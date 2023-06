“Mon combat pour ramener notre statue sacrée volée à la maison” - Sylvie Vernyuy Njobati

"C'était émouvant parce que je voyais... notre fondatrice... notre mère enfermée dans un récipient en verre. Et pendant 120 ans, elle a crié. Elle doit rentrer chez elle", a-t-elle déclaré à " The Comb podcast", de la BBC.

En 2018, Mme Njobati a fait une promesse à son grand-père : ramener le Ngonnso, qui incarne l'histoire et l'identité de son peuple.

Trois ans plus tard, elle s'est retrouvée face à face avec le Ngonnso, une sculpture en bois de moins d'un mètre de haut, recouverte de coquillages. Mais elle se trouvait dans une vitrine.

Le voyage qu'elle a entrepris pour tenter de tenir la promesse faite à son grand-père l'a menée à travers les continents et a fini par changer sa vie.

La mission de Mme Njobati de ramener la statue volée a commencé après qu'elle a quitté la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun pour aller à l'université dans une région francophone du pays, où de profondes divisions subsistent entre les régions qui ont fait partie des empires britannique et français.

Elle raconte que le déménagement a été difficile et qu'elle a eu du mal à s'assimiler. Elle avait l'impression de ne pas être à sa place, alors qu'elle se trouvait dans son propre pays - la fracture qu'elle a connue était définie par le colonialisme.

Il s'est avéré qu'il regrettait de ne pas avoir embrassé son héritage Nso et d'avoir choisi de devenir pasteur presbytérien plutôt que dirigeant communautaire.

“J'ai vu quelqu'un qui se sentait déconnecté de sa propre identité et de sa propre culture”.

En 1902, le Ngonnso a été enlevé par l'officier colonial allemand Kurt Von Pavel et donné au musée ethnologique de Berlin.

C'est alors que Mme Njobati s'est engagée à ramener la statue, non seulement pour son grand-père, mais aussi pour renouer avec son héritage Nso.

Elle a commencé par faire toutes les recherches possibles sur le Ngonnso et sur les efforts antérieurs, infructueux, pour la faire revenir. Au fil des ans, plusieurs lettres ont été envoyées aux autorités allemandes.

“Je me suis dit : 'La restitution fait partie d'une conversation plus large, qui confronte le passé colonial'. Et si nous avions ces conversations aussi bruyamment que ces crimes ont été commis ?”