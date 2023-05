Les emplois que l'IA n'occupera pas encore

Alors que l'on parle du remplacement des travailleurs par l'intelligence artificielle, les experts affirment qu'il existe des emplois que les ordinateurs n'occuperont pas, du moins pendant un certain temps.

Depuis le début de la révolution industrielle, la menace d'une usurpation des emplois humains par de nouvelles machines - des métiers à tisser mécanisés aux puces électroniques - n'a cessé de croître. Dans la plupart des cas, les humains l'ont emporté. Aujourd'hui, selon certains experts, avec l'omniprésence de l'IA à l'horizon, la menace se concrétise : les robots vont vraiment s'emparer de certains emplois.

Selon un rapport de Goldman Sachs datant de mars 2023, l'IA capable de générer du contenu pourrait effectuer un quart de tous les travaux actuellement réalisés par les humains. Dans l'Union européenne et aux États-Unis, l'automatisation pourrait entraîner la perte de 300 millions d'emplois. Martin Ford, auteur de Rule of the Robots : How Artificial Intelligence Will Transform Everything, estime que cette situation pourrait être catastrophique.

"Il ne s'agit pas seulement d'un problème individuel, mais d'un problème systémique", explique-t-il. "Cela pourrait arriver à un grand nombre de personnes, potentiellement de manière assez soudaine, voire en même temps. Et cela a des conséquences non seulement pour ces personnes, mais aussi pour l'ensemble de l'économie".

Heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Les experts émettent leurs avertissements avec une mise en garde : il y a encore des choses que l'IA n'est pas capable de faire - des tâches qui impliquent des qualités humaines distinctes, comme l'intelligence émotionnelle et la réflexion hors des sentiers battus. Le fait de s'orienter vers des fonctions qui font appel à ces compétences pourrait contribuer à réduire les risques de remplacement.

"Je pense qu'il y a généralement trois catégories qui seront relativement protégées dans un avenir proche", déclare M. Ford. "La première est celle des emplois véritablement créatifs : il ne s'agit pas d'effectuer un travail formel ou de réarranger des choses, mais de trouver de nouvelles idées et de construire quelque chose de nouveau.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien qu'un robot puisse ostensiblement permettre un diagnostic plus rapide, les patients continueront à souhaiter que des êtres humains les guident et les éduquent.

Cela ne signifie pas nécessairement que tous les emplois considérés comme "créatifs" sont à l'abri. En effet, des métiers comme le graphisme et les arts visuels pourraient être parmi les premiers à disparaître. Des algorithmes de base peuvent permettre à un robot d'analyser des millions d'images, ce qui permet à l'IA de maîtriser instantanément l'esthétique. Mais d'autres types de créativité offrent une certaine sécurité, selon M. Ford : "en science, en médecine et en droit... les personnes dont le travail consiste à élaborer une nouvelle stratégie juridique ou commerciale. Je pense que les êtres humains continueront d'y avoir leur place".

La deuxième catégorie isolée, poursuit-il, est celle des emplois qui requièrent des relations interpersonnelles sophistiquées. Il cite les infirmières, les consultants en affaires et les journalistes d'investigation. Ce sont des emplois, dit-il, "où il faut avoir une compréhension très profonde des gens". Je pense qu'il faudra beaucoup de temps avant que l'IA ait la capacité d'interagir d'une manière qui permette vraiment d'établir des relations".

La troisième zone de sécurité, selon M. Ford, "concerne les emplois qui exigent beaucoup de mobilité, de dextérité et de capacité à résoudre des problèmes dans des environnements imprévisibles". De nombreux métiers - électriciens, plombiers, soudeurs et autres - relèvent de cette catégorie. "Ce sont des métiers où l'on est constamment confronté à de nouvelles situations", ajoute-t-il. "Ils sont probablement les plus difficiles à automatiser. Pour automatiser de tels emplois, il faudrait un robot de science-fiction. Il faudrait le C-3PO de Star Wars".

S'il est probable que les humains continueront à occuper des emplois relevant de ces catégories, cela ne signifie pas pour autant que ces professions soient totalement à l'abri de l'ascension de l'IA. En fait, selon Joanne Song McLaughlin, professeur agrégé d'économie du travail à l'université de Buffalo, aux États-Unis, la plupart des emplois, quel que soit le secteur, comportent des aspects susceptibles d'être automatisés par la technologie.

"Dans de nombreux cas, il n'y a pas de menace immédiate pour les emplois, dit-elle, mais les tâches vont changer. Les emplois humains seront davantage axés sur les compétences interpersonnelles, poursuit Song McLaughlin. "Il est facile d'imaginer que, par exemple, l'IA détectera les cancers bien mieux que les humains. À l'avenir, je suppose que les médecins utiliseront cette nouvelle technologie. Mais je ne pense pas que le rôle du médecin sera entièrement remplacé."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les emplois commerciaux et les emplois qui nécessitent une grande mobilité sont plus susceptibles d'être protégés contre l'automatisation.

Bien qu'un robot puisse ostensiblement mieux détecter un cancer, dit-elle, la plupart des gens voudront toujours qu'un médecin - une vraie personne - soit celui qui leur en parle. C'est le cas pour presque tous les emplois, ajoute-t-elle, et le développement de ces compétences humaines distinctes pourrait aider les gens à apprendre à faire leur travail en même temps que l'IA.

"Je pense qu'il est judicieux de se demander quelles sont les tâches de mon travail qui seront remplacées ou mieux exécutées par un ordinateur ou une IA. Et quelle est ma compétence complémentaire ?" Elle cite l'exemple des caissiers de banque, qui devaient autrefois compter l'argent avec une grande précision. Aujourd'hui, cette tâche a été automatisée, mais le guichetier a toujours sa place. "La tâche de compter l'argent est devenue obsolète à cause d'une machine", dit-elle. "Mais aujourd'hui, les guichetiers se concentrent davantage sur les relations avec les clients et la présentation de nouveaux produits. Les compétences sociales sont devenues plus importantes.

Il est important de noter, dit Ford, qu'une formation supérieure ou un poste bien rémunéré n'est pas une défense contre la prise de contrôle par l'IA. "Nous pourrions penser que la personne qui occupe un poste de col blanc est plus haut placée dans la chaîne alimentaire que celle qui conduit une voiture pour gagner sa vie", explique-t-il. "Mais l'avenir du col blanc est davantage menacé par le chauffeur Uber, car nous n'avons pas encore de voitures autopilotées, mais l'IA peut certainement rédiger des rapports. Dans de nombreux cas, les travailleurs les plus éduqués seront plus menacés que les travailleurs les moins éduqués. Pensez à la personne qui nettoie les chambres d'hôtel - il est vraiment difficile d'automatiser ce travail".