sachet de thé, qui est placée sur les plaies

"Dégoût"

"C'est un traitement sous-utilisé", estime Yanni Nigham.

"Nous ne l'avons utilisé que pour des plaies très difficiles, impossibles à traiter autrement. Et c'est quelque chose que nous essayons de changer. Pourquoi la thérapie larvaire n'est-elle utilisée qu'en dernier recours ? Pourquoi demandons-nous à certains patients de souffrir pendant des années, parfois en essayant différents types de pansements et d'onguents, alors qu'il suffirait d'utiliser les asticots pendant quatre jours ?"

L'année dernière, Nigam et ses collègues ont mené un sondage au Royaume-Uni dans lequel seulement 36 % des 412 participants ont déclaré qu'ils accepteraient d'utiliser des asticots pour traiter une hypothétique plaie douloureuse.

"La préoccupation prédominante est le dégoût associé à la thérapie", indique l'enquête.

Parmi les autres difficultés énumérées par Nigham, citons le fait que, contrairement aux médicaments et aux pommades traditionnels, les larves ne sont pas aussi faciles à produire et à stocker, et que les médecins et les infirmières sont souvent réticents à leur égard.

Selon le médecin, les progrès des super-bactéries ont toutefois donné un élan à de nouvelles recherches.

"Les bactéries sont des êtres très intelligents. Il reste peu d'antibiotiques efficaces contre certaines maladies. De plus, les bactéries s'installent sur les plaies et forment un mur, que nous appelons biofilm bactérien, très résistant aux antibiotiques et très difficile à traiter", explique Nigham.

"Mais nous avons pu démontrer, en laboratoire et sur des patients, que non seulement les asticots peuvent briser ce biofilm, mais que leur liquide empêche également sa formation."

À mesure que ces connaissances progressent, poursuit le médecin, il pourrait être possible à l'avenir d'utiliser le liquide sécrété par les larves pour imperméabiliser des prothèses humaines avant une intervention chirurgicale, par exemple, afin de prévenir les infections.

Au Brésil

Crédit photo, PATRICIA THYSSEN Légende image, Élevage de mouches par la biologiste Patricia Thyssen, à l'Unicamp : elle a identifié des espèces communes au Brésil considérées comme sûres pour un usage médicinal

À l'hôpital universitaire Onofre Lopes, de l'université fédérale du Rio Grande do Norte, l'infirmière Julianny Barreto Ferraz, coordinatrice de l'équipe chargée des plaies, a commencé à mettre en pratique la thérapie larvaire en 2012.

Elle utilise des larves créées dans le laboratoire d'insectes et de vecteurs de l'université, auxquelles s'ajoutent celles envoyées de Campinas par Patricia Thyssen.

Dans le climat chaud du Brésil, explique Mme Thyssen, la mouche Lucilia sericata, utilisée en Europe, n'est pas facile à trouver. Il a donc fallu identifier d'autres espèces communes considérées comme sûres pour un usage médicinal : Cochliomyia macellaria et Chrysomya megacephala.

Elles sont soigneusement nourries pour se reproduire en laboratoire, avec des ingrédients tels que du lait en poudre, de la farine de lait, de la farine de poisson et de la levure de bière, avant que leurs larves ne soient désinfectées et mises à la disposition des patients.

Mais en l'absence d'une entreprise qui conditionne les larves dans un sac perméable, comme c'est le cas au Royaume-Uni, les larves brésiliennes sont appliquées directement sur la plaie ouverte, recouvertes d'une gaze et entourées d'une pommade à base de sulfate de zinc, dont l'odeur les empêche de "s'échapper", explique Julianny Barreto.

La procédure a été protocolée et validée par un comité d'éthique de l'hôpital UFRN lui-même, mais, faute de pouvoir compter sur un approvisionnement constant en larves, Barreto n'a pu traiter que 23 patients en dix ans.

Crédit photo, BioMonde Légende image, Les larves sont utilisées pour soigner les blessures depuis des millénaires, mais de manière beaucoup moins hygiénique qu'aujourd'hui

"Nous n'avons pas d'employé spécifique pour la thérapie larvaire, ni de technicien de laboratoire qui s'y consacre exclusivement. Nous ne pouvons donc produire des larves que lorsque nous avons des étudiants (de l'université qui s'impliquent dans le projet)", explique M. Barreto.

"Mais nous avons dû choisir des personnes (diabétiques) qui avaient déjà un membre amputé, qui perdaient d'abord un doigt, puis un autre doigt, puis la moitié du pied. Nous avons choisi ces cas pour donner une plus grande chance de guérison à ces patients".

Dans d'autres hôpitaux brésiliens auxquels la biologiste Patricia Thyssen a envoyé ses larves désinfectées, l'utilisation a été occasionnelle et a fini par être paralysée par la pandémie de covid-19 - selon elle, avec de bons résultats dans la cicatrisation des plaies, mais toujours en attente de publication dans des revues scientifiques. Elle fournit également des intrants pour le traitement larvaire vétérinaire.

Mais aujourd'hui, l'hôpital de Natal est le seul à poursuivre l'approvisionnement pour l'usage humain.

L'objectif de Thyssen est maintenant de mener des études cliniques randomisées permettant de valider la thérapie auprès de l'Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa) et de mettre en œuvre son utilisation à plus grande échelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nous devons considérer les asticots comme des médicaments ou du matériel médical, et non comme des créatures répugnantes que nous voyons dans les ordures", déclare un médecin britannique

À ce jour, l'agence informe BBC News Brazil qu'elle "n'a reçu aucune demande d'enregistrement d'un produit de cette nature". Par conséquent, "ce type de thérapie ne peut être considéré comme un médicament ou un dispositif médical".

Toutefois, M. Thyssen, qui étudie les mouches depuis près de 30 ans, est optimiste quant au potentiel futur du traitement.

"En termes de logistique, je produis déjà des larves désinfectées et j'ai déjà de bonnes pratiques de production et de transport. Nos larves arrivent prêtes à l'emploi et peuvent survivre à température ambiante, via la poste, (sur des trajets qui durent) 3 à 4 jours", explique-t-il.

"Je suis donc très enthousiaste à propos de ce travail. Nous avons essayé d'étudier l'insecte sous l'angle de son action antimicrobienne et de son potentiel pour de nouveaux antibiotiques.

Au Royaume-Uni, Yamni Nigam parle également de changer la façon dont nous percevons ces créatures.